Raio-X: Adversário do Remo, Atlético-GO é um dos times mais faltosos e indisciplinados da Série B

O Clube do Remo terá pela frente o Atlético Goianiense neste sábado (20), às 20h30, no Baenão, pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os números do adversário mostram uma equipe de forte marcação, mas que apresenta fragilidades defensivas.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Defesa em baixa

O Atlético-GO é a segunda equipe com mais cartões amarelos da competição (78 no total) e a terceira que mais comete faltas, com média de 15,1 por jogo. Esse comportamento resulta em pênaltis cedidos: são cinco em cinco cobranças convertidas, o que coloca o time como o terceiro que mais comete infrações dentro da área.

Apesar do estilo de marcação, a defesa não apresenta números consistentes. O Dragão é o penúltimo em desarmes (11,9 por jogo) e também em cortes (23,7), à frente apenas de Chapecoense e América-MG, respectivamente.

VEJA MAIS

Ataque com volume, mas pouca eficiência

No setor ofensivo, o Atlético se destaca em alguns aspectos. É o líder em dribles certos, com 8,1 de média, e ocupa a quarta posição em finalizações no gol (4,6 por jogo). No entanto, a eficiência não acompanha o volume: o time é o que mais acertou bolas na trave, com 14 no total. Ao todo, já marcou 29 gols na competição, o que o coloca como o sétimo melhor ataque.

Remo e Atlético-GO se enfrentam neste sábado, em um duelo que pode levar o time azulino de volta ao G-4 da Série B. O Leão Azul ocupa a 7ª colocação, com 39 pontos, e tenta se aproximar do G4, enquanto o Dragão aparece em 13º, com 35 pontos.

O jogo terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)