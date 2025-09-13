Baenão modernizado: veja como ficou o estádio azulino após as reformas O estádio foi autorizado a receber jogos oficiais e, com isso, a CBF confirmou a mudança de local da partida contra o Atlético-GO, marcada para o próximo sábado (20/9) Da Redação 13.09.25 17h45 Estádio Banpará Baenão (Samara Miranda/Ascom Remo) O estádio Banpará Baenão está pronto para reabrir suas portas ao torcedor azulino. Após uma série de reformas estruturais, internas e externas, o espaço foi autorizado a receber jogos oficiais e, com isso, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a mudança de local da partida contra o Atlético-GO, marcada para o próximo sábado (20/9), às 20h30, pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O reencontro promete ser um momento simbólico para a torcida do Clube do Remo, que volta a acompanhar sua equipe em um palco que carrega décadas de história e paixão. A expectativa é de casa cheia para celebrar o retorno, em um ambiente que passou por significativas melhorias de infraestrutura. Entre as mudanças realizadas, o Baenão ganhou novas salas administrativas e de apoio, além de espaços destinados a setores estratégicos como comunicação, marketing e departamento de futebol. Também foi criada uma sala exclusiva para o treinador e a comissão técnica, garantindo melhores condições de trabalho no dia a dia do clube. Novas salas foram criadas para os profissionais que atuam no dia a dia do futebol (Samara Miranda/Ascom Remo) A Toca do Rei, como é conhecida a entrada principal do estádio, também passou por uma modernização completa. O local recebeu novo revestimento, iluminação adequada e uma identidade visual inspirada no “Rei da Amazônia”, reforçando o vínculo cultural e simbólico entre o espaço e a história azulina. O objetivo é oferecer uma recepção mais acolhedora para atletas, comissão técnica e demais profissionais que fazem parte da rotina do clube. Espaço de comunicação e marketing (Samara Miranda/Ascom Remo) Outro ponto fundamental da reforma foi a recuperação do gramado, que passou por reparos e cuidados especiais para estar em perfeitas condições no primeiro jogo de volta à casa azulina. O trabalho garante não apenas qualidade técnica para a prática do futebol, mas também segurança para os jogadores. A Toca do Rei, como é conhecida, recebeu novo revestimento, iluminação e identidade do Rei da Amazônia (Samara Miranda/Ascom Remo) Apesar do retorno dos jogos, o clube informou que a adesão aos planos de sócio-torcedor segue suspensa. Já as informações sobre a venda de ingressos para a partida de sábado serão divulgadas nos canais oficiais do Remo nos próximos dias. Reforma do Baenão Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave baenão clube do remo estádio do remo leão reforma baenão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO TOCA DO LEÃO Baenão modernizado: veja como ficou o estádio azulino após as reformas O estádio foi autorizado a receber jogos oficiais e, com isso, a CBF confirmou a mudança de local da partida contra o Atlético-GO, marcada para o próximo sábado (20/9) 13.09.25 17h45 FUTEBOL Em confronto direto, Remo encara Vila Nova fora de casa tentando se manter próximo ao G4 Remo tenta não se desgarrar do G4 e terá o Vila Nova, em jogo decisivo na Série B 13.09.25 7h30 Futebol Remo pede e CBF transfere jogo da Série B para o Baenão; confira Os dois times se enfrentam no próximo dia 20 de setembro, pela 27ª rodada da competição 12.09.25 19h56 Futebol Vitória do Vila Nova sobre o Remo pode trocar posiçoes de times na Série B; confira O duelo deste sábado vale mais que três pontos; se perder para o time goiano, o Leão Azul se afasta de vez do G4 e começa a ver o sonho do acesso mais distante 12.09.25 17h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (13/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Liga Portuguesa, Premier League, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 13.09.25 7h00 Futebol Em reestreia de Márcio Fernandes, Paysandu recebe o América-MG para fugir da lanterna da Série B Bola rola para o duelo às 16h, no estádio Mangueirão, em Belém 13.09.25 7h00 FUTEBOL Em confronto direto, Remo encara Vila Nova fora de casa tentando se manter próximo ao G4 Remo tenta não se desgarrar do G4 e terá o Vila Nova, em jogo decisivo na Série B 13.09.25 7h30 TÁ RUIM! Paysandu e América-MG empatam em jogo marcado por pobreza técnica Após somar uma derrota e um empate em casa nas últimas rodadas e precisar vencer oito das 12 partidas restantes, o time bicolor segue na lanterna e parece seguir em marcha fúnebre rumo à Série C 13.09.25 17h57