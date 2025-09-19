Remo divulga os relacionados para jogo contra o Atlético-GO; veja quem estará no time Leão Azul encara o Dragão neste sábado (20), no Baenão, pela 27ª rodada da Série B Iury Costa 19.09.25 17h34 Time entre em campo neste sábado (20) no Baenão. (Cristino Martins / O Liberal) O Clube do Remo divulgou pela primeira vez na temporada a lista de jogadores relacionados para uma partida oficial. A convocação azulina é para o duelo diante do Atlético Goianiense, neste sábado (20), às 20h30, no Baenão, válido pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Foram chamados 23 atletas para a partida: Goleiros: Marcelo Rangel e Ygor Vinhas Laterais: Nathan Santos, Marcelinho, Alan Rodríguez e Sávio Zagueiros: Reynaldo, Klaus e Tassano Volantes: Caio Vinícius, Jaderson, Luan Martins, Panagiotis T. e Nathan Corrêa Meias: Régis, Diego Hernández e Nathan Atacantes: Pedro Rocha, Marrony, Nico Ferreira, Eduardo Moreira, João Pedro e Janderson Técnico: António Oliveira VEJA MAIS 'Estamos devendo essa vitória dentro de casa', diz Caio Vinícius sobre desafio do Remo no Baenão Volante destacou importância da concentração contra o Atlético-GO, adversário que soma altos números de cartões e faltas na Série B Régis pode ser titular na partida entre Remo e Atlético-GO no Baenão, diz jornalista Leão Azul recebe o Dragão no próximo sábado (20) e António Oliveira estuda escalar o meia-atacante para começar a partida Adversário O Atlético-GO chega para o confronto com números que chamam atenção pelo histórico disciplinar. O time é a segunda equipe com mais cartões amarelos na Série B (78) e a terceira que mais comete faltas, com média de 15,1 por jogo. Esse cenário resultou em cinco pênaltis cedidos na competição, todos convertidos. Apesar da forte marcação, o sistema defensivo não se destaca. O Dragão figura entre os últimos em desarmes (11,9 por jogo) e cortes (23,7). Por outro lado, o setor ofensivo apresenta bons indicadores: é líder em dribles certos (8,1 de média) e ocupa a quarta posição em finalizações no gol (4,6 por partida). Remo e Atlético-GO se enfrentam neste sábado (20), às 20h30, no Baenão. O jogo terá cobertura Lance a Lance em OLiberal.com e transmissão ao vivo pela Rádio Liberal+. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo série b esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO SÉRIE B Remo divulga os relacionados para jogo contra o Atlético-GO; veja quem estará no time Leão Azul encara o Dragão neste sábado (20), no Baenão, pela 27ª rodada da Série B 19.09.25 17h34 SÉRIE B 'Estamos devendo essa vitória dentro de casa', diz Caio Vinícius sobre desafio do Remo no Baenão Volante destacou importância da concentração contra o Atlético-GO, adversário que soma altos números de cartões e faltas na Série B 19.09.25 16h05 Futebol Régis pode ser titular na partida entre Remo e Atlético-GO no Baenão, diz jornalista Leão Azul recebe o Dragão no próximo sábado (20) e António Oliveira estuda escalar o meia-atacante para começar a partida 19.09.25 11h52 Futebol Zagueiro da Premier League elege torcida do Remo como a mais surpreendente: 'Não parava de cantar' Murillo recordou o duelo de 2023, quando o Remo venceu o Corinthians no Mangueirão, mas acabou eliminado nos pênaltis. 19.09.25 11h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (19/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Campeonato Italiano, Campeonato Saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 19.09.25 7h00 Futebol Zagueiro da Premier League elege torcida do Remo como a mais surpreendente: 'Não parava de cantar' Murillo recordou o duelo de 2023, quando o Remo venceu o Corinthians no Mangueirão, mas acabou eliminado nos pênaltis. 19.09.25 11h35 Futebol Remo anuncia novo lote de ingressos para jogo contra o Atlético-GO no Baenão Partida ocorre no sábado (20) e marca o retorno do clube ao Baenão 19.09.25 9h02 ESPORTES Vasco anuncia venda on-line de camisas em homenagem ao Círio de Nazaré Lançamento celebra a devoção e a tradição do Círio, com distribuição nacional e frete gratuito para Belém 19.09.25 8h12