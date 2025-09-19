Régis pode ser titular na partida entre Remo e Atlético-GO no Baenão, diz jornalista Leão Azul recebe o Dragão no próximo sábado (20) e António Oliveira estuda escalar o meia-atacante para começar a partida O Liberal 19.09.25 11h52 Treinador pode escalar Régis como titular (Samara Miranda / Remo) O Remo pode ter uma mudança significativa no duelo contra o Atlético-GO. Conforme informações do jornalista e colunista de O Liberal, Carlos Ferreira, o treinador António Oliveira deve escalar o meia-atacante Régis como titular no jogo contra o Dragão. A partida ocorre neste sábado (20), no estádio Baenão, e é válida pela 27ª rodada da Série B. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Segundo as informações, a opção seria uma forma de substituir o meia Pavani, que está lesionado, e Diego Hernández, que não tem sido tão produtivo nos jogos. Com isso, o técnico português estaria estudando colocar o jogador para começar jogando no sábado. Se confirmado, esta será a primeira vez que o meia jogará como titular no Remo. Régis tem 16 partidas com a camisa do Leão Azul, um gol e duas assistências. Apesar de entrar bem nas partidas, o jogador sofre com problemas físicos e é normalmente utilizado no segundo tempo dos jogos. VEJA MAIS Zagueiro da Premier League elege torcida do Remo como a mais surpreendente: 'Não parava de cantar' Murillo recordou o duelo de 2023, quando o Remo venceu o Corinthians no Mangueirão, mas acabou eliminado nos pênaltis. Remo anuncia novo lote de ingressos para jogo contra o Atlético-GO no Baenão Partida ocorre no sábado (20) e marca o retorno do clube ao Baenão Marcelo Rangel projeta retorno do Remo ao Baenão: 'É uma final dentro de casa' O retrospecto recente, no entanto, mostra que, em 2024, o Remo teve desempenho superior no Mangueirão, palco da maioria das vitórias que garantiram o acesso Além dele, outra opção para António Oliveira é o meia Nathan Pescador, recém-chegado ao elenco azulino. O atleta estreou no clube no último sábado (13), contra o Vila Nova-GO. Mas, pela experiência e movimentação em campo, a escolha deve ser por Régis. O Remo recebe o Atlético-GO pela 27ª rodada da Série B. O primeiro duelo entre as equipes, no turno, terminou empatado em 1 a 1. Agora, dentro de casa, o Leão Azul vai em busca da vitória para tentar retornar à zona de acesso do campeonato. A equipe azulina é a sétima colocada, com 39 pontos. À frente dela, estão Athletico-PR e Novorizontino-SP, além da Chapecoense-SC, na quarta posição. Em caso de vitória e tropeço dos rivais, o clube paraense retorna ao G-4. Já o Dragão vem para Belém pensando na vitória. O time está em 13º lugar, com 35 pontos. Um triunfo sobre o Remo pode colocar a equipe para brigar na parte de cima da tabela. 