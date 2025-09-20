Remo perde no Baenão e vê chances de acesso se complicarem na Série B O resultado amplia a pressão sobre a equipe azulina e deixa mais distante o objetivo de brigar pelo acesso à elite do futebol nacional Da Redação 20.09.25 22h36 Remo perde para o Atlético-GO no Baenão (Wagner Santana) O Clube do Remo foi derrotado por 1 a 0 pelo Atlético-GO, neste sábado (20/9), no estádio Baenão, em Belém, pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado amplia a pressão sobre a equipe azulina e deixa mais distante o objetivo de brigar pelo acesso à elite do futebol nacional. O jogo começou movimentado, com o Remo tentando se impor diante da torcida. A primeira chance clara, no entanto, veio dos visitantes: logo aos sete minutos, Federico Martínez obrigou o goleiro Marcelo Rangel a fazer boa defesa. Perigoso nos contra-ataques, o Atlético-GO abriu o placar aos 12, com Guilherme Romão, que aproveitou rebote da bola na trave após finalização de Lelê. O Leão sofreu um baque aos 26, quando Régis deixou o campo lesionado. Mesmo com dificuldades, a equipe azulina quase empatou aos 31, quando Sávio acertou o travessão em chute de fora da área. No fim da primeira etapa, Marrony teve nova oportunidade após boa jogada coletiva, mas finalizou fraco, desperdiçando a chance de igualar o marcador. Na volta do intervalo, o Remo mostrou maior intensidade e levou perigo em jogada de Pedro Rocha, defendida por Paulo Vitor. O Atlético-GO respondeu em contragolpes rápidos, sobretudo com Lelê e Yuri, que exigiram atenção da defesa azulina. O técnico António Oliveira promoveu mudanças, incluindo a estreia do grego Tachtsidis, mas a equipe não conseguiu transformar a pressão em gols. As últimas oportunidades do Remo vieram em bolas paradas, já nos acréscimos, mas a defesa goiana manteve a solidez e segurou o resultado até o apito final. Irritada, parte da torcida azulina protestou contra o treinador português, entoando cânticos de descontentamento nas arquibancadas. Com a derrota, o Remo segue distante do G-4 e vê a disputa pelo acesso ficar mais complicada na reta final da Série B. O Atlético-GO, por sua vez, ganha fôlego na competição e se mantém firme na parte de cima da tabela. Ficha técnica Remo 0 x 1 Atlético-GO Competição: Série B – 27ª rodada Data: sábado, 20 de setembro de 2025 Local: Estádio Baenão, Belém (PA) Gol: Atlético-GO – Guilherme Romão, 12’ do 1º tempo Remo: Marcelo Rangel; Nathan Silva (Marcelinho), Klaus, Reynaldo e Sávio (Alan Rodríguez); Jaderson (Tachtsidis), Régis (lesionado) e Caio Vinícius; Marrony (Eduardo Melo), João Pedro e Pedro Rocha. Técnico: António Oliveira Atlético-GO: Paulo Vitor; Luizão, Tito, Adriano Martins e Ronald; Guilherme Romão (Pedro Henrique), Talisson (Jean Dias), Federico Martínez (Kelvin), Lelê, Kauan (Dudu) e Yuri (Radsley). Técnico: Rafael Lacerda Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima (MG), auxiliado por Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO). Quarto árbitro: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP). 