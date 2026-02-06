Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (06/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Premier League, Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol e Série A saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira Thalles Leal 06.02.26 7h00 Celta e Osasuna jogarão por La Liga às 17h (X/ @Osasuna) Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (06/02), incluem partidas pela Bundesliga, La Liga, Premier League, Campeonato Saudita e Série A italiana. Às 14h30, Al Nassr jogará contra Al Ittihad pela Série A saudita. Já às 17h, o Leeds enfrentará o Nottingham Forest pela Premier League. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Brasileiro Bahia x Fluminense - 19h - SporTV e Premiere Vasco x Chapecoense - 20h - Amazon Prime Video Cruzeiro x Coritiba - 21h30 - SporTV e Premiere Campeonato Saudita Al Feiha x Al Najma - 12h30 - Sem informações Al Ahli x Al Hazm - 14h30 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT) Al Akhdoud x Al Hilal - 14h30 - SporTV 3 e Youtube (Canal GOAT) Copa Libertadores da América Juventud x Universidad Católica (EQU) - 21h30 - Paramount+ Copa del Rey Betis x Atlético Madrid - 17h - ESPN 4 e Disney+ Onde assistir ao jogo de Bahia e Fluminense; veja o horário O jogo entre Bahia x Fluminense terá transmissão ao vivo pelo Premiere, às 19h. Onde assistir ao jogo de Vasco e Chapecoense; veja o horário O jogo entre Vasco da Gama x Chapecoense terá transmissão ao vivo pela Amazon Prime Video, às 20h. Onde assistir ao jogo de Cruzeiro e Coritiba; veja o horário O jogo entre Cruzeiro x Coritiba terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, às 21h30. Onde assistir ao jogo de Real Betis e Atlético de Madrid; veja o horário O jogo entre Betis x Atlético Madrid terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 17h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 14h30 - Al Ahli x Al Hazm - Campeonato Saudita TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira. ESPN 17h - Betis x Atlético Madrid - Copa del Rey SporTV 14h30 - Al Akhdoud x Al Hilal - Campeonato Saudita 19h - Bahia x Fluminense - Brasileirão 21h30 - Cruzeiro x Coritiba - Brasileirão Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta sexta-feira. Disney+ 17h - Betis x Atlético Madrid - Copa del Rey Premiere 19h - Bahia x Fluminense - Brasileirão 21h30 - Cruzeiro x Coritiba - Brasileirão DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta sexta-feira. Paramount+ 21h30 - Juventud x Universidad Católica-EQU - Libertadores SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta sexta-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. 