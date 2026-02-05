Atacante do Paysandu confia na molecada da base no clássico Re-Pa: 'são cascudos' Kleiton Pego, artilheiro do Paysandu na temporada, falou da expectativa de jogar seu primeiro clássico Re-Pa Fábio Will 05.02.26 19h04 Kleiton Pego falou sobre a derrota para a Tuna (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu perdeu o clássico contra a Tuna pelo parazão e já pensa em outro clássico, dessa vez diante do Remo, no mangueirão, no próximo domingo (8), às 17h, pela 4ª rodada do Campeonato Paraense. Artilheiro da equipe nessas três primeiras rodadas, o atacante bicolor Kleiton Pego, falou da expectativa de disputar seu primeiro Re-Pa, avaliou a derrota para a Lusa e os ensinamentos que deixou para o elenco. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Kleiton Pego já balançou as redes adversárias duas vezes, em três jogos com a camisa do Paysandu. O jogador falou que mudou um pouco as suas características nesta temporada e que pretende colocar em prática no clássico diante do Remo. "Estou tentando finalizar mais nesta temporada. No ano passado finalizei pouco e a bola está entrando, graças a Deus. Nesse último jogo [contra a Tuna] tentei duas vezes, não fui feliz, mas é continuar tentando que uma hora ela vai entrar", disse. VEJA MAIS Executivo do Paysandu aponta parentesco entre árbitro e observador do VAR em clássico contra a Tuna Partida, marcada por pênalti polêmico para a Lusa, tinha pai e filho trabalhando juntos na escala de arbitragem Copa do Brasil 2026: Remo vai receber mais que o dobro do Paysandu; entenda Seis equipes paraenses disputam a competição nesta temporada: Remo, Paysandu, Águia de Marabá, Tuna Luso, Castanhal e Bragantino. Re-Pa: com promoção, Paysandu inicia venda de ingressos para o público geral Papão encara o Remo no próximo domingo (8), pela quarta rodada do Parazão Derrota O revés do Papão para a Tuna ainda é assunto nos corredores da Curuzu. O atacante afirmou que o lance que resultou no pênalti marcado para a Lusa não era para ser assinalado, mas que os detalhes foram determinantes para o resultado negativo. "O trabalho está sendo bem feito. Clássico é questão de detalhes. Foi um lance que na minha concepção, não foi pênalti, mas o árbitro decidiu assim. Clássico são detalhes e dessa vez foi a favor deles [Tuna]", comentou. Remo Pego vai para o seu primeiro clássico Re-Pa e ele afirmou estar tranquilo. Para o atacante alviceleste, o Remo será o maior desafio bicolor na temporada até o momento e que o trabalho está sendo feito de forma correta, para que em campo seja um dia azul e branco. "A expectativa é boa [para o clássico contra o Remo]. É o nosso maior desafio até então, sabemos que será um jogo difícil, mas estamos trabalhando bem para sairmos com a vitória. É um dos maiores clássicos do Brasil. Um jogo bem disputado e quem errar menos vai sair com a vitória", falou. Elenco jovem contra experiente O Paysandu possui um elenco recheado de garotos da base, porém vai pegar o Remo, que possui um grupo bem mais experiente com bastante rodagem. Para Kleiton Pego, a garotada bicolor já entendeu como é vestir a camisa do Papão e afirmou que eles estão preparados para o Re-Pa. "Os meninos [do Paysandu] são novos, mas são 'cascudos', já sabem o peso da camisa e o que precisa ser feito dentro de campo. Acho que eles já estão preparados para isso", finalizou Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu kleiton pego futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. 