Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Hélio dos Anjos comenta transfer ban do Paysandu e revela proposta 'absurda' por Esli Garcia

Em entrevista ao canal “Fala Abner!”, treinador explicou que sua função era apenas técnica e criticou propostas consideradas equivocadas.

Pedro Garcia
fonte

Segundo o treinador, a indicação inicial partiu do Departamento de Análise do clube, cuja função é justamente a pesquisa e a triagem de nomes (Jorge Luís Totti/Paysandu/ Reprodução)

Em entrevista ao canal “Fala Abner!”, no YouTube, o ex-treinador do Paysandu, Hélio dos Anjos, levantou a discussão sobre as responsabilidades em contratações de jogadores, focando em sua passagem pelo clube bicolor. Durante a conversa com o jornalista Abner Luiz, do Grupo Liberal, Hélio detalhou o processo de chegada de atletas como Keffel. Segundo o treinador, a indicação inicial partiu do Departamento de Análise do clube, cuja função é justamente a pesquisa e a triagem de nomes.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

“O Keffel foi colocado pelo departamento de análise, normal. O departamento de análise colocou o jogador. Nós averiguamos tudo”, afirmou Hélio. O treinador insiste que sua decisão é puramente técnica, baseada na aprovação do potencial do jogador para o esquema tático: “O que eu decido, o que eu decido é tecnicamente. Contrato? Contrato não sou eu que faço”, disse Hélio. 

VEJA MAIS

image Hélio dos Anjos elogia Guto Ferreira e aposta em acesso do Remo na Série B: 'Ele é um mestre'
Em entrevista ao canal “Fala Abner!”, ex-treinador do Paysandu falou sobre a amizade com Guto e elogiou a condução do elenco do Leão nesta reta final da Segundona.

image Roger Aguilera descarta venda do Paysandu e nega SAF em sua gestão: 'Ninguém vai vender o clube'
Dirigente afirma que declarações sobre a SAF foram mal interpretadas e reforça que o assunto não será tratado na atual gestão.

Em junho deste ano, o Paysandu sofreu um transfer ban imposto pela Fifa. A punição decorreu de uma dívida não quitada com o clube português Torreense, referente à contratação do lateral-esquerdo Keffel, que se juntou ao Paysandu em julho de 2024. A negociação, que envolveu a compra de parte dos direitos econômicos do jogador por um valor total aproximado de 155 mil euros (cerca de R$ 990 mil na cotação da época), não foi paga integralmente, levando o Torreense a acionar a entidade máxima do futebol.

O “absurdo” Esli Garcia

Hélio também pontuou a preocupação que tinha com a gestão financeira do clube ao citar o caso do venezuelano Esli Garcia. O treinador revelou ter alertado o presidente do clube à época, Mauricio Ettinger, sobre uma proposta inicial que classificou como “absurda”.

“A proposta que estavam querendo que fosse aprovada para a contratação do Esli Garcia era um absurdo. Quando o presidente comentou comigo que estava preocupado, eu falei: ‘Presidente, pelo amor de Deus, não faça esse contrato’”, disse o técnico.

O ponto mais crítico da negociação, segundo ele, era um adendo que previa passe livre para Esli Garcia caso o Paysandu fosse rebaixado. “Que história é essa? Que loucura é essa? E as pessoas batendo em cima do Maurício para o Maurício assinar, e o Maurício inteligentemente não assinou”, pontuou Hélio.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

paysandu

futebol

paysandu

Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Futebol

Hélio dos Anjos comenta transfer ban do Paysandu e revela proposta 'absurda' por Esli Garcia

Em entrevista ao canal “Fala Abner!”, treinador explicou que sua função era apenas técnica e criticou propostas consideradas equivocadas.

22.10.25 14h24

Falta de interpretação da Fiel

Roger Aguilera descarta venda do Paysandu e nega SAF em sua gestão: 'Ninguém vai vender o clube'

Dirigente afirma que declarações sobre a SAF foram mal interpretadas e reforça que o assunto não será tratado na atual gestão.

22.10.25 11h45

Futebol

Hélio dos Anjos comenta situação do Paysandu e diz que time ‘paga o preço’ por decisões da diretoria

Ex-treinador bicolor, que subiu à Série B com o Náutico-PE recentemente, ele lamentou o momento do Papão e disse que o time terá que se planejar bem para 2026

22.10.25 10h10

Futebol

Ídolo bicolor critica atuação do Paysandu e dispara contra dois jogadores após empate na Série B

Ao analisar a partida, Vanderson não poupou palavras ao comentar a postura da equipe em campo, destacando negativamente dois jogadores

21.10.25 17h46

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Hélio dos Anjos comenta situação do Paysandu e diz que time ‘paga o preço’ por decisões da diretoria

Ex-treinador bicolor, que subiu à Série B com o Náutico-PE recentemente, ele lamentou o momento do Papão e disse que o time terá que se planejar bem para 2026

22.10.25 10h10

Futebol

Ídolo bicolor critica atuação do Paysandu e dispara contra dois jogadores após empate na Série B

Ao analisar a partida, Vanderson não poupou palavras ao comentar a postura da equipe em campo, destacando negativamente dois jogadores

21.10.25 17h46

FUTEBOL

Delegação do Remo visita a Basílica-Santuário de Nazaré e azulinos pedem bênçãos ao clube

O grupo esteve com a Imagem Peregrina da Rainha da Amazônia nessa terça-feira (21). Na sexta-feira (24), o time enfrenta o Cuiabá e busca o acesso à Série A

22.10.25 8h03

SÉRIE B

Remo tem vantagem sobre o Cuiabá e só perdeu no ‘Cuiabaço’; veja o retrospecto!

Leão venceu dois dos sete confrontos contra o Dourado, mas a virada de 2015, na final da Copa Verde, ainda marca o torcedor azulino

21.10.25 18h11

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda