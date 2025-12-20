Paysandu rescinde contrato com atacante campeão com o clube; jogador se despede nas redes

O ciclo de Marlon no Paysandu chegou ao fim. Neste sábado (20), o clube bicolor confirmou a rescisão contratual do atacante, em decisão tomada de forma consensual entre as partes.

Marlon deixa o Estádio da Curuzu após duas passagens. Ao todo, foram 138 jogos oficiais e 32 gols marcados, além de participação direta em momentos importantes da história recente do Papão. O atacante esteve presente nas conquistas da Copa Verde de 2022 e 2025 e também no título do Campeonato Paraense de 2021.

Em 2022, Marlon protagonizou a maior negociação da história do clube, ao ser vendido ao Gil Vicente, de Portugal. Embora os valores não tenham sido oficialmente revelados na época, a transação girou em torno de 350 mil euros, representando um marco financeiro para o Paysandu.

Marlon ainda na primeira passagem defendendo o Papão (Jorge Luis Totti/ Paysandu)

Pouco depois do anúncio da saída, o jogador utilizou as redes sociais para se despedir da torcida. Em tom de gratidão, Marlon afirmou que deixa o clube com a consciência tranquila pelo empenho demonstrado durante sua passagem, apesar do desfecho negativo da temporada.

“Hoje encerro minha segunda passagem por esse clube que tenho muito respeito e gratidão. Infelizmente não acabou da forma como todos queriam, mas Deus sabe de todas as coisas. Saio mais uma vez de cabeça erguida, com a certeza de que dei o meu melhor todos os dias por esse clube. Muita gratidão, Papão”, escreveu o atacante.

A temporada de 2025, no entanto, terminou de maneira amarga para o jogador. Assim como havia ocorrido no ano anterior, quando defendia o Guarani-SP, Marlon voltou a experimentar um rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro, desta vez vestindo a camisa bicolor. Foi o segundo descenso consecutivo em sua carreira.