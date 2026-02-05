Bahia x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/02) pelo Brasileirão

Bahia x Fluminense disputam hoje, quinta-feira (05/02), a 2° rodada do Campeonato Brasileiro 2026. O jogo acontece às 19h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bahia x Fluminense ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV e pelo Premiere, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias no Brasileirão, o Fluminense venceu o Grêmio e o Bahia superou o Corinthians, ambos por 2 a 1.

Bahia x Fluminense: prováveis escalações

Bahia: Ronaldo; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Everton Ribeiro e Jean Lucas; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.

FICHA TÉCNICA

Bahia x Fluminense

Campeonato Brasileiro (Brasileirão) 2026

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data/Horário: 05 de fevereiro de 2026, 19h