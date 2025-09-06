Hélio dos Anjos é procurado pelo Paysandu, mas recusa proposta Diretoria bicolor teria entrado em contato com treinador para substituir Claudinei Oliveira O Liberal 06.09.25 18h23 Treinador seria uma opção para o Paysandu (Jorge Luís Totti/Paysandu) Na lanterna da Série B, o Paysandu está sem técnico após a demissão de Claudinei Oliveira, logo após a derrota para o Volta Redonda–RJ, na última sexta-feira (5). Com isso, o Papão está no mercado, pois precisa de uma reação imediata para fugir do rebaixamento. Assim, segundo informações repassadas ao Núcleo de Esportes de OLiberal, a equipe bicolor teria ido atrás de Hélio dos Anjos, velho conhecido da torcida. Segundo as informações, a diretoria bicolor teria entrado em contato com o treinador, que está no Nautico-PE, e oferecido um contrato de R$ 1.5 milhões, sendo R$ 1 milhão de salário e mais R$ 500 mil de bicho para a permanência na Série B. No entanto, o Hélio teria recusado. Vale destacar que o Paysandu e o treinador vivem um imbróglio judicial por conta de pagamentos atrasados referentes à última passagem de Hélio pelo clube, que terminou em 2024. O técnico entrou na Justiça para cobrar os valores que ultrapassam os R$ 2 milhões. Ao todo, Hélio dos Anjos tem três passagens pelo Paysandu, uma mais curta, em 2002, uma entre 2019 e 2020 e a última, entre 2023 e 2024. Na última passagem, o treinador disputou 61 jogos, conquistou 28 vitórias, teve 21 derrotas e 12 empates, um aproveitamento de 52,4% comandando a equipe bicolor. Hélio ainda conquistou com a equipe alviceleste o acesso para a Série B, e os títulos no Campeonato Paraense e Copa Verde. Atualmente, o Paysandu está na lanterna da Série B, com apenas 21 pontos, e precisa de uma reação imediata para escapar do rebaixamento. Em coletiva, Carlos Frontini, executivo do Paysandu, afirmou que o clube bicolor precisa de um treinador que possa tirar o time "dessa situação". Em 2023, Hélio chegou na equipe em meio à disputa da Série C e conseguiu o tão sonhado acesso à Segundona. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Será? Hélio dos Anjos é procurado pelo Paysandu, mas recusa proposta Diretoria bicolor teria entrado em contato com treinador para substituir Claudinei Oliveira 06.09.25 18h23 Futebol Frontini fala sobre o 'perfil' do novo técnico do Paysandu: 'Um que tire a gente dessa situação' Claudinei Oliveira deixou o Papão após mais uma derrota na Série B e clube corre atrás de um novo comandante 06.09.25 17h48 Que situação! Vitória sobre o Paysandu é a primeira do Volta Redonda-RJ como visitante na Série B Time carioca também voltou a marcar após cinco jogos 06.09.25 15h59 NÃO RESISITIU Paysandu demite técnico após derrota para o Volta Redonda O técnico deixou o clube após 14 jogos, com quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas. 05.09.25 22h18 MAIS LIDAS EM ESPORTES PROTESTO Torcida do Paysandu protesta após derrota e confronto com seguranças gera tensão no Mangueirão Após o apito final, uma torcida organizada se concentrou próximo ao local de saída dos jogadores para protestar contra o desempenho do time na temporada 05.09.25 21h24 Futebol António Oliveira celebra vitória do Remo e reconhece que precisa melhorar o aproveitamento em casa Técnico azulino parabenizou a equipe pelo desempenho diante do Amazonas-AM 06.09.25 14h05 NÃO RESISITIU Paysandu demite técnico após derrota para o Volta Redonda O técnico deixou o clube após 14 jogos, com quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas. 05.09.25 22h18 SÉRIE B Artilheiro isolado da Série B, Pedro Rocha celebra vitória sobre o Amazonas Vitória aproxima o time azulino do G-4 da Série B 05.09.25 21h14