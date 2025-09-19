Zagueiro da Premier League elege torcida do Remo como a mais surpreendente: 'Não parava de cantar' Murillo recordou o duelo de 2023, quando o Remo venceu o Corinthians no Mangueirão, mas acabou eliminado nos pênaltis. Caio Maia 19.09.25 11h35 Remo venceu o Corinthians pela Copa do Brasil. (Thiago Gomes/ O Liberal) O zagueiro Murillo, do Nottingham Forest (ING), relembrou a força da torcida do Remo durante entrevista à ESPN nesta semana. O jogador citou a partida de 2023, quando ainda atuava pelo Corinthians, pela Copa do Brasil. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)"Uma (torcida) que eu joguei contra e me surpreendeu muito foi quando a gente foi jogar a Copa do Brasil contra o Remo. Nossa, a torcida do Remo não parava de cantar um minuto", destacou o defensor. O confronto ocorreu em abril de 2023, pela terceira fase da competição. No Mangueirão, o Remo venceu o Corinthians por 2 a 0, com gols de Richard Franco e Muriqui. Remo venceu em Belém, mas caiu nos pênaltis Apesar da vantagem construída no jogo de ida, o Leão acabou eliminado. Em São Paulo, o Corinthians devolveu o placar por 2 a 0 e garantiu a classificação nos pênaltis. Murillo esteve no banco de reservas na partida realizada em Belém, mas entrou em campo no jogo de volta. O zagueiro defendeu o Corinthians até o fim da temporada, quando foi transferido para o Nottingham Forest, clube que defende até hoje Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Régis pode ser titular na partida entre Remo e Atlético-GO no Baenão, diz jornalista Leão Azul recebe o Dragão no próximo sábado (20) e António Oliveira estuda escalar o meia-atacante para começar a partida 19.09.25 11h52 Futebol Zagueiro da Premier League elege torcida do Remo como a mais surpreendente: 'Não parava de cantar' Murillo recordou o duelo de 2023, quando o Remo venceu o Corinthians no Mangueirão, mas acabou eliminado nos pênaltis. 19.09.25 11h35 Futebol Remo anuncia novo lote de ingressos para jogo contra o Atlético-GO no Baenão Partida ocorre no sábado (20) e marca o retorno do clube ao Baenão 19.09.25 9h02 Futebol Marcelo Rangel projeta retorno do Remo ao Baenão: 'É uma final dentro de casa' O retrospecto recente, no entanto, mostra que, em 2024, o Remo teve desempenho superior no Mangueirão, palco da maioria das vitórias que garantiram o acesso 18.09.25 18h17 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo anuncia novo lote de ingressos para jogo contra o Atlético-GO no Baenão Partida ocorre no sábado (20) e marca o retorno do clube ao Baenão 19.09.25 9h02 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (19/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Campeonato Italiano, Campeonato Saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 19.09.25 7h00 ESPORTES Vasco anuncia venda on-line de camisas em homenagem ao Círio de Nazaré Lançamento celebra a devoção e a tradição do Círio, com distribuição nacional e frete gratuito para Belém 19.09.25 8h12 Futebol Zagueiro da Premier League elege torcida do Remo como a mais surpreendente: 'Não parava de cantar' Murillo recordou o duelo de 2023, quando o Remo venceu o Corinthians no Mangueirão, mas acabou eliminado nos pênaltis. 19.09.25 11h35