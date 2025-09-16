Torcida esgota ingressos para Remo x Atlético-GO no Baenão

Os ingressos para o jogo entre Remo e Atlético-GO, pela 27ª rodada da Série B, estão esgotados. O confronto marca o retorno histórico do Leão Azul ao Baenão após quase um ano sem atuar no estádio. O clube não informou a quantidade de ingressos vendidos.

VEJA MAIS

Há, porém, uma cota exclusiva para check-in do sócio-torcedor. Caso a meta não seja atingida até quarta-feira (17), o clube abrirá um novo lote de ingressos na quinta (18).

´

Em 2024, o Remo dividiu seus jogos entre Baenão e Mangueirão, mas obteve melhor desempenho no Mangueirão, onde garantiu o acesso à Série B. Em 2025, as partidas em casa também ocorreu no Mangueirão, com apenas um jogo no Baenão — eliminação para o São Raimundo pela Copa Verde, em jogo sem público devido a uma punição.

O duelo contra o Atlético-GO será neste sábado (20), com cobertura em tempo real no OLiberal.com e narração no Liberal+.