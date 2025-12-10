Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (10/12), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (10/12), incluem partidas pela Copa do Brasil, pela Copa Intercontinental e pela Champions League.

Às 14h, o Flamengo jogará contra o Cruz Azul pela Copa Intercontinental. Já às 17h, o Real Madrid enfrentará o Manchester City pela Liga dos Campeões.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Champions League

Qarabag x Ajax - 14h45 - Space e HBO Max Villarreal x Copenhague - 14h45 - TNT e HBO Max Real Madrid x Manchester City - 17h - TNT e HBO Max Athletic Bilbao x Paris Saint-Germain - 17h - Space e HBO Max Borussia Dortmund x Bodo Glimt - 17h - HBO Max Leverkusen x Newcastle - 17h - HBO Max Benfica x Napoli - 17h - HBO Max Juventus x Pafos - 17h - HBO Max Club Brugge x Arsenal - 17h - HBO Max

Copa do Brasil

Cruzeiro x Corinthians - 21h30 - TV Globo, Globoplay, GeTV e SporTV

Copa Intercontinental

Cruz Azul x Flamengo - 14h - TV Globo, Globoplay, GeTV, SporTV e CazéTV

Onde assistir ao jogo de Cruz Azul e Flamengo; veja o horário

O jogo entre Cruz Azul x Flamengo terá transmissão ao vivo pela TV Globo, Globoplay, GeTV, SporTV e CazéTV, às 14h.

Onde assistir ao jogo de Cruzeiro e Corinthians; veja o horário

O jogo entre Cruzeiro x Corinthians terá transmissão ao vivo pela TV Globo, Globoplay, GeTV e SporTV, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Real Madrid e City; veja o horário

O jogo entre Real Madrid x City terá transmissão ao vivo pela TNT e pela HBO Max, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Ath Bilbao e PSG; veja o horário

O jogo entre Athletic Bilbao x PSG terá transmissão ao vivo pelo Space e pela HBO Max, às 17h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

14h - Cruz Azul x Flamengo - Copa Intercontinental 21h30 - Cruzeiro x Corinthians - Copa do Brasil

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira.

TNT

14h45 - Villarreal x Copenhague - Champions League 17h - Real Madrid x Manchester City - Champions League

ESPN

Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta quarta-feira.

SporTV

14h - Cruz Azul x Flamengo - Copa Intercontinental 21h30 - Cruzeiro x Corinthians - Copa do Brasil

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

14h45 - Qarabag x Ajax - Champions League 14h45 - Villarreal x Copenhague - Champions League 17h - Real Madrid x Manchester City - Champions League 17h - Athletic Bilbao x Paris Saint-Germain - Champions League 17h - Borussia Dortmund x Bodo/Glimt - Champions League 17h - Leverkusen x Newcastle - Champions League 17h - Benfica x Napoli - Champions League 17h - Juventus x Pafos - Champions League 17h - Club Brugge x Arsenal - Champions League

Disney+

Nenhum jogo vai passar na Disney+ nesta quarta-feira.

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quarta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quarta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quarta-feira