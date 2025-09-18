Marcelo Rangel projeta retorno do Remo ao Baenão: 'É uma final dentro de casa' O retrospecto recente, no entanto, mostra que, em 2024, o Remo teve desempenho superior no Mangueirão, palco da maioria das vitórias que garantiram o acesso Luiz Guillherme Ramos 18.09.25 18h17 Marcelo Rangel está garantido na partida contra o Atlético-GO. (Raul Martins/Remo) O Remo volta ao Baenão neste sábado (20), contra o Atlético-GO, em partida válida pela Série B — confronto que terá ingresso esgotado e promete casa cheia. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O clube chega ao duelo em situação sólida na tabela: ocupa a 7ª posição, com 39 pontos, após a 26ª rodada. Já o goleiro Marcelo Rangel destacou a importância do reencontro com a torcida e a atmosfera do estádio: “É um jogo de extrema importância dentro da nossa casa, com o apoio do nosso torcedor. É um estádio diferente, e o fato de os ingressos se esgotarem rapidamente não nos surpreende, porque a nossa torcida sempre comparece em grande número, dentro ou fora, principalmente aqui. É uma final. Não temos mais margem para esperar a vitória no próximo jogo. Temos que vencer agora”, afirmou. O Liberal Em 2024 o Leão alternou mandos entre o Baenão e o Mangueirão, tendo melhores números no Mangueirão — histórico que alimenta a expectativa de transformar o retorno ao Baenão em um impulso para a sequência do campeonato. VEJA MAIS Raio-X: Adversário do Remo, Atlético-GO é um dos times mais faltosos e indisciplinados da Série B Equipe goiana soma altos números de cartões e pênaltis cometidos, mas também se destaca em dribles e finalizações. Remo perde posto de maior média de público da Série B para o Coritiba-PR Apesar da queda no ranking, clube azulino tem a maior arrecadação do campeonato Técnico do Atlético-GO acredita que vitória sobre o Remo pode mudar o cenário do Dragão na Série B Equipe goiana visita o Leão Azul no próximo sábado (20), pela 27ª rodada da Segundona do Campeonato Brasileiro “O que me deixa tranquilo em relação aos jogos é que o nosso elenco é totalmente capaz de buscar as vitórias — e até mais do que precisa. Nosso grupo tem condições de conseguir isso. Podem dizer que ainda não tivemos três vitórias seguidas, mas eu acredito que essa hora é agora. Ver o trabalho realizado me dá a certeza de que temos potencial para que isso aconteça. É o momento ideal”, declarou. O goleiro também falou sobre o peso do Baenão e a energia que o estádio transmite, especialmente para os atletas que nunca atuaram lá com torcida. “Aqui dentro é um caldeirão. Essa conversa existe, principalmente com os jogadores mais jovens, que nunca atuaram aqui. Agora teremos a retomada em casa, com o torcedor, no nosso caldeirão, um ambiente forte contra os adversários. Isso vai acontecer no sábado", concluiu. O duelo entre Remo e Atlético-GO será no sábado, às 20h30, no Baenão, com cobertura em tempo real pelo portal O Liberal. 