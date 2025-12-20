Capa Jornal Amazônia
Paysandu: novo contratado e dois remanescentes se apresentam e iniciam a pré-temporada

Papão ainda aguarda a chegada de mais jogadores e membros da comissão técnica para completar essa primeira fase da pré-temporada

Fábio Will
fonte

JP Galvão é um dos novos contratados do Paysandu (Divulgação / Paysandu)

O Paysandu iniciou a sua pré-temporada e ganhou reforços neste final de semana. Três profissionais foram integrados ao elenco alviceleste, que trabalha visando o início da temporada 2026. Um novo contratado e dois remanescentes da atual temporada desembarcaram na capital paraense e já iniciaram as atividades com o restante do grupo.

Um dos que chegaram foi o lateral-direito JP Galvão, novo reforço do Paysandu, que já treinou com o elenco no Centro de Treinamento Raul Aguilera. Outro atleta que também iniciou os trabalhos é o goleiro Gabriel Mesquita, que teve o contrato renovado na semana passada. O jogador, inclusive, antecipou o período de férias para se reapresentar e iniciar a pré-temporada junto com o grupo.

image Goleiro Gabriel Mesquita (Matheus Vieira/Paysandu)

O terceiro jogador integrado ao elenco é o volante Matheus Vargas, que segue em recuperação de uma cirurgia no joelho esquerdo. O atleta deu continuidade ao tratamento sob os cuidados do departamento de fisioterapia do clube bicolor.

image Matheus Vargas se recupera de lesão (Jorge Luís Totti/Paysandu)

A diretoria e a comissão técnica do Paysandu ainda aguardam a chegada de outros profissionais nos próximos dias. Em nota oficial, o clube informou que, ao longo desta semana, se reapresentarão o lateral-direito Edilson, remanescente da temporada passada, além do zagueiro Castro, recém-contratado, e do preparador físico Léo Cupertino.

O Paysandu iniciou oficialmente a pré-temporada no último dia 16 de dezembro. A diretoria alviceleste optou por realizar toda a preparação em Belém, diferentemente dos anos anteriores, quando o clube realizava o período fora da capital. Toda a estrutura da Curuzu, incluindo refeitório, academia e hotel, está sendo utilizada pelo elenco, que realiza os treinos com bola no CT Raul Aguilera, no bairro das Águas Lindas, na Região Metropolitana de Belém.

esportes

paysandu

paysandu

série c

Paysandu
