Abençoados! Após anúncio de novo papa, Leões garantem título e vitórias importantes

Coincidência ou não, após o anúncio de Robert Prevost como novo Papa da Igreja Católica na última quinta-feira (8), alguns clubes conseguiram grandes resultados no futebol brasileiro. O que há de comum entre eles? O animal e modo como são conhecidos: Leão. Isso mesmo.

Após Leão XIV assumir como sumo pontífice, o Clube do Remo venceu o Paysandu nos pênaltis neste domingo (11) e garantiu o 48º título paraense de sua história. Na quarta, antes do anúncio do novo papa, o Leão Azul venceu o Papão por 3 a 2.

No sábado, o Mirassol, novato na Série A, venceu com autoridade o Corinthians, por 2 a 1, de virada, na cidade do interior paulista. Com o resultado, o "Leão caipira" chegou à 12ª posição da Primeira Divisão e não pode ser ultrapassado nesta 8ª rodada.

Já o Fortaleza, o "Leão do Pici", venceu o Juventude-RS por 5 a 0 no sábado (10), consolidando uma grande reação no Campeonato Brasileiro. Antes, na terça-feira (6), o tricolor goleou o Colo Colo (CHI) por 4 a 0 pela Libertadores. Ainda no Nordeste, o Vitória, conhecido como "Leão da Barra", superou o Vasco da Gama por 2 a 1 no Barradão, demonstrando força em casa ao virar a partida.

Leões que 'fraquejaram'

Na Série A e na Série B, apenas dois leões não venceram ou conquistaram algo digno de destaque. No sábado, o Avaí empatou por 0 a 0 com o Atlético-GO em Florianópolis-SC. Apesar do resultado, o Leão manezinho da Ilha segue no G4 da Série B, empatado com o Clube do Remo.

Já o Sport Recife destoou de todos seus "irmãos felinos" e não teve santo nem papa que ajudasse. O Leão pernambucano foi goleado por 4 a 0 pelo Cruzeiro neste domingo (11), em plena Ilha do Retiro.

E você, internauta? Acredita que os times com mascotes de Leão serão mais abençoados a partir de agora?