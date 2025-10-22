Paysandu abre venda de ingressos para jogo que pode definir futuro na Série B

Em busca da recuperação na Série B do Campeonato Brasileiro, o Paysandu Sport Club voltará a jogar diante da sua torcida no próximo sábado (25), quando a equipe vai receber o Avaí-SC, às 18h30, no Estádio Banpará Curuzu, em confronto válido pela 34ª rodada da competição.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

A comercialização de ingressos para a partida inicia na tarde desta quarta-feira (22), com promoção de arquibancadas a R$ 20 e cadeiras por R$ 50 até a véspera da disputa.

As entradas estão à venda nas oito lojas Lobo da Grande Belém e também na unidade do município de Castanhal, localizado na região nordeste paraense, além da opção de compra virtual. Clique aqui e garanta já a sua.

VEJA MAIS

A partida contra o time catarinense é essencial para os planos da equipe, que já não depende apenas de si para evitar o rebaixamento. Com apenas 27 pontos na tabela e a sete do último colocado no Z4, o Papão precisa vencer e torcer por outros resultados, que podem segurar as chances de salvação, mas também decretar o fim da linha para o bicolor paraense e o consequente rebaixamento à Série C de 2026.

Além do Paysandu, que ocupa a lanterna da Série B, estão na zona de rebaixamento o Amazonas (32), Botafogo-SP (34) e Volta Redonda (34).

PREÇOS DOS INGRESSOS

ARQUIBANCADA PROMOCIONAL – R$ 20 (ATÉ SEXTA-FEIRA, 24/10)

ARQUIBANCADA – R$ 30 (NO DIA DO JOGO)

ARQUIBANCADA SÓCIO PROPRIETÁRIO – R$ 15

ARQUIBANCADA MEIA – R$ 15

ARQUIBANCADA CRIANÇA – R$ 15

CADEIRA PROMOCIONAL – R$ 50 (ATÉ SEXTA-FEIRA, 24/10)

CADEIRA – R$ 60 (NO DIA DO JOGO)

CADEIRA MEIA – R$ 30

CADEIRA CRIANÇA – R$ 30

CADEIRA SÓCIO PROPRIETÁRIO – R$ 30