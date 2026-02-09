Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Marcelo Rangel vira a chave após Re-Pa e projeta duelo com Atlético-MG: “Temos condições de pontuar'

Goleiro avalia clássico como competitivo, destaca evolução do Remo na Série A e diz que equipe poderia ter vencido nas duas primeiras rodadas do Brasileirão

Igor Wilson

Após o empate no clássico Re-Pa, o goleiro Marcelo Rangel tratou de mudar rapidamente o foco no Remo. Experiente, o camisa 88 azulino afirmou que o grupo já pensa no próximo compromisso pela Série A do Campeonato Brasileiro, contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira (11), fora de casa, e demonstrou confiança na capacidade do time para buscar pontos longe de Belém.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Sobre o clássico disputado no Mangueirão, Rangel classificou o confronto como dentro do esperado, marcado por intensidade e equilíbrio. O goleiro reconheceu um início abaixo do ideal por parte do Remo, mas destacou a postura competitiva da equipe ao longo da partida.

“Foi tudo aquilo que eu imaginava, um clássico aguerrido, competitivo. Nós não começamos o jogo muito bem, mas tentamos fazer aquilo que foi proposto no começo”, avaliou.

O arqueiro também ressaltou o comportamento do time após a expulsão de um jogador do Paysandu ainda no primeiro tempo, quando, na sua visão, o Remo passou a controlar as ações. “Melhoramos após a expulsão do atleta do time deles, a gente teve o controle, a meu ver, absoluto do jogo. Poderíamos até virar o placar”, afirmou, reforçando que em clássicos não há favoritismo, independentemente de divisão ou momento das equipes.

Já projetando o duelo contra o Atlético-MG, Rangel destacou o nível de exigência da Série A e disse que o Remo chega preparado, mentalmente, após a carga emocional do Re-Pa.

“É contra um grande time, fora de casa, mas sabemos que temos condições de ir lá e pontuar”, afirmou, ao lembrar que o grau de concentração precisará ser igual ou superior ao do clássico.

Por fim, o goleiro fez um balanço positivo do início do Remo no Brasileirão, apesar dos resultados. Segundo ele, a equipe esteve próxima da vitória nas duas primeiras rodadas e demonstra evolução neste começo de temporada.

“Fizemos um bom primeiro tempo contra o Vitória e ficamos muito perto da vitória contra o Mirassol. É muito cedo ainda, mas acredito que a equipe vai se encaixar para fazer uma boa temporada”, concluiu.

clube do remo

série a

Brasileirão

Remo
