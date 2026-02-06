Joia da base do Paysandu, atacante Thalyson faz testes no Palmeiras Jogador tem 19 anos e deve ter o futuro definido até o final da próxima semana. Caio Maia 06.02.26 12h26 O atacante Thalyson, de apenas 19 anos, pode estar prestes a dar um passo importante na carreira. O jogador do Paysandu passará por um período de testes no Palmeiras nos próximos dias. A informação foi confirmada por uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao clube bicolor. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu De acordo com a apuração, o atleta já está em São Paulo, onde será avaliado pela comissão técnica do clube paulista. A tendência é que o futuro do jovem seja definido até o fim da próxima semana, após a conclusão do período de observação no Alviverde. Revelado pelo Paysandu, Thalyson teve trajetória marcada por empréstimos recentes. No fim do mês passado, ele chegou a ter o vínculo com o Papão oficializado por meio do Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, mas não chegou a ser relacionado para partidas do Campeonato Paraense. Promovido ao elenco profissional no início de 2025, o atacante atuou apenas na estreia da temporada, entrando por pouco mais de seis minutos na final da Supercopa Grão-Pará, quando o Paysandu conquistou o título diante da Tuna Luso. Sem espaço no elenco principal, o jogador foi emprestado no fim de junho ao Águia de Marabá para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro. No Azulão, chegou já na reta final da primeira fase e estreou apenas na 10ª das 14 rodadas previstas. Mesmo com tempo limitado, aproveitou as oportunidades: atuou em quatro partidas, duas como titular, marcou um gol e deu uma assistência. Havia a expectativa de que Thalyson fosse reaproveitado pelo Paysandu na sequência da Série B, mas o atacante acabou sendo novamente cedido por empréstimo, desta vez ao Votuporanguense-SP. No clube paulista, disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026 e deixou boa impressão, contribuindo com três assistências em quatro jogos. 