Remo divulga os relacionados para jogo contra o Atlético-GO; veja quem estará no time

O Clube do Remo divulgou pela primeira vez na temporada a lista de jogadores relacionados para uma partida oficial. A convocação azulina é para o duelo diante do Atlético Goianiense, neste sábado (20), às 20h30, no Baenão, válido pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Foram chamados 23 atletas para a partida:

Goleiros: Marcelo Rangel e Ygor Vinhas

Laterais: Nathan Santos, Marcelinho, Alan Rodríguez e Sávio

Zagueiros: Reynaldo, Klaus e Tassano

Volantes: Caio Vinícius, Jaderson, Luan Martins, Panagiotis T. e Nathan Corrêa

Meias: Régis, Diego Hernández e Nathan

Atacantes: Pedro Rocha, Marrony, Nico Ferreira, Eduardo Moreira, João Pedro e Janderson

Técnico: António Oliveira

Adversário

O Atlético-GO chega para o confronto com números que chamam atenção pelo histórico disciplinar. O time é a segunda equipe com mais cartões amarelos na Série B (78) e a terceira que mais comete faltas, com média de 15,1 por jogo. Esse cenário resultou em cinco pênaltis cedidos na competição, todos convertidos.

Apesar da forte marcação, o sistema defensivo não se destaca. O Dragão figura entre os últimos em desarmes (11,9 por jogo) e cortes (23,7). Por outro lado, o setor ofensivo apresenta bons indicadores: é líder em dribles certos (8,1 de média) e ocupa a quarta posição em finalizações no gol (4,6 por partida).

Remo e Atlético-GO se enfrentam neste sábado (20), às 20h30, no Baenão. O jogo terá cobertura Lance a Lance em OLiberal.com e transmissão ao vivo pela Rádio Liberal+.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)