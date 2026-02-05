Time B do Remo vence o Águia no Baenão com três golaços pelo Parazão

No dia de seu aniversário de 121 anos, o Remo presenteou sua torcida e venceu o Águia de Marabá por 3 a 0 na noite desta quinta-feira (5), no estádio Baenão, em Belém, pela terceira rodada do Campeonato Paraense 2026, chegando aos sete pontos na competição. Com uma formação alternativa, o chamado Time B do Leão deu conta do recado e construiu o resultado com três golaços, um marcado por Pavani e dois pelo uruguaio Nico Ferreira. O time do Leão foi a sete pontos e pulou para a liderança da competição. O próximo compromisso azulino será o clássico contra o Paysandu, no domingo (8), no Mangueirão, pela quarta rodada do Parazão.

O primeiro tempo no Baenão começou avisando que a noite poderia reservar algo diferente. Antes mesmo de o relógio completar dois minutos, Pavani resolveu testar de longe, num chute limpo, daqueles que fazem a arquibancada se ajeitar no banco e pensar “hoje tem”. A bola passou perto, mas ficou o recado. O Águia respondeu rápido, com PH trazendo da direita para o meio e finalizando rente ao gol de Ygor Vinhas, num raro momento em que o jogo ameaçou ganhar ritmo.

Era um Remo “B”, mas organizado de uma forma mais simples do que a que Osorio costuma utilizar: linha defensiva clássica com dois laterais e dois zagueiros, três no meio, três na frente. Sem grandes improvisações, sem invenções evidentes. Aos 11, uma tabela bonita perto da área terminou sem conclusão, Nico não conseguiu chegar inteiro na bola, e a partida voltou a ficar travada, picotada, com mais intenção do que ação. O Águia tentava acelerar com Wesley e Wendell, mas quase sempre esbarrava na falta de criatividade de seus meias.

Osorio comandou a equipe à beira do gramado (Igor Mota/O Liberal)

O atacante Rafael Monti foi colocado como referência, com Carlinhos flutuando mais fora da área. Ambos participaram pouco, enquanto o Remo rodava a bola no meio-campo, girava de um lado ao outro, acumulava posse, mas parecia jogar sem urgência. O jogo ficou morno, quase sonolento. O Águia mal conseguia trocar passes; o Remo até chegava pelos lados, com Nico à direita e Cufré à esquerda, mas sem transformar escanteios e cruzamentos em perigo real.

Até que, aos 39 minutos, quando tudo parecia caminhar para um intervalo sem história, Pavani resolveu dar magia ao jogo. Do meio da rua, soltou um chute perfeito, a bola beijou o travessão e entrou. Um golaço para destravar um jogo amarrado, como quem tira algo inesperado da cartola.

O Águia ainda tentou responder na bola parada, Dedé cabeceou, Ygor Vinhas encaixou com segurança. Mas o primeiro tempo ainda guardava mais um capítulo. Aos 47, Freitas, bastante criticado pela torcida, fez fila pela esquerda, escapou de dois marcadores e virou o jogo com precisão. Nico Ferreira chegou batendo de primeira, sem deixar a bola cair. Um chute seco, violento, indefensável. Outro golaço.

2º Tempo

Nico Ferreira marcou dois golaços (Igor Mota/O Liberal)

O segundo tempo começou com o Remo sem pressa, mas com controle. A vantagem construída antes do intervalo permitia ao time administrar o jogo, e ainda assim a primeira grande chance foi azulina. Aos 9 minutos, Rafael Monti foi lançado em profundidade, ganhou na corrida, driblou Jefferson, mas exagerou no toque e perdeu o ângulo, deixando escapar a possibilidade do terceiro gol ali mesmo.

O Águia tentou reagir em lances pontuais. Wesley arriscou da entrada da área e só não marcou porque Kayky Almeida apareceu no limite, travando a finalização. Pouco depois, Tiago Bagagem cobrou falta com força, um chute seco que passou por cima do gol de Ygor Vinhas, levando algum perigo. Eram sinais de vida, ainda que isolados.

Osorio mexeu cedo, colocando Jorge e Panagiotis para manter o fôlego da equipe e o ritmo da posse. E foi justamente quando o jogo parecia controlado, sem sobressaltos, que o Remo matou o jogo de vez. Aos 19 minutos, Nico Ferreira recebeu de Rafael Monti, ajeitou com calma e bateu colocado da entrada da área. Forte, preciso, no canto. Mais um golaço, o terceiro da noite, e o segundo do uruguaio.

A partir daí, o cenário ficou ainda mais claro. O Remo passou a trocar passes com tranquilidade, girando a bola, escolhendo o momento de atacar. Aos 23, Monti arriscou de fora, Jefferson deu rebote e Nico quase apareceu de novo para aproveitar. Aos 26, Eduardo Melo fez jogada individual, passou por Dedé e ficou cara a cara com o goleiro, que salvou o Águia com boa defesa.

Torcida compareceu em bom número, menos de 24 horas após o jogo contra o Mirassol (Igor Mota/O Liberal)

Júlio César tentou mudar o panorama lançando Kukri, promessa da base, que entrou com personalidade e arriscou de longe, exigindo boa defesa de Ygor Vinhas. Mas foi pouco. O Remo seguiu chegando. Eduardo Melo bateu cruzado, a bola bateu em Jefferson e explodiu na trave. No rebote, Carlinhos limpou e finalizou colocado, para fora, por muito pouco.

Nos minutos finais, o Águia ainda tentou atacar, sem se entregar, mais por dignidade do que por real chance de reação. O Remo, por sua vez, não precisou acelerar. Controlou o jogo, manteve a posse, finalizou mais e praticamente sufocou o adversário, que não conseguiu reter a bola. O Leão chega a sua segunda vitória na competição, e agora se prepara para enfrentar o Paysandu, no próximo domingo (8), no Mangueirão, pela 4ª rodada do Parazão.