Remo demite técnico António Oliveira após derrota para o Atletico-GO, no Baenão

O Remo anunciou, na tarde deste domingo (21), a saída do técnico português António Oliveira. O desligamento ocorreu após a derrota para o Atlético-GO, no sábado (20), pela Série B do Campeonato Brasileiro, em jogo que marcou a reabertura do estádio Baenão para a torcida, depois de 13 meses.

Por meio de nota, o clube informou que a decisão foi tomada após "extensa reunião na manhã deste domingo". O encontro terminou com acordo entre o executivo Marcos Braz e António Oliveira para a rescisão contratual. A saída também inclui todos os membros da comissão técnica do treinador. O comunicado chama atenção pela ausência do presidente Antônio Carlos Teixeira, que, segundo corria nos bastidores, não estava satisfeito com o desempenho do treinador, mas deixou a decisão a cargo do executivo.

O comunicado ainda desejou sorte aos profissionais desligados e destacou que a diretoria já busca um novo comandante para a sequência da temporada.

Crise com a torcida e queda de rendimento

António já enfrentava desgaste com a torcida azulina. O treinador deixa o Leão na 7ª colocação da Série B, com 39 pontos, após desperdiçar diversas chances de colocar a equipe no G-4, zona de acesso à Série A, especialmente pelo baixo desempenho em jogos em Belém.

O português venceu apenas uma vez em solo paraense, contra o Avaí-SC, na 18ª rodada. Fora de casa, conquistou três vitórias em sete partidas, fator que chegou a prolongar sua permanência no cargo. Em toda sua estadia na capital paraense, o treinador obteve um aproveitamento de 42,9%, muito distante do seu antecessor, Daniel Paulista, que deixou o clube com uma margem de sucesso na casa dos 56,7%.

Derrota no Baenão foi determinante

O revés diante do Atlético-GO foi considerado a gota d’água. A partida, tratada como decisiva pela diretoria, marcou o retorno do time ao estádio Baenão, com presença da torcida após mais de um ano. Os ingressos se esgotaram em cerca de 24 horas, mas o Remo foi derrotado por 1 a 0, em atuação criticada.