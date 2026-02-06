Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (06/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (06/02), incluem partidas pela Bundesliga, La Liga, Premier League, Campeonato Saudita e Série A italiana.

Às 14h30, Al Nassr jogará contra Al Ittihad pela Série A saudita. Já às 17h, o Leeds enfrentará o Nottingham Forest pela Premier League.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

Bahia x Fluminense - 19h - SporTV e Premiere Vasco x Chapecoense - 20h - Amazon Prime Video Cruzeiro x Coritiba - 21h30 - SporTV e Premiere

Campeonato Saudita

Al Feiha x Al Najma - 12h30 - Sem informações Al Ahli x Al Hazm - 14h30 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT) Al Akhdoud x Al Hilal - 14h30 - SporTV 3 e Youtube (Canal GOAT)

Copa Libertadores da América

Juventud x Universidad Católica (EQU) - 21h30 - Paramount+

Copa del Rey

Betis x Atlético Madrid - 17h - ESPN 4 e Disney+

Onde assistir ao jogo de Bahia e Fluminense; veja o horário

O jogo entre Bahia x Fluminense terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 19h.

Onde assistir ao jogo de Vasco e Chapecoense; veja o horário

O jogo entre Vasco da Gama x Chapecoense terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 20h.

Onde assistir ao jogo de Cruzeiro e Coritiba; veja o horário

O jogo entre Cruzeiro x Coritiba terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Real Betis e Atlético de Madrid; veja o horário

O jogo entre Betis x Atlético Madrid terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 17h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

14h30 - Al Ahli x Al Hazm - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira.

ESPN

17h - Betis x Atlético Madrid - Copa del Rey

SporTV

14h30 - Al Akhdoud x Al Hilal - Campeonato Saudita 19h - Bahia x Fluminense - Brasileirão 21h30 - Cruzeiro x Coritiba - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta sexta-feira.

Disney+

17h - Betis x Atlético Madrid - Copa del Rey

Premiere

19h - Bahia x Fluminense - Brasileirão 21h30 - Cruzeiro x Coritiba - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta sexta-feira.

Paramount+

21h30 - Juventud x Universidad Católica-EQU - Libertadores

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta sexta-feira.