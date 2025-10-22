Flamengo conta com a sorte, marca no fim e obtém curta vantagem sobre o Racing na Libertadores Estadão Conteúdo 22.10.25 23h48 O Maracanã acompanhou nesta quarta-feira um duelo dramático pelas semifinais da Libertadores. O Flamengo não teve uma atuação convincente e conquistou uma curta vantagem sobre o Racing na partida de ida, ao vencer por 1 a 0. O Flamengo teve uma atuação limitada. Forçado a se apresentar para o jogo e criar, teve dificuldade para enfrentar uma defesa sólida. O Racing esteve muito perto de marcar e teve um gol anulado de forma polêmica. Dessa vez, as individualidades não afloraram tanto como de costume pelo lado rubro-negro. Porém, no fim da partida, quando o empate parecia sacramentado, Carrascal contou com vários desvios em uma finalização que acabou sendo certeira para definir a vantagem flamenguista no Maracanã. Com o resultado, o Flamengo depende de apenas um empate para voltar à final da Libertadores. Uma vitória do Racing por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Os argentinos precisam de um triunfo por dois gols de vantagem ou mais para avançar diretamente. A partida de volta está agendada para a próxima quarta-feira, às 21h30, no Estádio El Cilindro, em Avellaneda. O Flamengo volta a atuar pelo Brasileirão no sábado, às 19h30, em duelo com o Fortaleza, na Arena Castelão. Já o Racing não tem compromissos no fim de semana. O Flamengo tentou ser mais propositivo nos primeiro minutos e ensaiou uma pressão sobre o Racing. O time argentino, quando atacava, se mostrou muito disperso em campo, facilitando a marcação rubro-negra. Apesar de preocupado com a defesa e ligeiramente mais consistente nesse aspecto, o Racing dava brechas para o Flamengo. Movimentações às costas da marcação e passes rápidos desequilibraram os argentinos e deixaram os cariocas mais próximas de inaugurar o placar. Mas aos 33, em cobrança de escanteio, foi Rossi quem fez uma defesa espetacular para evitar que o Racing largasse na frente. O Flamengo só voltou a assustar o Racing no acréscimo do primeiro tempo com Pedro, duas vezes. Assim como o atacante, Arrascaeta e Carrascal foram os destaques da etapa inicial. Mesmo assim, o zero não saiu do placar. O Flamengo voltou para o segundo tempo com postura valente e ofensiva. O Racing foi quem chegou ao gol, aos 12, mas o juiz anulou o lance por uma falta do atacante argentino Sosa, que se apoiou no jogador rubro-negro Carrascal para cabecear. O lance causou revolta no time de Avellaneda. Aos 35, Samuel Lino, que entrou na vaga de Arrascaeta, marcou de cabeça também, mas o lance foi invalidado por impedimento checado pelo VAR. Poucos minutos depois, Bruno Henrique recebeu passe em profundidade, ficou cara a cara com o goleiro e viu Cambeses praticar grande defesa. Porém, no rebote, Carrascal bateu, a bola desviou em defensores argentinos e balançou a rede aos 43. O lance determinou o placar final. FICHA TÉCNICA FLAMENGO 1 X 0 RACING FLAMENGO - Rossi; Varela (Emerson Royal), Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Samuel Lino); Luiz Araújo (Plata), Pedro (Bruno Henrique) e Carrascal. Técnico: Filipe Luís. RACING - Cambeses; Martirena, Colombo, Rojo e Rojas (Mura); Sosa, Zuculini e Almendra (Nardoni); Solari (Zaracho), Adrián Martínez (Balboa) e Conechny. Técnico: Gustavo Costas. GOL - Carrascal, aos 43 minutos do 2º tempo. ÁRBITRO - Jesús Valenzuela (VEN). CARTÕES AMARELOS - Ayrton Lucas, Zuculini e Sosa. PÚBLICO - 65.704 torcedores. RENDA - R$ 9.714.891,25. LOCAL - Maracanã, no Rio. 