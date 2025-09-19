Capa Jornal Amazônia
Régis pode ser titular na partida entre Remo e Atlético-GO no Baenão, diz jornalista

Leão Azul recebe o Dragão no próximo sábado (20) e António Oliveira estuda escalar o meia-atacante para começar a partida

O Liberal
fonte

Treinador pode escalar Régis como titular (Samara Miranda / Remo)

O Remo pode ter uma mudança significativa no duelo contra o Atlético-GO. Conforme informações do jornalista e colunista de O Liberal, Carlos Ferreira, o treinador António Oliveira deve escalar o meia-atacante Régis como titular no jogo contra o Dragão. A partida ocorre neste sábado (20), no estádio Baenão, e é válida pela 27ª rodada da Série B. 

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Segundo as informações, a opção seria uma forma de substituir o meia Pavani, que está lesionado, e Diego Hernández, que não tem sido tão produtivo nos jogos. Com isso, o técnico português estaria estudando colocar o jogador para começar jogando no sábado.

Se confirmado, esta será a primeira vez que o meia jogará como titular no Remo. Régis tem 16 partidas com a camisa do Leão Azul, um gol e duas assistências. Apesar de entrar bem nas partidas, o jogador sofre com problemas físicos e é normalmente utilizado no segundo tempo dos jogos.

Além dele, outra opção para António Oliveira é o meia Nathan Pescador, recém-chegado ao elenco azulino. O atleta estreou no clube no último sábado (13), contra o Vila Nova-GO. Mas, pela experiência e movimentação em campo, a escolha deve ser por Régis.

O Remo recebe o Atlético-GO pela 27ª rodada da Série B. O primeiro duelo entre as equipes, no turno, terminou empatado em 1 a 1. Agora, dentro de casa, o Leão Azul vai em busca da vitória para tentar retornar à zona de acesso do campeonato.

A equipe azulina é a sétima colocada, com 39 pontos. À frente dela, estão Athletico-PR e Novorizontino-SP, além da Chapecoense-SC, na quarta posição. Em caso de vitória e tropeço dos rivais, o clube paraense retorna ao G-4.

Já o Dragão vem para Belém pensando na vitória. O time está em 13º lugar, com 35 pontos. Um triunfo sobre o Remo pode colocar a equipe para brigar na parte de cima da tabela.

