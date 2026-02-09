Remo reencontra o Atlético-MG na Série A após 31 anos com desvantagem no histórico

Trinta e um anos depois do último encontro na elite do futebol nacional, Atlético e Remo voltam a se enfrentar pela Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece nesta quarta-feira (11), às 20h, na Arena MRV, e coloca frente a frente equipes com histórico favorável ao clube mineiro ao longo dos confrontos diretos.

O último duelo entre as equipes na elite nacional ocorreu em outubro de 1994, temporada em que o Atlético levou a melhor nos dois confrontos. No primeiro jogo, disputado no dia 27, no Independência, o Galo venceu por 2 a 1. Chicão abriu o placar para o Remo, mas Adílson e Renaldo garantiram a virada atleticana.

Na semana seguinte, o Atlético confirmou a superioridade com uma goleada por 6 a 0. Reinaldo marcou quatro vezes, enquanto Renaldo e Zé Carlos completaram o placar elástico.

Ainda em 1994, os clubes se enfrentaram pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Remo venceu o jogo de ida por 2 a 1, mas acabou eliminado após derrota por 2 a 0 na partida de volta.

Desde então, Atlético e Remo voltaram a se encontrar em outras seis oportunidades, nenhuma delas pela Série A. Quatro confrontos foram pela Copa do Brasil, em 1997 e 2021, e dois pela Série B do Brasileiro de 2006.

No retrospecto geral, o Atlético leva ampla vantagem. Em 15 partidas disputadas entre os clubes, o Galo soma nove vitórias e quatro empates, com apenas duas derrotas — uma no returno da Série B de 2006 e outra no jogo de ida da Copa do Brasil de 1994.

Retrospecto do confronto

Atlético 2 x 1 Remo - 3ª fase da Copa do Brasil de 2021

Remo 0 x 2 Atlético - 3ª fase da Copa do Brasil de 2021

Remo 2 x 1 Atlético - 24ª rodada da Série B do Brasileirão de 2006

Atlético 3 x 1 Remo - 5ª rodada da Série B do Brasileirão de 2006

Atlético 3 x 2 Remo - 1ª fase da Copa do Brasil de 1997

Remo 3 x 3 Atlético - 1ª fase da Copa do Brasil de 1997

Remo 0 x 6 Atlético - Brasileirão de 1994

Atlético 2 x 1 Remo - Brasileirão de 1994

Atlético 2 x 0 Remo - oitavas de final da Copa do Brasil de 1994

Remo 2 x 1 Atlético - oitavas de final da Copa do Brasil de 1994

Remo 2 x 2 Atlético - Brasileirão de 1979

Atlético 2 x 1 Remo - Brasileirão de 1977

Remo 1 x 1 Atlético - Brasileirão de 1976

Atlético 3 x 0 Remo - Brasileirão 1973

Remo 1 x 1 Atlético - Brasileirão de 1972