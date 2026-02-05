Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Vasco x Chapecoense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/02) pelo Brasileirão

Vasco da Gama e Chapecoense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário

Thalles Leal
fonte

Em suas estreias no Brasileirão, o Vasco perdeu para o Mirassol e a Chapecoense venceu o Santos (Matheus Lima/ Vasco)

Vasco x Chapecoense disputam hoje, quinta-feira (05/02), a 2° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo será realizado às 20h (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Vasco x Chapecoense ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira rodada do Brasileirão, o Vasco perdeu para o Mirassol por 2 a 1, enquanto a Chapecoense venceu o Santos por 4 a 2.

Vasco x Chapecoense: prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton; Barros, Thiago Mendes; Andres Gomez, Coutinho, Nuno Moreira; Brenner (Johan Rojas). Técnico: Fernando Diniz.

Chapecoense: Léo Vieira; Victor Caetano, Eduardo Doma, João Paulo, Everton, Walter Clar; Camilo, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto; Marcinho, Italo. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

FICHA TÉCNICA
Vasco da Gama x Chapecoense
Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026
Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Data/Horário: 05 de fevereiro de 2026, 20h

.
