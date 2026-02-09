Remo reencontra o Atlético-MG na Série A após 31 anos com desvantagem no histórico Último confronto pela elite foi em 1994; Galo soma nove vitórias em 15 jogos contra o Leão O Liberal 09.02.26 15h29 O último embate entre os times aconteceu na Copa do Brasil de 2021. (Pedro Souza/Atlético) Trinta e um anos depois do último encontro na elite do futebol nacional, Atlético e Remo voltam a se enfrentar pela Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece nesta quarta-feira (11), às 20h, na Arena MRV, e coloca frente a frente equipes com histórico favorável ao clube mineiro ao longo dos confrontos diretos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O último duelo entre as equipes na elite nacional ocorreu em outubro de 1994, temporada em que o Atlético levou a melhor nos dois confrontos. No primeiro jogo, disputado no dia 27, no Independência, o Galo venceu por 2 a 1. Chicão abriu o placar para o Remo, mas Adílson e Renaldo garantiram a virada atleticana. Na semana seguinte, o Atlético confirmou a superioridade com uma goleada por 6 a 0. Reinaldo marcou quatro vezes, enquanto Renaldo e Zé Carlos completaram o placar elástico. Ainda em 1994, os clubes se enfrentaram pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Remo venceu o jogo de ida por 2 a 1, mas acabou eliminado após derrota por 2 a 0 na partida de volta. VEJA MAIS Em Re-Pa com expulsões e gol contra, Remo e Paysandu empatam no Mangueirão O empate acabou soando justo: frustrante para um Remo de atuação pálida e com sabor positivo para um Paysandu que dominou o primeiro tempo e resistiu com dignidade, com um homem a menos durante todo o segundo tempo, até o apito final Sócio-diretor da Volt fala da nova camisa do Remo e do processo de fabricação Fernando Kleimmann conversou com equipe de O Liberal sobre o balanço da Volt nesse período fornecendo material esportivo ao Remo Série A: Remo leva mais de 20 mil ao Mangueirão no empate com o Mirassol A presença maçiça do Fenômeno Azul ganhou destaque na imprensa nacional e colocou o Remo entre os maiores públicos deste início de competição Desde então, Atlético e Remo voltaram a se encontrar em outras seis oportunidades, nenhuma delas pela Série A. Quatro confrontos foram pela Copa do Brasil, em 1997 e 2021, e dois pela Série B do Brasileiro de 2006. No retrospecto geral, o Atlético leva ampla vantagem. Em 15 partidas disputadas entre os clubes, o Galo soma nove vitórias e quatro empates, com apenas duas derrotas — uma no returno da Série B de 2006 e outra no jogo de ida da Copa do Brasil de 1994. Retrospecto do confronto Atlético 2 x 1 Remo - 3ª fase da Copa do Brasil de 2021 Remo 0 x 2 Atlético - 3ª fase da Copa do Brasil de 2021 Remo 2 x 1 Atlético - 24ª rodada da Série B do Brasileirão de 2006 Atlético 3 x 1 Remo - 5ª rodada da Série B do Brasileirão de 2006 Atlético 3 x 2 Remo - 1ª fase da Copa do Brasil de 1997 Remo 3 x 3 Atlético - 1ª fase da Copa do Brasil de 1997 Remo 0 x 6 Atlético - Brasileirão de 1994 Atlético 2 x 1 Remo - Brasileirão de 1994 Atlético 2 x 0 Remo - oitavas de final da Copa do Brasil de 1994 Remo 2 x 1 Atlético - oitavas de final da Copa do Brasil de 1994 Remo 2 x 2 Atlético - Brasileirão de 1979 Atlético 2 x 1 Remo - Brasileirão de 1977 Remo 1 x 1 Atlético - Brasileirão de 1976 Atlético 3 x 0 Remo - Brasileirão 1973 Remo 1 x 1 Atlético - Brasileirão de 1972 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série a 2026 atlético-mg e remo futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . 