Paysandu

Torcida do Paysandu protesta após derrota e confronto com seguranças gera tensão no Mangueirão

Após o apito final, uma torcida organizada se concentrou próximo ao local de saída dos jogadores para protestar contra o desempenho do time na temporada

O Liberal

A derrota de virada nos minutos finais para o Volta Redonda, nesta sexta-feira (5), acirrou ainda mais o clima no Paysandu. Após o apito final, uma torcida organizada se concentrou próximo ao local de saída dos jogadores para protestar contra o desempenho do time na temporada. O grupo empunhava faixas pedindo a saída do presidente Roger Aguilera e também cobrava a diretoria e alguns atletas.

O protesto ganhou intensidade e houve princípio de confusão. Os manifestantes atiraram uma cadeira contra a equipe de segurança privada do clube, o que levou a Polícia Militar a ser acionada. Os agentes intervieram e dispersaram os torcedores, mas o ambiente ao redor do Mangueirão permaneceu tenso.

O Paysandu, que agora ocupa a lanterna da Série B com cinco pontos a menos que o penúltimo colocado, atravessa um dos momentos mais delicados da temporada, dentro e fora de campo. 

