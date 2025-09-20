Após sete meses, Remo volta ao Baenão e recebe o Atlético-GO na briga pelo G-4 da Série B

Remo e Atlético-GO se enfrentam neste sábado (20), às 20h30, no Baenão, pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida marca o reencontro da torcida azulina com o estádio após mais de sete meses sem jogos com público no local. A previsão é de 14 mil torcedores, já que os ingressos se esgotaram quatro dias antes do duelo.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O Leão Azul chega ao confronto em 7º lugar, com 39 pontos, dois a menos que a Chapecoense, primeira equipe dentro do G-4. Para voltar à zona de acesso, o time precisa vencer e torcer por tropeços dos concorrentes diretos. O último triunfo do Remo em Belém foi ainda na 18ª rodada, contra o Avaí, no Mangueirão. Desde então, foram dois empates e uma derrota em casa.

O técnico António Oliveira terá o retorno do volante Caio Vinícius, que cumpriu suspensão na última rodada. Por outro lado, Pavani, lesionado no tornozelo, e Cantillo, em fase de transição física, seguem de fora. Ao todo, 23 jogadores foram relacionados para a partida. A novidade é a presença do meia grego Panagiotis Tachtsidis. O jogador foi contratado na última janela de transferências e pode ajudar o time a presentear a torcida em seu primeiro jogo com a camisa azulina.

VEJA MAIS

Do outro lado, o Atlético-GO tenta manter a boa fase. A equipe goiana não perde há quatro rodadas e soma 35 pontos. O técnico Rafael Lacerda terá que lidar com a ausência do meia Robert, suspenso. Radsley deve assumir a vaga, com Danielzinho como opção. O Dragão busca vencer duas seguidas pela primeira vez na competição e encostar na parte de cima da tabela.

A bola rola às 20h30, no Baenão e terá transmissão em tempo real pela rádio Liberal+ e no Lance a Lance de O Liberal, a partir das 20 horas.

Ficha Técnica

Data: 20/09/2025

Hora: 20H30

Local: Baenão

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Joverton Wesley De Souza Lima (RO)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Remo: Marcelo Rangel; Nathan Santos, Reynaldo, Klaus e Sávio; Caio Vinícius, Jaderson e Régis; Marrony, Pedro Rocha e João Pedro.

Técnico: António Oliveira

Atlético-GO: Paulo Vítor; Dudu, Adriano Martins, Tito e Guilherme Romão; Luizão, Ronald e Radley (Danielzinho); Federico Martínez, Lelê e Yuri.

Técnico: Rafael Lacerda