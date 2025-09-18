Raio-X: Adversário do Remo, Atlético-GO é um dos times mais faltosos e indisciplinados da Série B Equipe goiana soma altos números de cartões e pênaltis cometidos, mas também se destaca em dribles e finalizações. Iury Costa 18.09.25 15h27 Equipes se enfrentam neste sábado no Baenão. (Bruno Corsino / ACG) O Clube do Remo terá pela frente o Atlético Goianiense neste sábado (20), às 20h30, no Baenão, pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os números do adversário mostram uma equipe de forte marcação, mas que apresenta fragilidades defensivas. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Defesa em baixa O Atlético-GO é a segunda equipe com mais cartões amarelos da competição (78 no total) e a terceira que mais comete faltas, com média de 15,1 por jogo. Esse comportamento resulta em pênaltis cedidos: são cinco em cinco cobranças convertidas, o que coloca o time como o terceiro que mais comete infrações dentro da área. Apesar do estilo de marcação, a defesa não apresenta números consistentes. O Dragão é o penúltimo em desarmes (11,9 por jogo) e também em cortes (23,7), à frente apenas de Chapecoense e América-MG, respectivamente. VEJA MAIS Remo perde posto de maior média de público da Série B para o Coritiba-PR Apesar da queda no ranking, clube azulino tem a maior arrecadação do campeonato Técnico do Atlético-GO acredita que vitória sobre o Remo pode mudar o cenário do Dragão na Série B Equipe goiana visita o Leão Azul no próximo sábado (20), pela 27ª rodada da Segundona do Campeonato Brasileiro Ataque com volume, mas pouca eficiência No setor ofensivo, o Atlético se destaca em alguns aspectos. É o líder em dribles certos, com 8,1 de média, e ocupa a quarta posição em finalizações no gol (4,6 por jogo). No entanto, a eficiência não acompanha o volume: o time é o que mais acertou bolas na trave, com 14 no total. Ao todo, já marcou 29 gols na competição, o que o coloca como o sétimo melhor ataque. Remo e Atlético-GO se enfrentam neste sábado, em um duelo que pode levar o time azulino de volta ao G-4 da Série B. O Leão Azul ocupa a 7ª colocação, com 39 pontos, e tenta se aproximar do G4, enquanto o Dragão aparece em 13º, com 35 pontos. O jogo terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo série b atlético-go esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO SÉRIE B Raio-X: Adversário do Remo, Atlético-GO é um dos times mais faltosos e indisciplinados da Série B Equipe goiana soma altos números de cartões e pênaltis cometidos, mas também se destaca em dribles e finalizações. 18.09.25 15h27 Futebol Remo perde posto de maior média de público da Série B para o Coritiba-PR Apesar da queda no ranking, clube azulino tem a maior arrecadação do campeonato 18.09.25 12h46 Futebol Técnico do Atlético-GO acredita que vitória sobre o Remo pode mudar o cenário do Dragão na Série B Equipe goiana visita o Leão Azul no próximo sábado (20), pela 27ª rodada da Segundona do Campeonato Brasileiro 18.09.25 10h13 Futebol Atacante espera boa exibição do Remo no retorno ao Baenão, contra o Atlético-GO Depois de mais de um ano sem torcida no estádio, Leão Azul reencontra o rival agora em casa, diante da torcida 17.09.25 19h54 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (18/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Champions League, Série A saudita, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta quinta-feira 18.09.25 7h00 Futebol Técnico do Paysandu pode improvisar Reverson no meio contra o Goiás, diz jornalista Lateral deve ganhar chance mais adiantado para dar mobilidade ao time. A informação foi divulgada por Carlos Ferreira. 18.09.25 12h27 Reencontro Paysandu pode enfrentar Esli Garcia neste sábado pela Série B; relembre números pelo Papão Esmeraldino terá oito desfalques e atacante venezuelano deve ganhar espaço no time titular 18.09.25 11h46 ESPORTES VÍDEO: Morre mãe de Bernardinho, da Seleção Brasileira de vôlei; técnico se emociona em partida Maria Ângela Rezende faleceu no Rio de Janeiro; notícia foi confirmada por Bruninho em postagem emocionada 18.09.25 7h49