Marcelo Rangel projeta retorno do Remo ao Baenão: 'É uma final dentro de casa'

O Remo volta ao Baenão neste sábado (20), contra o Atlético-GO, em partida válida pela Série B — confronto que terá ingresso esgotado e promete casa cheia.

O clube chega ao duelo em situação sólida na tabela: ocupa a 7ª posição, com 39 pontos, após a 26ª rodada.

Já o goleiro Marcelo Rangel destacou a importância do reencontro com a torcida e a atmosfera do estádio:

“É um jogo de extrema importância dentro da nossa casa, com o apoio do nosso torcedor. É um estádio diferente, e o fato de os ingressos se esgotarem rapidamente não nos surpreende, porque a nossa torcida sempre comparece em grande número, dentro ou fora, principalmente aqui. É uma final. Não temos mais margem para esperar a vitória no próximo jogo. Temos que vencer agora”, afirmou.

Em 2024 o Leão alternou mandos entre o Baenão e o Mangueirão, tendo melhores números no Mangueirão — histórico que alimenta a expectativa de transformar o retorno ao Baenão em um impulso para a sequência do campeonato.

“O que me deixa tranquilo em relação aos jogos é que o nosso elenco é totalmente capaz de buscar as vitórias — e até mais do que precisa. Nosso grupo tem condições de conseguir isso. Podem dizer que ainda não tivemos três vitórias seguidas, mas eu acredito que essa hora é agora. Ver o trabalho realizado me dá a certeza de que temos potencial para que isso aconteça. É o momento ideal”, declarou.

O goleiro também falou sobre o peso do Baenão e a energia que o estádio transmite, especialmente para os atletas que nunca atuaram lá com torcida.

“Aqui dentro é um caldeirão. Essa conversa existe, principalmente com os jogadores mais jovens, que nunca atuaram aqui. Agora teremos a retomada em casa, com o torcedor, no nosso caldeirão, um ambiente forte contra os adversários. Isso vai acontecer no sábado”, concluiu.

O duelo entre Remo e Atlético-GO será no sábado, às 20h30, no Baenão, com cobertura em tempo real pelo portal O Liberal.