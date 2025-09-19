Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo divulga os relacionados para jogo contra o Atlético-GO; veja quem estará no time

Leão Azul encara o Dragão neste sábado (20), no Baenão, pela 27ª rodada da Série B

Iury Costa
fonte

Time entre em campo neste sábado (20) no Baenão. (Cristino Martins / O Liberal)

O Clube do Remo divulgou pela primeira vez na temporada a lista de jogadores relacionados para uma partida oficial. A convocação azulina é para o duelo diante do Atlético Goianiense, neste sábado (20), às 20h30, no Baenão, válido pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Foram chamados 23 atletas para a partida:

Goleiros: Marcelo Rangel e Ygor Vinhas
Laterais: Nathan Santos, Marcelinho, Alan Rodríguez e Sávio
Zagueiros: Reynaldo, Klaus e Tassano
Volantes: Caio Vinícius, Jaderson, Luan Martins, Panagiotis T. e Nathan Corrêa
Meias: Régis, Diego Hernández e Nathan
Atacantes: Pedro Rocha, Marrony, Nico Ferreira, Eduardo Moreira, João Pedro e Janderson

Técnico: António Oliveira

VEJA MAIS

image 'Estamos devendo essa vitória dentro de casa', diz Caio Vinícius sobre desafio do Remo no Baenão
Volante destacou importância da concentração contra o Atlético-GO, adversário que soma altos números de cartões e faltas na Série B

image Régis pode ser titular na partida entre Remo e Atlético-GO no Baenão, diz jornalista
Leão Azul recebe o Dragão no próximo sábado (20) e António Oliveira estuda escalar o meia-atacante para começar a partida

Adversário

O Atlético-GO chega para o confronto com números que chamam atenção pelo histórico disciplinar. O time é a segunda equipe com mais cartões amarelos na Série B (78) e a terceira que mais comete faltas, com média de 15,1 por jogo. Esse cenário resultou em cinco pênaltis cedidos na competição, todos convertidos.

Apesar da forte marcação, o sistema defensivo não se destaca. O Dragão figura entre os últimos em desarmes (11,9 por jogo) e cortes (23,7). Por outro lado, o setor ofensivo apresenta bons indicadores: é líder em dribles certos (8,1 de média) e ocupa a quarta posição em finalizações no gol (4,6 por partida).

Remo e Atlético-GO se enfrentam neste sábado (20), às 20h30, no Baenão. O jogo terá cobertura Lance a Lance em OLiberal.com e transmissão ao vivo pela Rádio Liberal+.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

remo

série b

esportes

Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

SÉRIE B

Remo divulga os relacionados para jogo contra o Atlético-GO; veja quem estará no time

Leão Azul encara o Dragão neste sábado (20), no Baenão, pela 27ª rodada da Série B

19.09.25 17h34

SÉRIE B

'Estamos devendo essa vitória dentro de casa', diz Caio Vinícius sobre desafio do Remo no Baenão

Volante destacou importância da concentração contra o Atlético-GO, adversário que soma altos números de cartões e faltas na Série B

19.09.25 16h05

Futebol

Régis pode ser titular na partida entre Remo e Atlético-GO no Baenão, diz jornalista

Leão Azul recebe o Dragão no próximo sábado (20) e António Oliveira estuda escalar o meia-atacante para começar a partida

19.09.25 11h52

Futebol

Zagueiro da Premier League elege torcida do Remo como a mais surpreendente: 'Não parava de cantar'

Murillo recordou o duelo de 2023, quando o Remo venceu o Corinthians no Mangueirão, mas acabou eliminado nos pênaltis.

19.09.25 11h35

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (19/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Campeonato Italiano, Campeonato Saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira

19.09.25 7h00

Futebol

Zagueiro da Premier League elege torcida do Remo como a mais surpreendente: 'Não parava de cantar'

Murillo recordou o duelo de 2023, quando o Remo venceu o Corinthians no Mangueirão, mas acabou eliminado nos pênaltis.

19.09.25 11h35

Futebol

Remo anuncia novo lote de ingressos para jogo contra o Atlético-GO no Baenão

Partida ocorre no sábado (20) e marca o retorno do clube ao Baenão

19.09.25 9h02

ESPORTES

Vasco anuncia venda on-line de camisas em homenagem ao Círio de Nazaré

Lançamento celebra a devoção e a tradição do Círio, com distribuição nacional e frete gratuito para Belém

19.09.25 8h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda