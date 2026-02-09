Marcelo Rangel vira a chave após Re-Pa e projeta duelo com Atlético-MG: “Temos condições de pontuar' Goleiro avalia clássico como competitivo, destaca evolução do Remo na Série A e diz que equipe poderia ter vencido nas duas primeiras rodadas do Brasileirão Igor Wilson 09.02.26 20h48 Após o empate no clássico Re-Pa, o goleiro Marcelo Rangel tratou de mudar rapidamente o foco no Remo. Experiente, o camisa 88 azulino afirmou que o grupo já pensa no próximo compromisso pela Série A do Campeonato Brasileiro, contra o Atlético-MG, nesta quarta-feira (11), fora de casa, e demonstrou confiança na capacidade do time para buscar pontos longe de Belém. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Sobre o clássico disputado no Mangueirão, Rangel classificou o confronto como dentro do esperado, marcado por intensidade e equilíbrio. O goleiro reconheceu um início abaixo do ideal por parte do Remo, mas destacou a postura competitiva da equipe ao longo da partida. “Foi tudo aquilo que eu imaginava, um clássico aguerrido, competitivo. Nós não começamos o jogo muito bem, mas tentamos fazer aquilo que foi proposto no começo”, avaliou. VEJA MAIS Remo rescinde contrato com Yago Ferreira, que não chegou a estrear pelo clube Jogador foi indicação do ex-executivo Marcos Braz e deixa o Baenão sem entrar em campo Remo reencontra o Atlético-MG na Série A após 31 anos com desvantagem no histórico Último confronto pela elite foi em 1994; Galo soma nove vitórias em 15 jogos contra o Leão O arqueiro também ressaltou o comportamento do time após a expulsão de um jogador do Paysandu ainda no primeiro tempo, quando, na sua visão, o Remo passou a controlar as ações. “Melhoramos após a expulsão do atleta do time deles, a gente teve o controle, a meu ver, absoluto do jogo. Poderíamos até virar o placar”, afirmou, reforçando que em clássicos não há favoritismo, independentemente de divisão ou momento das equipes. Já projetando o duelo contra o Atlético-MG, Rangel destacou o nível de exigência da Série A e disse que o Remo chega preparado, mentalmente, após a carga emocional do Re-Pa. “É contra um grande time, fora de casa, mas sabemos que temos condições de ir lá e pontuar”, afirmou, ao lembrar que o grau de concentração precisará ser igual ou superior ao do clássico. Por fim, o goleiro fez um balanço positivo do início do Remo no Brasileirão, apesar dos resultados. Segundo ele, a equipe esteve próxima da vitória nas duas primeiras rodadas e demonstra evolução neste começo de temporada. “Fizemos um bom primeiro tempo contra o Vitória e ficamos muito perto da vitória contra o Mirassol. É muito cedo ainda, mas acredito que a equipe vai se encaixar para fazer uma boa temporada”, concluiu. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave clube do remo série a Brasileirão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO NOVIDADE Governo libera cadastro para reconhecimento facial no Mangueirão Novo sistema será testado pela primeira vez no jogo entre Remo e Internacional, no dia 25 de fevereiro, pela Série A 09.02.26 21h18 ARQUEIRO Marcelo Rangel vira a chave após Re-Pa e projeta duelo com Atlético-MG: “Temos condições de pontuar' Goleiro avalia clássico como competitivo, destaca evolução do Remo na Série A e diz que equipe poderia ter vencido nas duas primeiras rodadas do Brasileirão 09.02.26 20h48 Futebol Remo rescinde contrato com Yago Ferreira, que não chegou a estrear pelo clube Jogador foi indicação do ex-executivo Marcos Braz e deixa o Baenão sem entrar em campo 09.02.26 17h44 FUTEBOL Atlético-MG x Remo: veja quantos ingressos já foram vendidos para o confronto na Arena MRV Pressionado, Galo recebe o Remo em Belo Horizonte (MG). Os dois clubes ainda não venceram na competição 09.02.26 16h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Árbitro fica ferido após ser atingido por pedra arremessada da torcida do Paysandu no Re-Pa O episódio foi registrado na súmula da partida, que também detalhou o arremesso de outros objetos do setor destinado à torcida do Paysandu 09.02.26 11h32 FUTEBOL Remo leva mais torcedores ao Re-Pa, mas Paysandu tem a maior renda; confira Papão e o Leão Azul se enfrentaram no último domingo (8) pelo Parazão 09.02.26 9h31 FUTEBOL Presidente do Paysandu valoriza atuação do time no Re-Pa e reclama da arbitragem Dirigente azulino comentou sobre o resultado e ainda questionou decisões da arbitragem 09.02.26 10h54 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (09/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 09.02.26 7h00