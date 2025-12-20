Paysandu rescinde contrato com atacante campeão com o clube; jogador se despede nas redes A diretoria bicolor decidiu encerrar o contrato com o atacante Marlon, que estava na sua segunda passagem pelo Paysandu Fábio Will 20.12.25 19h22 Fim de linha para Marlon no Papão (Foto: Wagner Santana / O Liberal) O ciclo de Marlon no Paysandu chegou ao fim. Neste sábado (20), o clube bicolor confirmou a rescisão contratual do atacante, em decisão tomada de forma consensual entre as partes. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Marlon deixa o Estádio da Curuzu após duas passagens. Ao todo, foram 138 jogos oficiais e 32 gols marcados, além de participação direta em momentos importantes da história recente do Papão. O atacante esteve presente nas conquistas da Copa Verde de 2022 e 2025 e também no título do Campeonato Paraense de 2021. Em 2022, Marlon protagonizou a maior negociação da história do clube, ao ser vendido ao Gil Vicente, de Portugal. Embora os valores não tenham sido oficialmente revelados na época, a transação girou em torno de 350 mil euros, representando um marco financeiro para o Paysandu. Marlon ainda na primeira passagem defendendo o Papão (Jorge Luis Totti/ Paysandu) VEJA MAIS Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade Após rescindir e pedir na justiça R$4 milhões do Paysandu, volante acerta com time da Série B Jogador Leandro Vilela vai defender as cores do Náutico-PE, na Série B de 2026 Paysandu enfrenta ações de jogadores e multa do MPT, com dívidas de mais de R$ 9,4 milhões Ações por rescisão indireta, atrasos salariais e condenação baseada em TAC expõem crise financeira do clube fora de campo Pouco depois do anúncio da saída, o jogador utilizou as redes sociais para se despedir da torcida. Em tom de gratidão, Marlon afirmou que deixa o clube com a consciência tranquila pelo empenho demonstrado durante sua passagem, apesar do desfecho negativo da temporada. “Hoje encerro minha segunda passagem por esse clube que tenho muito respeito e gratidão. Infelizmente não acabou da forma como todos queriam, mas Deus sabe de todas as coisas. Saio mais uma vez de cabeça erguida, com a certeza de que dei o meu melhor todos os dias por esse clube. Muita gratidão, Papão”, escreveu o atacante. A temporada de 2025, no entanto, terminou de maneira amarga para o jogador. Assim como havia ocorrido no ano anterior, quando defendia o Guarani-SP, Marlon voltou a experimentar um rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro, desta vez vestindo a camisa bicolor. Foi o segundo descenso consecutivo em sua carreira. 