Série B muda o formato de acesso e terá mata-mata por vagas na Série A; saiba detalhes

Os clubes que disputarão o Campeonato Brasileiro da Série B aprovaram, em Conselho Técnico realizado nesta quinta-feira, uma mudança significativa no formato de acesso à elite do futebol nacional. A partir da próxima edição, a competição deixará de ter apenas o tradicional G-4 e passará a contar com um sistema de mata-mata para definir duas das vagas na Série A.

A proposta foi aprovada por ampla maioria. Dos 20 clubes participantes, 17 votaram favoravelmente à alteração no regulamento. Apenas Ceará, Náutico e Sport se posicionaram contra a mudança.

Com o novo modelo, apenas os dois primeiros colocados da Série B garantirão o acesso direto à Série A. As outras duas vagas serão decididas em um playoff, disputado em confrontos de ida e volta. O terceiro colocado enfrentará o sexto, enquanto o quarto medirá forças com o quinto. Os vencedores dos duelos asseguram presença na elite do futebol brasileiro.

Além da reformulação no acesso, os clubes também definiram que a Série B não será paralisada durante a disputa da Copa do Mundo, seguindo o planejamento de calendário apresentado para a temporada.

Mudança histórica no regulamento

A adoção do mata-mata representa uma ruptura com um formato consolidado há mais de duas décadas. A última vez em que o acesso à Série A foi decidido por confrontos eliminatórios ocorreu em 2002. Entre 2003 e 2005, a competição adotou um quadrangular final, antes da implantação definitiva do sistema de pontos corridos em 2006, modelo que permaneceu em vigor até agora.

Com isso, após 23 anos, a Série B volta a ter uma fase decisiva com caráter eliminatório, o que promete aumentar o nível de emoção na reta final da competição.

O formato aprovado guarda semelhanças com o modelo utilizado na segunda divisão do Campeonato Inglês, onde os clubes que terminam entre o terceiro e o sexto lugares disputam, em sistema de playoffs, a última vaga de acesso. A principal diferença é que, na Europa, esse formato faz parte da cultura esportiva há décadas, enquanto no futebol brasileiro representa uma novidade relevante.

A mudança ainda deve gerar debates entre torcedores, dirigentes e atletas, mas já marca uma nova era na disputa pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.