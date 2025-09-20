Técnico do Remo admite fragilidade em casa e pede calma após derrota no Baenão O Clube do Remo perdeu por 1 a 0 para o Atlético-GO, neste sábado (20/9), no Baenão, pela 27ª rodada da Série B Da Redação 20.09.25 23h43 Técnico azulino Antônio Oliveira (Igor Mota/ O Liberal) Após a derrota por 1 a 0 para o Atlético-GO, neste sábado (20/9), no Baenão, pela 27ª rodada da Série B, o técnico António Oliveira concedeu entrevista coletiva e reconheceu que os jogos em casa têm sido o “calcanhar de Aquiles” do Clube do Remo. O português, que completou três meses no comando da equipe, destacou que o time tem mostrado empenho, mas ainda não conseguiu traduzir isso em resultados diante da torcida. O técnico remista avaliou que o Leão entrou de forma apática nos primeiros minutos e só reagiu após sofrer o gol. Para ele, a equipe até criou boas chances, citando oportunidades de Marrony e Sávio, mas pecou na finalização. “Infelizmente não conseguimos marcar. O adversário baixou as linhas, explorou transições e foi eficaz”, afirmou o treinador, ressaltando que buscou corrigir ajustes táticos no intervalo. A campanha azulina sob o comando do português soma quatro vitórias, sete empates e quatro derrotas. Ele admitiu que esse desempenho pesa na briga pelo acesso, mas frisou que ainda há 11 jogos a disputar e 33 pontos em jogo. “Nada está perdido. Temos capacidade para reagir e seguir em busca dos nossos objetivos”, disse. Sobre o trabalho tático, o treinador defendeu que a equipe apresenta organização e entrega, mas lembrou que o processo de reconstrução tem sido marcado por muitas mudanças. Desde sua chegada, 14 jogadores foram integrados ao elenco, o que, segundo ele, exige tempo para adaptação. “Não é linear. Quando colocamos peças novas, o sistema se ajusta de forma diferente. É um trabalho que vai além dos resultados semanais”, explicou. Questionado sobre as críticas da torcida e os protestos ouvidos nas arquibancadas, António Oliveira disse compreender a reação, mas minimizou os xingamentos. “Isso faz parte do futebol. Até treinadores mais vitoriosos do Brasil já passaram por isso. O torcedor quer vitória e respeitamos essa emoção. Cabe a nós trabalhar para reverter”, destacou. O treinador também comentou a substituição de Sávio, explicando que o jogador sentiu incômodo físico e será reavaliado pelo departamento médico. Ele considerou a saída como um fator que comprometeu a amplitude ofensiva da equipe, sobretudo pelo lado direito, onde o Remo teve dificuldades de criação. Por fim, António reforçou que não faltará empenho ao grupo e pediu equilíbrio na análise. “Entendo a emoção da derrota, mas sei que tenho um elenco comprometido, que luta e acredita. Vamos continuar unidos para buscar os pontos necessários e manter o Remo vivo na disputa pelo acesso”, concluiu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo atletico-go serie b baenão antonio oliveira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO PÓS-JOGO Técnico do Remo admite fragilidade em casa e pede calma após derrota no Baenão O Clube do Remo perdeu por 1 a 0 para o Atlético-GO, neste sábado (20/9), no Baenão, pela 27ª rodada da Série B 20.09.25 23h43 DEU RUIM Remo perde no Baenão e vê chances de acesso se complicarem na Série B O resultado amplia a pressão sobre a equipe azulina e deixa mais distante o objetivo de brigar pelo acesso à elite do futebol nacional 20.09.25 22h36 FUTEBOL Torcedor do Remo provoca o Paysandu e se fantasia de 'Fantasma da Série C; assista Antes do jogo contra o Atlético-GO, torcedor do Remo passeia pelo bairro de São Brás em Belém fantasiado de 'Fantasma da Série C' 20.09.25 17h35 Futebol Após sete meses, Remo volta ao Baenão e recebe o Atlético-GO na briga pelo G-4 da Série B O Leão Azul chega ao confronto em 7º lugar, com 39 pontos, dois a menos que a Chapecoense, primeira equipe dentro do G-4 20.09.25 7h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES PÓS-JOGO Técnico do Remo admite fragilidade em casa e pede calma após derrota no Baenão O Clube do Remo perdeu por 1 a 0 para o Atlético-GO, neste sábado (20/9), no Baenão, pela 27ª rodada da Série B 20.09.25 23h43 Abel reclama de 'cobranças precoces' e exalta entrosamento e força do Palmeiras para 'decisões' 21.09.25 0h09 Fisiculturismo Paraenses brilham no Campeonato Brasileiro de Fisiculturismo, com direito a tetracampeonato; veja Roberto Costa garantiu o quarto título na categoria classic master 25.07.25 18h08 vai pra onde? Presidente do Paysandu fala sobre Nicolas e possível saída de atleta: 'Devemos liberar' Jogador bicolor tem proposta de clube nordestino e deve ser emprestado 21.03.25 11h28