Foto de Papa Leão XIV com taça de cerveja no Brasil viraliza nas redes sociais

O Papa Leão XIV, norte-americano e peruano, conhece muito bem o Brasil e os sabores brasileiros. Afinal, o mais novo Papa já visitou o país e não somente comeu pão de queijo em Minas Gerais, como também tomou uma cerveja, durante a visita que fez ao estado no ano de 2004

A foto que mostra esse momento foi feita no aniversário de 70 anos do Colégio Santo Agostinho, uma escola privada na Zona Sul da capital mineira e viralizou nas redes sociais horas depois do anúncio do novo Papa.

Papa Leão XIV (de camisa azul claro, à direita de quem observa) em visita ao Brasil, em 2004 (Foto: Reprodução/Colégio Santo Agostinho)

Na visita, Robert Francis Prevost, agora Papa Leão XIV (14), visitou outros freis da ordem Agostina, da qual faz parte, e também celebrou uma missa. A assessoria da escola não lembra quem fez a foto, mas relatou que o Colégio Santo Agostinho fica feliz e honrado por fazer parte da história do mais novo Papa.

(Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)