Frontini fala sobre o 'perfil' do novo técnico do Paysandu: 'Um que tire a gente dessa situação' Claudinei Oliveira deixou o Papão após mais uma derrota na Série B e clube corre atrás de um novo comandante O Liberal 06.09.25 17h48 Executivo deu entrevista no lugar de Claudinei Oliveira, que foi demitido (Reprodução Papão TV) O técnico Claudinei Oliveira foi demitido do Paysandu logo após a derrota para o Volta Redonda-RJ, no Mangueirão, na última sexta-feira (5), em jogo válido pela 25ª rodada da Série B. Com isso, quem foi para a coletiva pós-jogo foi o executivo de futebol Carlos Frontini. Na entrevista, o dirigente bicolor respondeu ao repórter Rodolfo Sousa, da Rádio Liberal+, sobre o perfil do novo treinador. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Frontini disse que o clube ainda não tem um nome definido ou um "perfil" e que o time precisa, agora, de um técnico que tire o clube da zona de rebaixamento. "É difícil falar de perfil agora. A gente precisa sentar e analisar. Está muito recente. O emocional ainda está muito presente. A gente precisa de um perfil que tire a gente dessa situação. Simples assim. Então, está muito recente ainda, acho que precisamos respirar um pouco", afirmou o executivo. VEJA MAIS Paysandu demite técnico após derrota para o Volta Redonda O técnico deixou o clube após 14 jogos, com quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Vitória sobre o Paysandu é a primeira do Volta Redonda-RJ como visitante na Série B Time carioca também voltou a marcar após cinco jogos Torcida do Paysandu protesta após derrota e confronto com seguranças gera tensão no Mangueirão Após o apito final, uma torcida organizada se concentrou próximo ao local de saída dos jogadores para protestar contra o desempenho do time na temporada "Estava ali agora, demitindo três funcionários, você imagina, tomando dois gols faltando cinco minutos. Será que você consegue ter a cabeça tranquila para pensar? Mas nós temos que ter. Sei que é difícil, a noite vai ser ruim. [Vamos] tomar a melhor decisão para o Paysandu, para a nossa estrela maior. Não podemos esquecer isso aqui. Somos todos funcionários do Paysandu e quem acredita segue, quem não acredita é o momento de falar", completou Frontini. Com a derrota, o Paysandu segue na última colocação da tabela, com apenas 21 pontos. Até o final da Série B restam 13 rodadas, e o Papão, conforme as projeções, precisa de pelo menos mais 23 pontos para escapar do rebaixamento — ou seja, sete vitórias e um empate, ou oito triunfos. Claudinei Oliveira assumiu o Paysandu em junho, para substituir o técnico Luizinho Lopes. Na ocasião, o Papão não havia vencido no campeonato e tinha apenas quatro pontos. O treinador conseguiu quatro vitórias e cinco empates, mas amargou cinco derrotas seguidas e não resistiu no cargo. Agora, o Paysandu volta ao mercado em busca de um novo técnico. No próximo sábado (13), o clube bicolor recebe o América-MG pela 26ª rodada da Série B. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Será? Hélio dos Anjos é procurado pelo Paysandu, mas recusa proposta Diretoria bicolor teria entrado em contato com treinador para substituir Claudinei Oliveira 06.09.25 18h23 Futebol Frontini fala sobre o 'perfil' do novo técnico do Paysandu: 'Um que tire a gente dessa situação' Claudinei Oliveira deixou o Papão após mais uma derrota na Série B e clube corre atrás de um novo comandante 06.09.25 17h48 Que situação! Vitória sobre o Paysandu é a primeira do Volta Redonda-RJ como visitante na Série B Time carioca também voltou a marcar após cinco jogos 06.09.25 15h59 NÃO RESISITIU Paysandu demite técnico após derrota para o Volta Redonda O técnico deixou o clube após 14 jogos, com quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas. 05.09.25 22h18 MAIS LIDAS EM ESPORTES PROTESTO Torcida do Paysandu protesta após derrota e confronto com seguranças gera tensão no Mangueirão Após o apito final, uma torcida organizada se concentrou próximo ao local de saída dos jogadores para protestar contra o desempenho do time na temporada 05.09.25 21h24 Futebol António Oliveira celebra vitória do Remo e reconhece que precisa melhorar o aproveitamento em casa Técnico azulino parabenizou a equipe pelo desempenho diante do Amazonas-AM 06.09.25 14h05 NÃO RESISITIU Paysandu demite técnico após derrota para o Volta Redonda O técnico deixou o clube após 14 jogos, com quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas. 05.09.25 22h18 SÉRIE B Artilheiro isolado da Série B, Pedro Rocha celebra vitória sobre o Amazonas Vitória aproxima o time azulino do G-4 da Série B 05.09.25 21h14