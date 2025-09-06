Hélio dos Anjos é procurado pelo Paysandu, mas recusa proposta

Na lanterna da Série B, o Paysandu está sem técnico após a demissão de Claudinei Oliveira, logo após a derrota para o Volta Redonda–RJ, na última sexta-feira (5). Com isso, o Papão está no mercado, pois precisa de uma reação imediata para fugir do rebaixamento. Assim, segundo informações repassadas ao Núcleo de Esportes de OLiberal, a equipe bicolor teria ido atrás de Hélio dos Anjos, velho conhecido da torcida.

Segundo as informações, a diretoria bicolor teria entrado em contato com o treinador, que está no Nautico-PE, e oferecido um contrato de R$ 1.5 milhões, sendo R$ 1 milhão de salário e mais R$ 500 mil de bicho para a permanência na Série B. No entanto, o Hélio teria recusado.

Vale destacar que o Paysandu e o treinador vivem um imbróglio judicial por conta de pagamentos atrasados referentes à última passagem de Hélio pelo clube, que terminou em 2024. O técnico entrou na Justiça para cobrar os valores que ultrapassam os R$ 2 milhões.

Ao todo, Hélio dos Anjos tem três passagens pelo Paysandu, uma mais curta, em 2002, uma entre 2019 e 2020 e a última, entre 2023 e 2024.

Na última passagem, o treinador disputou 61 jogos, conquistou 28 vitórias, teve 21 derrotas e 12 empates, um aproveitamento de 52,4% comandando a equipe bicolor. Hélio ainda conquistou com a equipe alviceleste o acesso para a Série B, e os títulos no Campeonato Paraense e Copa Verde.

Atualmente, o Paysandu está na lanterna da Série B, com apenas 21 pontos, e precisa de uma reação imediata para escapar do rebaixamento. Em coletiva, Carlos Frontini, executivo do Paysandu, afirmou que o clube bicolor precisa de um treinador que possa tirar o time "dessa situação".

Em 2023, Hélio chegou na equipe em meio à disputa da Série C e conseguiu o tão sonhado acesso à Segundona.