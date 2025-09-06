Frontini fala sobre o 'perfil' do novo técnico do Paysandu: 'Um que tire a gente dessa situação'

O técnico Claudinei Oliveira foi demitido do Paysandu logo após a derrota para o Volta Redonda-RJ, no Mangueirão, na última sexta-feira (5), em jogo válido pela 25ª rodada da Série B. Com isso, quem foi para a coletiva pós-jogo foi o executivo de futebol Carlos Frontini. Na entrevista, o dirigente bicolor respondeu ao repórter Rodolfo Sousa, da Rádio Liberal+, sobre o perfil do novo treinador.

Frontini disse que o clube ainda não tem um nome definido ou um "perfil" e que o time precisa, agora, de um técnico que tire o clube da zona de rebaixamento.

"É difícil falar de perfil agora. A gente precisa sentar e analisar. Está muito recente. O emocional ainda está muito presente. A gente precisa de um perfil que tire a gente dessa situação. Simples assim. Então, está muito recente ainda, acho que precisamos respirar um pouco", afirmou o executivo.

"Estava ali agora, demitindo três funcionários, você imagina, tomando dois gols faltando cinco minutos. Será que você consegue ter a cabeça tranquila para pensar? Mas nós temos que ter. Sei que é difícil, a noite vai ser ruim. [Vamos] tomar a melhor decisão para o Paysandu, para a nossa estrela maior. Não podemos esquecer isso aqui. Somos todos funcionários do Paysandu e quem acredita segue, quem não acredita é o momento de falar", completou Frontini.

Com a derrota, o Paysandu segue na última colocação da tabela, com apenas 21 pontos. Até o final da Série B restam 13 rodadas, e o Papão, conforme as projeções, precisa de pelo menos mais 23 pontos para escapar do rebaixamento — ou seja, sete vitórias e um empate, ou oito triunfos.

Claudinei Oliveira assumiu o Paysandu em junho, para substituir o técnico Luizinho Lopes. Na ocasião, o Papão não havia vencido no campeonato e tinha apenas quatro pontos. O treinador conseguiu quatro vitórias e cinco empates, mas amargou cinco derrotas seguidas e não resistiu no cargo.

Agora, o Paysandu volta ao mercado em busca de um novo técnico. No próximo sábado (13), o clube bicolor recebe o América-MG pela 26ª rodada da Série B.