O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Zagueiro da Premier League elege torcida do Remo como a mais surpreendente: 'Não parava de cantar'

Murillo recordou o duelo de 2023, quando o Remo venceu o Corinthians no Mangueirão, mas acabou eliminado nos pênaltis.

Caio Maia
fonte

Remo venceu o Corinthians pela Copa do Brasil. (Thiago Gomes/ O Liberal)

O zagueiro Murillo, do Nottingham Forest (ING), relembrou a força da torcida do Remo durante entrevista à ESPN nesta semana. O jogador citou a partida de 2023, quando ainda atuava pelo Corinthians, pela Copa do Brasil.

"Uma (torcida) que eu joguei contra e me surpreendeu muito foi quando a gente foi jogar a Copa do Brasil contra o Remo. Nossa, a torcida do Remo não parava de cantar um minuto", destacou o defensor.

O confronto ocorreu em abril de 2023, pela terceira fase da competição. No Mangueirão, o Remo venceu o Corinthians por 2 a 0, com gols de Richard Franco e Muriqui.

Remo venceu em Belém, mas caiu nos pênaltis

Apesar da vantagem construída no jogo de ida, o Leão acabou eliminado. Em São Paulo, o Corinthians devolveu o placar por 2 a 0 e garantiu a classificação nos pênaltis.

Murillo esteve no banco de reservas na partida realizada em Belém, mas entrou em campo no jogo de volta. O zagueiro defendeu o Corinthians até o fim da temporada, quando foi transferido para o Nottingham Forest, clube que defende até hoje

Remo
.
