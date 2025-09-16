Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Camisa do Círio 2025 do Remo: veja fotos do novo modelo

Uniforme branco traz a berlinda em azul-marinho no centro e já está à venda

O Liberal

 Na noite desta terça-feira (16), o Clube do Remo apresentou oficialmente sua camisa comemorativa do Círio 2025 em evento realizado na Casa de Plácido. O lançamento contou também com os novos uniformes de Paysandu, Tuna Luso e Vasco da Gama, este último estreando como o primeiro clube de fora do Pará a integrar a tradição.

A iniciativa integra o Projeto Selo do Círio, organizado pela Diretoria da Festa de Nazaré, que une esporte, fé e solidariedade. Parte da renda obtida com as vendas das camisas será destinada às obras sociais da Paróquia de Nazaré e à realização da procissão.

Camisa do Remo para o Círio 2025

Apresentada pelo atacante Pedro Rocha, a camisa do Remo segue a tradição do branco como cor predominante. No centro, o destaque é a berlinda em azul-marinho, acompanhada pelo escudo do clube e pelo selo oficial do Círio.

image O Clube do Remo apresentou oficialmente sua camisa comemorativa do Círio 2025 (Cláudio Pinheiro/ O Liberal)

O modelo já está disponível nas lojas oficiais e no site do clube por R$ 199,90. Nas redes sociais, o Remo afirmou: “Carregar essa camisa é viver a fé, a tradição e a história do nosso povo”.

