Baenão modernizado: veja como ficou o estádio azulino após as reformas

O estádio Banpará Baenão está pronto para reabrir suas portas ao torcedor azulino. Após uma série de reformas estruturais, internas e externas, o espaço foi autorizado a receber jogos oficiais e, com isso, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a mudança de local da partida contra o Atlético-GO, marcada para o próximo sábado (20/9), às 20h30, pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O reencontro promete ser um momento simbólico para a torcida do Clube do Remo, que volta a acompanhar sua equipe em um palco que carrega décadas de história e paixão. A expectativa é de casa cheia para celebrar o retorno, em um ambiente que passou por significativas melhorias de infraestrutura.

Entre as mudanças realizadas, o Baenão ganhou novas salas administrativas e de apoio, além de espaços destinados a setores estratégicos como comunicação, marketing e departamento de futebol. Também foi criada uma sala exclusiva para o treinador e a comissão técnica, garantindo melhores condições de trabalho no dia a dia do clube.

Novas salas foram criadas para os profissionais que atuam no dia a dia do futebol (Samara Miranda/Ascom Remo)

A Toca do Rei, como é conhecida a entrada principal do estádio, também passou por uma modernização completa. O local recebeu novo revestimento, iluminação adequada e uma identidade visual inspirada no “Rei da Amazônia”, reforçando o vínculo cultural e simbólico entre o espaço e a história azulina. O objetivo é oferecer uma recepção mais acolhedora para atletas, comissão técnica e demais profissionais que fazem parte da rotina do clube.

Espaço de comunicação e marketing (Samara Miranda/Ascom Remo)

Outro ponto fundamental da reforma foi a recuperação do gramado, que passou por reparos e cuidados especiais para estar em perfeitas condições no primeiro jogo de volta à casa azulina. O trabalho garante não apenas qualidade técnica para a prática do futebol, mas também segurança para os jogadores.

A Toca do Rei, como é conhecida, recebeu novo revestimento, iluminação e identidade do Rei da Amazônia (Samara Miranda/Ascom Remo)

Apesar do retorno dos jogos, o clube informou que a adesão aos planos de sócio-torcedor segue suspensa. Já as informações sobre a venda de ingressos para a partida de sábado serão divulgadas nos canais oficiais do Remo nos próximos dias.

Reforma do Baenão