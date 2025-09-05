Torcida do Paysandu protesta após derrota e confronto com seguranças gera tensão no Mangueirão Após o apito final, uma torcida organizada se concentrou próximo ao local de saída dos jogadores para protestar contra o desempenho do time na temporada O Liberal 05.09.25 21h24 A derrota de virada nos minutos finais para o Volta Redonda, nesta sexta-feira (5), acirrou ainda mais o clima no Paysandu. Após o apito final, uma torcida organizada se concentrou próximo ao local de saída dos jogadores para protestar contra o desempenho do time na temporada. O grupo empunhava faixas pedindo a saída do presidente Roger Aguilera e também cobrava a diretoria e alguns atletas. VEJA MAIS Paysandu leva virada do Volta Redonda nos minutos finais e se afunda na lanterna da Série B Com o resultado, o Papão estagnou na lanterna, agora com cinco pontos atrás do penúltimo colocado. O protesto ganhou intensidade e houve princípio de confusão. Os manifestantes atiraram uma cadeira contra a equipe de segurança privada do clube, o que levou a Polícia Militar a ser acionada. Os agentes intervieram e dispersaram os torcedores, mas o ambiente ao redor do Mangueirão permaneceu tenso. O Paysandu, que agora ocupa a lanterna da Série B com cinco pontos a menos que o penúltimo colocado, atravessa um dos momentos mais delicados da temporada, dentro e fora de campo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu sérieb COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU NÃO RESISITIU Paysandu demite Claudinei Oliveira após derrota para o Volta Redonda O técnico deixou o clube após 14 jogos, com quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas. 05.09.25 22h18 PROTESTO Torcida do Paysandu protesta após derrota e confronto com seguranças gera tensão no Mangueirão Após o apito final, uma torcida organizada se concentrou próximo ao local de saída dos jogadores para protestar contra o desempenho do time na temporada 05.09.25 21h24 MELANCOLIA Paysandu leva virada do Volta Redonda nos minutos finais e se afunda na lanterna da Série B Com o resultado, o Papão estagnou na lanterna, agora com cinco pontos atrás do penúltimo colocado. 05.09.25 20h11 Futebol Com mudanças na defesa e meio-campo, Claudinei Oliveira define Paysandu para duelo contra o Volta O Papão entra em campo às 19 horas pela 25ª rodada da Série B 05.09.25 18h16 MAIS LIDAS EM ESPORTES MELANCOLIA Paysandu leva virada do Volta Redonda nos minutos finais e se afunda na lanterna da Série B Com o resultado, o Papão estagnou na lanterna, agora com cinco pontos atrás do penúltimo colocado. 05.09.25 20h11 Futebol Paysandu e Volta Redonda se enfrentam em duelo de sobrevivência na Série B Com fases ruins e sem vitórias há semanas, equipes brigam por pontos essenciais na luta contra o rebaixamento 05.09.25 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (05/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Copa da Argentina e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira 05.09.25 7h00 SÉRIE B Pedro Rocha brilha, Marrony decide e Remo vence o Amazonas fora de casa pela Série B Atacante marca duas vezes, Leão Azul ganha fôlego na tabela e volta a sonhar com o G4 da competição 05.09.25 19h03