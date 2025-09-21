Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo demite técnico António Oliveira após derrota para o Atletico-GO, no Baenão

Clube informou que decisão foi tomada após reunião e também envolve a comissão técnica do treinador português

Caio Maia
fonte

Oliveira deixa o Remo na 7ª posição da Série B. (Thiago Gomes / O Liberal)

O Remo anunciou, na tarde deste domingo (21), a saída do técnico português António Oliveira. O desligamento ocorreu após a derrota para o Atlético-GO, no sábado (20), pela Série B do Campeonato Brasileiro, em jogo que marcou a reabertura do estádio Baenão para a torcida, depois de 13 meses.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Por meio de nota, o clube informou que a decisão foi tomada após "extensa reunião na manhã deste domingo". O encontro terminou com acordo entre o executivo Marcos Braz e António Oliveira para a rescisão contratual. A saída também inclui todos os membros da comissão técnica do treinador. O comunicado chama atenção pela ausência do presidente Antônio Carlos Teixeira, que, segundo corria nos bastidores, não estava satisfeito com o desempenho do treinador, mas deixou a decisão a cargo do executivo. 

O comunicado ainda desejou sorte aos profissionais desligados e destacou que a diretoria já busca um novo comandante para a sequência da temporada.

VEJA MAIS

image Remo: Preço do ingresso na volta ao Baenão não agrada e torcedor diz: 'virou artigo de luxo'
Remo cobrou R$80 no valor do ingresso , maior preço já estipulado pela diretoria nesta Série B, ultrapassando até mesmo o clássico Re-Pa

image Remo perde no Baenão e vê chances de acesso se complicarem na Série B
O resultado amplia a pressão sobre a equipe azulina e deixa mais distante o objetivo de brigar pelo acesso à elite do futebol nacional

image Após sete meses, Remo volta ao Baenão e recebe o Atlético-GO na briga pelo G-4 da Série B
O Leão Azul chega ao confronto em 7º lugar, com 39 pontos, dois a menos que a Chapecoense, primeira equipe dentro do G-4

Crise com a torcida e queda de rendimento

António já enfrentava desgaste com a torcida azulina. O treinador deixa o Leão na 7ª colocação da Série B, com 39 pontos, após desperdiçar diversas chances de colocar a equipe no G-4, zona de acesso à Série A, especialmente pelo baixo desempenho em jogos em Belém.

O português venceu apenas uma vez em solo paraense, contra o Avaí-SC, na 18ª rodada. Fora de casa, conquistou três vitórias em sete partidas, fator que chegou a prolongar sua permanência no cargo. Em toda sua estadia na capital paraense, o treinador obteve um aproveitamento de 42,9%, muito distante do seu antecessor, Daniel Paulista, que deixou o clube com uma margem de sucesso na casa dos 56,7%.

Derrota no Baenão foi determinante

O revés diante do Atlético-GO foi considerado a gota d’água. A partida, tratada como decisiva pela diretoria, marcou o retorno do time ao estádio Baenão, com presença da torcida após mais de um ano. Os ingressos se esgotaram em cerca de 24 horas, mas o Remo foi derrotado por 1 a 0, em atuação criticada.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

remo

antónio oliveira

jornal amazônia

série b 2025

Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

MUDANÇAS

Nathan Pescador fala sobre saída de António e chegada de novo técnico no Remo: 'Carregar o piano'

Jogador afirmou que novo técnico irá encontrar grupo motivado e com sede pelo acesso

22.09.25 20h46

FUTEBOL

Possível novo técnico do Remo é conhecido como 'Rei do acesso' à Série A; veja números

Guto Ferreira conquistou quatro acessos à elite do futebol nacional e poderá ampliar esse número com o Remo

22.09.25 19h15

SÉRIE B

Remo divulga lista de relacionados para enfrentar o Volta Redonda pela Série B

Ausências por lesão marcam a convocação azulina para a 28ª rodada

22.09.25 18h57

Futebol

Após derrota na Série B, pontuação do Remo se aproxima da média de 2021, quando foi rebaixado

Com 39 pontos e ainda próximo do G4, o time azulino também corre o risco de rebaixamento, caso mantenha campanha sem vitórias, tal como ocorreu na penúltima participação do time na Segundona

22.09.25 17h05

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Há 109 anos, o Clube do Remo entrava em campo pela primeira vez em sua história; saiba mais

O dia 21 de abril marca a data da estreia do então Grupo do Remo, que nasce como esporte das águas, mas logo migra para os gramados, onde segue à risca a alcunha de 'Filho da Glória e do Triunfo'

21.04.22 12h56

PRESSÃO

Aguilera fala sobre volta do Paysandu a Curuzu e intima jogadores: 'Tem que sentir a p*rra da dor'

Em entrevista a Rádio Liberal+, presidente do clube disse que o pedido foi feito por Márcio Fernandes e que atletas não devem ter medo de jogar no estádio bicolor

22.09.25 23h17

PENDÊNCIAS

Maurício Antônio nega corpo mole por salário atrasado no Paysandu: 'Esquecer o dinheiro e ganhar'

Segundo ele, o presidente Roger Aguilera tem conversado com o elenco para garantir que o pagamento será regularizado

22.09.25 19h50

CARATÊ

FKEPA premia os melhores do caratê paraense da temporada de 2018

Cerca de 28 atletas foram agraciados pela federação entre eles Maisa Silva, da Senshinkai, e Maitê Honda, da Academia Machida considerada revelações do ano.

25.01.19 12h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda