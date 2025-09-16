Torcida esgota ingressos para Remo x Atlético-GO no Baenão Há, porém, uma cota exclusiva para check-in do sócio-torcedor. Caso a meta não seja atingida até quarta-feira (17), o clube abrirá um novo lote de ingressos na quinta (18) O Liberal 16.09.25 22h53 Leão numa das últimas vezes em ação no Baenão (Thiago Gomes / O Liberal) Os ingressos para o jogo entre Remo e Atlético-GO, pela 27ª rodada da Série B, estão esgotados. O confronto marca o retorno histórico do Leão Azul ao Baenão após quase um ano sem atuar no estádio. O clube não informou a quantidade de ingressos vendidos. VEJA MAIS Camisa do Círio 2025 do Remo: veja fotos do novo modelo Uniforme branco traz a berlinda em azul-marinho no centro e já está à venda Camisa do Círio 2025 do Remo: veja fotos do novo modelo Uniforme branco traz a berlinda em azul-marinho no centro e já está à venda Há, porém, uma cota exclusiva para check-in do sócio-torcedor. Caso a meta não seja atingida até quarta-feira (17), o clube abrirá um novo lote de ingressos na quinta (18). ´ Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Em 2024, o Remo dividiu seus jogos entre Baenão e Mangueirão, mas obteve melhor desempenho no Mangueirão, onde garantiu o acesso à Série B. Em 2025, as partidas em casa também ocorreu no Mangueirão, com apenas um jogo no Baenão — eliminação para o São Raimundo pela Copa Verde, em jogo sem público devido a uma punição. O duelo contra o Atlético-GO será neste sábado (20), com cobertura em tempo real no OLiberal.com e narração no Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo Série B COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO LEÃO Torcida esgota ingressos para Remo x Atlético-GO no Baenão Há, porém, uma cota exclusiva para check-in do sócio-torcedor. Caso a meta não seja atingida até quarta-feira (17), o clube abrirá um novo lote de ingressos na quinta (18) 16.09.25 22h53 SÉRIE B Remo volta ao Baenão após um ano; retrospecto mostra domínio no Mangueirão Time retorna ao seu estádio neste sábado pela Série B. 16.09.25 18h45 SÉRIE B 'Fazer do Baenão um grande caldeirão', projeta Pedro Rocha em reencontro com a torcida Atacante do Remo pede paciência ao torcedor e mira vitória sobre o Atlético-GO para manter a equipe na briga pelo G-4 da Série B 16.09.25 16h12 Futebol Contra o Atlético-GO, Remo busca a primeira vitória em casa no returno da Série B Leão Azul volta a jogar no Baenão e tenta voltar a vencer com o mando de campo na Segundona 16.09.25 13h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES Lanús marca no fim do jogo e complica a situação do Fluminense na Sul-Americana 16.09.25 23h48 São Paulo tem prejuízo de R$ 73 milhões com futebol em 2024; veja dados do balanço financeiro 28.04.25 12h11 Futebol Neymar atrai torcedor com câncer, crianças e idosos, e faz venda de camisas do Santos explodir Torcedores usaram faixa na testa, pintaram o rosto, compraram camisas personalizadas e outros produtos, todos alusivos a Neymar, distribuídos ou vendidos nas ruas que cercam a Vila Belmiro 31.01.25 18h47 Futebol Atlético-MG não pagou Cuiabá por Deyverson, herói na Libertadores; dívida é de R$ 4,1 milhões Atacante marcou dois gols e deu uma assistência no primeiro jogo da semifinal da Libertadores contra o River. 23.10.24 14h45