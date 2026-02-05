Corinthians x Capivariano: onde assistir e escalações do jogo hoje (05/02) pelo Campeonato Paulista

Corinthians x Capivariano disputam hoje, quinta-feira (05/02), a 6° rodada do Campeonato Paulista. O jogo está programado para as 20h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Corinthians x Capivariano ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela HBO Max, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Corinthians é o 7° colocado do Paulistão e acumula 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 6 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já o Capivariano está em 11° lugar com 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 5 gols marcados e 7 gols sofridos.

Corinthians x Capivariano: prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Pedro Milans, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Hugo; Matheus Pereira, Charles e Rodrigo Garro; Kaio César, Vitinho (Kayke) e Gui. Técnico: Dorival Jr.

Capivariano: Guilherme Nogueira; Diogo Mateus, Octávio, Wendel Lomar e Leonan; Vinicius Guedes, Bruno Silva e Ravanelli; Mike, Felipe Azevedo e Rodolfo. Técnico: Élio Sizenado.

FICHA TÉCNICA

Corinthians x Capivariano

Campeonato Paulista

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 05 de fevereiro de 2026, 20h30