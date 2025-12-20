Paysandu: novo contratado e dois remanescentes se apresentam e iniciam a pré-temporada Papão ainda aguarda a chegada de mais jogadores e membros da comissão técnica para completar essa primeira fase da pré-temporada Fábio Will 20.12.25 22h17 JP Galvão é um dos novos contratados do Paysandu (Divulgação / Paysandu) O Paysandu iniciou a sua pré-temporada e ganhou reforços neste final de semana. Três profissionais foram integrados ao elenco alviceleste, que trabalha visando o início da temporada 2026. Um novo contratado e dois remanescentes da atual temporada desembarcaram na capital paraense e já iniciaram as atividades com o restante do grupo. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Um dos que chegaram foi o lateral-direito JP Galvão, novo reforço do Paysandu, que já treinou com o elenco no Centro de Treinamento Raul Aguilera. Outro atleta que também iniciou os trabalhos é o goleiro Gabriel Mesquita, que teve o contrato renovado na semana passada. O jogador, inclusive, antecipou o período de férias para se reapresentar e iniciar a pré-temporada junto com o grupo. Goleiro Gabriel Mesquita (Matheus Vieira/Paysandu) VEJA MAIS Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade Paysandu rescinde contrato com atacante campeão com o clube; jogador se despede nas redes A diretoria bicolor decidiu encerrar o contrato com o atacante Marlon, que estava na sua segunda passagem pelo Paysandu O terceiro jogador integrado ao elenco é o volante Matheus Vargas, que segue em recuperação de uma cirurgia no joelho esquerdo. O atleta deu continuidade ao tratamento sob os cuidados do departamento de fisioterapia do clube bicolor. Matheus Vargas se recupera de lesão (Jorge Luís Totti/Paysandu) A diretoria e a comissão técnica do Paysandu ainda aguardam a chegada de outros profissionais nos próximos dias. Em nota oficial, o clube informou que, ao longo desta semana, se reapresentarão o lateral-direito Edilson, remanescente da temporada passada, além do zagueiro Castro, recém-contratado, e do preparador físico Léo Cupertino. O Paysandu iniciou oficialmente a pré-temporada no último dia 16 de dezembro. A diretoria alviceleste optou por realizar toda a preparação em Belém, diferentemente dos anos anteriores, quando o clube realizava o período fora da capital. Toda a estrutura da Curuzu, incluindo refeitório, academia e hotel, está sendo utilizada pelo elenco, que realiza os treinos com bola no CT Raul Aguilera, no bairro das Águas Lindas, na Região Metropolitana de Belém. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu paysandu série c COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Paysandu: novo contratado e dois remanescentes se apresentam e iniciam a pré-temporada Papão ainda aguarda a chegada de mais jogadores e membros da comissão técnica para completar essa primeira fase da pré-temporada 20.12.25 22h17 FUTEBOL Paysandu rescinde contrato com atacante campeão com o clube; jogador se despede nas redes A diretoria bicolor decidiu encerrar o contrato com o atacante Marlon, que estava na sua segunda passagem pelo Paysandu 20.12.25 19h22 SOLIDARIEDADE Equipe de corrida do Paysandu realiza ação de Natal para crianças; saiba como participar A equipe de corrida Papãoléguas, do Paysandu, realiza doação de brinquedos para crianças do bairro da Águas Lindas, em frente ao CT do Papão 20.12.25 8h30 Futebol Jorge Benítez aciona a Justiça e amplia lista de ações contra o Paysandu Atacante é o sétimo jogador do elenco de 2025 a cobrar salários e direitos atrasados; dívida trabalhista já ultrapassa R$ 13,5 milhões 19.12.25 15h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu: novo contratado e dois remanescentes se apresentam e iniciam a pré-temporada Papão ainda aguarda a chegada de mais jogadores e membros da comissão técnica para completar essa primeira fase da pré-temporada 20.12.25 22h17 JUSTIÇA Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade 18.12.25 14h21 FUTEBOL Paysandu rescinde contrato com atacante campeão com o clube; jogador se despede nas redes A diretoria bicolor decidiu encerrar o contrato com o atacante Marlon, que estava na sua segunda passagem pelo Paysandu 20.12.25 19h22 FUTEBOL Após rescindir e pedir na justiça R$4 milhões do Paysandu, volante acerta com time da Série B Jogador Leandro Vilela vai defender as cores do Náutico-PE, na Série B de 2026 18.12.25 9h44