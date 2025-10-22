Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Paysandu abre venda de ingressos para jogo que pode definir futuro na Série B

Enquanto houver chance, os bicolores seguem agarrados à esperança de permanecer na Série B

O Liberal
fonte

A Fiel Bicolor pode adquirir os ingressos para o duelo contra o Avaí. (Thiago Gomes / O Liberal)

Em busca da recuperação na Série B do Campeonato Brasileiro, o Paysandu Sport Club voltará a jogar diante da sua torcida no próximo sábado (25), quando a equipe vai receber o Avaí-SC, às 18h30, no Estádio Banpará Curuzu, em confronto válido pela 34ª rodada da competição.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

A comercialização de ingressos para a partida inicia na tarde desta quarta-feira (22), com promoção de arquibancadas a R$ 20 e cadeiras por R$ 50 até a véspera da disputa.

As entradas estão à venda nas oito lojas Lobo da Grande Belém e também na unidade do município de Castanhal, localizado na região nordeste paraense, além da opção de compra virtual. Clique aqui e garanta já a sua.

VEJA MAIS

image Hélio dos Anjos comenta transfer ban do Paysandu e revela proposta 'absurda' por Esli Garcia
Em entrevista ao canal “Fala Abner!”, treinador explicou que sua função era apenas técnica e criticou propostas consideradas equivocadas.

image Roger Aguilera descarta venda do Paysandu e nega SAF em sua gestão: 'Ninguém vai vender o clube'
Dirigente afirma que declarações sobre a SAF foram mal interpretadas e reforça que o assunto não será tratado na atual gestão.

image Ídolo bicolor critica atuação do Paysandu e dispara contra dois jogadores após empate na Série B
Ao analisar a partida, Vanderson não poupou palavras ao comentar a postura da equipe em campo, destacando negativamente dois jogadores

A partida contra o time catarinense é essencial para os planos da equipe, que já não depende apenas de si para evitar o rebaixamento. Com apenas 27 pontos na tabela e a sete do último colocado no Z4, o Papão precisa vencer e torcer por outros resultados, que podem segurar as chances de salvação, mas também decretar o fim da linha para o bicolor paraense e o consequente rebaixamento à Série C de 2026.

Além do Paysandu, que ocupa a lanterna da Série B, estão na zona de rebaixamento o Amazonas (32), Botafogo-SP (34) e Volta Redonda (34).

PREÇOS DOS INGRESSOS

  • ARQUIBANCADA PROMOCIONAL – R$ 20 (ATÉ SEXTA-FEIRA, 24/10)
  • ARQUIBANCADA – R$ 30 (NO DIA DO JOGO)
  • ARQUIBANCADA SÓCIO PROPRIETÁRIO – R$ 15
  • ARQUIBANCADA MEIA – R$ 15
  • ARQUIBANCADA CRIANÇA – R$ 15
  • CADEIRA PROMOCIONAL – R$ 50 (ATÉ SEXTA-FEIRA, 24/10)
  • CADEIRA – R$ 60 (NO DIA DO JOGO)
  • CADEIRA MEIA – R$ 30
  • CADEIRA CRIANÇA – R$ 30
  • CADEIRA SÓCIO PROPRIETÁRIO – R$ 30
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

série b 2025

paysandu x avaí

jornal amazônia
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

AINDA DÁ!

Wendel pede apoio da torcida e promete luta do Paysandu: 'Enquanto houver chances'

Atacante vive melhor momento desde que chegou ao clube, após marcar nos dois últimos jogos, e diz acreditar que o elenco pode reagir, mesmo com menos de 1% de chance de escapar da queda.

22.10.25 19h02

Futebol

Paysandu abre venda de ingressos para jogo que pode definir futuro na Série B

Enquanto houver chance, os bicolores seguem agarrados à esperança de permanecer na Série B

22.10.25 18h44

Futebol

Hélio dos Anjos comenta transfer ban do Paysandu e revela proposta 'absurda' por Esli Garcia

Em entrevista ao canal “Fala Abner!”, treinador explicou que sua função era apenas técnica e criticou propostas consideradas equivocadas.

22.10.25 14h24

Falta de interpretação da Fiel

Roger Aguilera descarta venda do Paysandu e nega SAF em sua gestão: 'Ninguém vai vender o clube'

Dirigente afirma que declarações sobre a SAF foram mal interpretadas e reforça que o assunto não será tratado na atual gestão.

22.10.25 11h45

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Hélio dos Anjos elogia Guto Ferreira e aposta em acesso do Remo na Série B: 'Ele é um mestre'

Em entrevista ao canal “Fala Abner!”, ex-treinador do Paysandu falou sobre a amizade com Guto e elogiou a condução do elenco do Leão nesta reta final da Segundona.

22.10.25 12h30

Futebol

Hélio dos Anjos comenta situação do Paysandu e diz que time ‘paga o preço’ por decisões da diretoria

Ex-treinador bicolor, que subiu à Série B com o Náutico-PE recentemente, ele lamentou o momento do Papão e disse que o time terá que se planejar bem para 2026

22.10.25 10h10

Falta de interpretação da Fiel

Roger Aguilera descarta venda do Paysandu e nega SAF em sua gestão: 'Ninguém vai vender o clube'

Dirigente afirma que declarações sobre a SAF foram mal interpretadas e reforça que o assunto não será tratado na atual gestão.

22.10.25 11h45

Futebol

Ídolo bicolor critica atuação do Paysandu e dispara contra dois jogadores após empate na Série B

Ao analisar a partida, Vanderson não poupou palavras ao comentar a postura da equipe em campo, destacando negativamente dois jogadores

21.10.25 17h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda