Ronaldo investe em clube de luxo e esquece futebol: 'Não tem torcida pra te xingar' O Fenômeno fez sua estreia no mercado imobiliário ao virar sócio do Reserva Beach Club Redação O Liberal com informações da AE 06.02.26 8h42 O ex-jogador **Ronaldo Fenômeno** decidiu afastar-se da gestão de clubes de futebol em 2024 e 2025, vendendo suas ações no Cruzeiro e no Valladolid, respectivamente. Com a mudança, o empresário intensificou seus **investimentos** em outros esportes, como tênis, e agora se tornou sócio de um **clube de luxo** em São Paulo que terá uma piscina de ondas artificiais. Ronaldo fez sua estreia no mercado imobiliário ao aceitar o convite para ser sócio do Reserva Beach Club, um empreendimento de alto padrão localizado em Alphaville, na Grande São Paulo. Ele afirmou que o projeto o atraiu por promover a prática esportiva e a saúde. Embora sem experiência com surfe, o Fenômeno expressou a intenção de praticar o esporte, contando com a ajuda de suas filhas, que já surfam. Ele brincou sobre a cautela: "Tenho medo de me machucar. Já vi casos de a prancha bater no rosto. Vamos começar com ondas pequenininhas". Ronaldo e o afastamento do futebol O ex-jogador prioriza o tênis, esporte que começou a praticar para emagrecer por sugestão do professor Marcio Atalla. Agora, ele adiciona o **surf** aos seus interesses. A decisão de se afastar do futebol veio após o estresse vivenciado na gestão do Cruzeiro e do Valladolid. "Como eu vendi as duas equipes que eu tinha, decidi que quero coisas mais tranquilas por um tempo do que a indústria do futebol. (No surfe) ainda não tem torcida organizada que vai ao centro de treinamento para te xingar e quebrar seu carro", disse ele, em conversa com jornalistas durante o evento de anúncio da parceria com o Reserva Beach Club. A venda da SAF do Cruzeiro, em abril de 2024, para o empresário mineiro Pedro Lourenço, por R$ 600 milhões, marcou o fim do ciclo de Ronaldo como sócio majoritário do clube após mais de dois anos. As ações do Valladolid foram transferidas a um grupo de investimentos dos Estados Unidos em maio do ano passado, após protestos da torcida que criticavam sua gestão. Detalhes do empreendimento de luxo O Reserva Beach Club, liderado pela BR Soho, ocupará um espaço de 169 mil m² e tem um valor geral de venda estimado em R$ 4,2 bilhões, com investimento de R$ 1 bilhão. Serão disponibilizados 3,5 mil títulos familiares, cada um com custo de R$ 630 mil. O clube oferecerá uma piscina de ondas com capacidade para atingir até 2,1 metros de altura e receber 50 surfistas por hora. Além disso, contará com quadras de beach tennis, campos de futebol, pista de skate, spas e uma praia de mais de 25 mil m². A entrega do projeto será feita em etapas. A piscina de ondas e as principais áreas de convivência estão previstas para serem concluídas até o final de 2026, enquanto a entrega total do clube é esperada para o fim de 2027. Maurício Gariglia, CEO da BR Soho, comentou a parceria: "O **Ronaldo** sempre teve uma relação muito clara com projetos que deixam legado. Esse é um movimento que vai além de um investimento pontual e reflete a forma como ele enxerga o futuro do esporte e do lazer no país. Acreditamos muito nesta relação e a chegada dele vai ser um momento estratégico e de virada para nós". 