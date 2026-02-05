Série B muda o formato de acesso e terá mata-mata por vagas na Série A; saiba detalhes Em votação realizada na pelos clubes, apenas três agremiações votaram contra as mudanças no formato de disputa O Liberal 05.02.26 17h45 Competição nacional voltará a ter mata-mata na disputa por vagas na Série A (André Borges / CBF) Os clubes que disputarão o Campeonato Brasileiro da Série B aprovaram, em Conselho Técnico realizado nesta quinta-feira, uma mudança significativa no formato de acesso à elite do futebol nacional. A partir da próxima edição, a competição deixará de ter apenas o tradicional G-4 e passará a contar com um sistema de mata-mata para definir duas das vagas na Série A. A proposta foi aprovada por ampla maioria. Dos 20 clubes participantes, 17 votaram favoravelmente à alteração no regulamento. Apenas Ceará, Náutico e Sport se posicionaram contra a mudança. Com o novo modelo, apenas os dois primeiros colocados da Série B garantirão o acesso direto à Série A. As outras duas vagas serão decididas em um playoff, disputado em confrontos de ida e volta. O terceiro colocado enfrentará o sexto, enquanto o quarto medirá forças com o quinto. Os vencedores dos duelos asseguram presença na elite do futebol brasileiro. Além da reformulação no acesso, os clubes também definiram que a Série B não será paralisada durante a disputa da Copa do Mundo, seguindo o planejamento de calendário apresentado para a temporada. Mudança histórica no regulamento A adoção do mata-mata representa uma ruptura com um formato consolidado há mais de duas décadas. A última vez em que o acesso à Série A foi decidido por confrontos eliminatórios ocorreu em 2002. Entre 2003 e 2005, a competição adotou um quadrangular final, antes da implantação definitiva do sistema de pontos corridos em 2006, modelo que permaneceu em vigor até agora. Com isso, após 23 anos, a Série B volta a ter uma fase decisiva com caráter eliminatório, o que promete aumentar o nível de emoção na reta final da competição. O formato aprovado guarda semelhanças com o modelo utilizado na segunda divisão do Campeonato Inglês, onde os clubes que terminam entre o terceiro e o sexto lugares disputam, em sistema de playoffs, a última vaga de acesso. A principal diferença é que, na Europa, esse formato faz parte da cultura esportiva há décadas, enquanto no futebol brasileiro representa uma novidade relevante. A mudança ainda deve gerar debates entre torcedores, dirigentes e atletas, mas já marca uma nova era na disputa pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes série b jornal amazônia futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Bahia x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/02) pelo Brasileirão Bahia e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 05.02.26 18h00 FUTEBOL Série B muda o formato de acesso e terá mata-mata por vagas na Série A; saiba detalhes Em votação realizada na pelos clubes, apenas três agremiações votaram contra as mudanças no formato de disputa 05.02.26 17h45 Copa do Rei da Espanha Betis x Atlético Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/02) pela Copa del Rey Betis e Atlético de Madrid jogam pela Copa do Rei da Espanha hoje; veja as formações e onde assistir o jogo de hoje 05.02.26 16h00 VEJA OS VALORES Copa do Brasil 2026: Remo vai receber mais que o dobro do Paysandu; entenda Seis equipes paraenses disputam a competição nesta temporada: Remo, Paysandu, Águia de Marabá, Tuna Luso, Castanhal e Bragantino. 05.02.26 15h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES Osorio anuncia corte no elenco do Remo e diz que time ainda só aguenta 60 minutos Treinador atribui queda física no segundo tempo ao desgaste dos atletas e diz que grupo atual, com cerca de 40 jogadores, será enxugado para 30 nos próximos dias 04.02.26 23h28 É HOJE Menos de 24 horas depois, Remo aciona o time B contra o Águia pelo Parazão A tendência é que o Remo repita contra o Águia a base utilizada na última rodada do estadual 05.02.26 7h00 futebol Após duelo contra o Mirassol, Remo divulga venda de ingressos para jogo contra o Águia no Parazão Partida é válida pela terceira rodada do Parazão e ocorre nesta quinta-feira (5). Este é o segundo jogo em menos de um dia do time azulino 05.02.26 10h09 Futebol Tonhão admite que Osorio está na ‘corda bamba’ no Remo: 'Todo técnico fica' Segundo o dirigente, resultados como o empate contra o Mirassol, em casa, não podem ocorrer. 05.02.26 12h44