Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Marcelo Rangel projeta retorno do Remo ao Baenão: 'É uma final dentro de casa'

O retrospecto recente, no entanto, mostra que, em 2024, o Remo teve desempenho superior no Mangueirão, palco da maioria das vitórias que garantiram o acesso

Luiz Guillherme Ramos
fonte

Marcelo Rangel está garantido na partida contra o Atlético-GO. (Raul Martins/Remo)

O Remo volta ao Baenão neste sábado (20), contra o Atlético-GO, em partida válida pela Série B — confronto que terá ingresso esgotado e promete casa cheia. 

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O clube chega ao duelo em situação sólida na tabela: ocupa a 7ª posição, com 39 pontos, após a 26ª rodada. 

Já o goleiro Marcelo Rangel destacou a importância do reencontro com a torcida e a atmosfera do estádio:
“É um jogo de extrema importância dentro da nossa casa, com o apoio do nosso torcedor. É um estádio diferente, e o fato de os ingressos se esgotarem rapidamente não nos surpreende, porque a nossa torcida sempre comparece em grande número, dentro ou fora, principalmente aqui. É uma final. Não temos mais margem para esperar a vitória no próximo jogo. Temos que vencer agora”, afirmou. 
O Liberal

Em 2024 o Leão alternou mandos entre o Baenão e o Mangueirão, tendo melhores números no Mangueirão — histórico que alimenta a expectativa de transformar o retorno ao Baenão em um impulso para a sequência do campeonato.

VEJA MAIS

image Raio-X: Adversário do Remo, Atlético-GO é um dos times mais faltosos e indisciplinados da Série B
Equipe goiana soma altos números de cartões e pênaltis cometidos, mas também se destaca em dribles e finalizações.

image Remo perde posto de maior média de público da Série B para o Coritiba-PR
Apesar da queda no ranking, clube azulino tem a maior arrecadação do campeonato

image Técnico do Atlético-GO acredita que vitória sobre o Remo pode mudar o cenário do Dragão na Série B
Equipe goiana visita o Leão Azul no próximo sábado (20), pela 27ª rodada da Segundona do Campeonato Brasileiro



“O que me deixa tranquilo em relação aos jogos é que o nosso elenco é totalmente capaz de buscar as vitórias — e até mais do que precisa. Nosso grupo tem condições de conseguir isso. Podem dizer que ainda não tivemos três vitórias seguidas, mas eu acredito que essa hora é agora. Ver o trabalho realizado me dá a certeza de que temos potencial para que isso aconteça. É o momento ideal”, declarou.

O goleiro também falou sobre o peso do Baenão e a energia que o estádio transmite, especialmente para os atletas que nunca atuaram lá com torcida.
“Aqui dentro é um caldeirão. Essa conversa existe, principalmente com os jogadores mais jovens, que nunca atuaram aqui. Agora teremos a retomada em casa, com o torcedor, no nosso caldeirão, um ambiente forte contra os adversários. Isso vai acontecer no sábado”, concluiu.

O duelo entre Remo e Atlético-GO será no sábado, às 20h30, no Baenão, com cobertura em tempo real pelo portal O Liberal.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

remo

série b 2025

jornal amazônia
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Marcelo Rangel projeta retorno do Remo ao Baenão: 'É uma final dentro de casa'

O retrospecto recente, no entanto, mostra que, em 2024, o Remo teve desempenho superior no Mangueirão, palco da maioria das vitórias que garantiram o acesso

18.09.25 18h17

SÉRIE B

Raio-X: Adversário do Remo, Atlético-GO é um dos times mais faltosos e indisciplinados da Série B

Equipe goiana soma altos números de cartões e pênaltis cometidos, mas também se destaca em dribles e finalizações.

18.09.25 15h27

Futebol

Remo perde posto de maior média de público da Série B para o Coritiba-PR

Apesar da queda no ranking, clube azulino tem a maior arrecadação do campeonato

18.09.25 12h46

Futebol

Técnico do Atlético-GO acredita que vitória sobre o Remo pode mudar o cenário do Dragão na Série B

Equipe goiana visita o Leão Azul no próximo sábado (20), pela 27ª rodada da Segundona do Campeonato Brasileiro

18.09.25 10h13

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (18/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Champions League, Série A saudita, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta quinta-feira

18.09.25 7h00

Copa Libertadores da América

LDU Quito x São Paulo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/09) da Libertadores

LDU e São Paulo jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

18.09.25 18h00

Futebol

Técnico do Paysandu pode improvisar Reverson no meio contra o Goiás, diz jornalista

Lateral deve ganhar chance mais adiantado para dar mobilidade ao time. A informação foi divulgada por Carlos Ferreira.

18.09.25 12h27

Reencontro

Paysandu pode enfrentar Esli Garcia neste sábado pela Série B; relembre números pelo Papão

Esmeraldino terá oito desfalques e atacante venezuelano deve ganhar espaço no time titular

18.09.25 11h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda