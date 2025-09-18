Remo perde posto de maior média de público da Série B para o Coritiba-PR Apesar da queda no ranking, clube azulino tem a maior arrecadação do campeonato O Liberal 18.09.25 12h46 Equipe paraense tem a segunda maior média de pagantes (Cristino Martins / O Liberal) O Remo perdeu a liderança do ranking de público na Série B do Campeonato Brasileiro. O atual líder da disputa, o Coritiba-PR, ultrapassou o Leão Azul nos números e agora é o clube com a maior média de torcedores pagantes no estádio. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Conforme o site estatístico Sr. Goool, em 13 jogos como mandante, o Coxa tem agora uma média de 22.025 pagantes por jogo, além de um total de 286.320 em todo o campeonato. Já o Remo caiu para o segundo lugar, com média de 20.857. O clube paraense tem um total de 271.146 pagantes somados até o momento. O time azulino tem o mesmo número de partidas em casa que a equipe paranaense. VEJA MAIS Técnico do Atlético-GO acredita que vitória sobre o Remo pode mudar o cenário do Dragão na Série B Equipe goiana visita o Leão Azul no próximo sábado (20), pela 27ª rodada da Segundona do Campeonato Brasileiro Atacante espera boa exibição do Remo no retorno ao Baenão, contra o Atlético-GO Depois de mais de um ano sem torcida no estádio, Leão Azul reencontra o rival agora em casa, diante da torcida UFMG: Após empate, Remo perde posições e vê projeções de acesso diminuírem Time azulino busca se recuperar e manter vivo o sonho do acesso neste sábado (20), às 20h30, contra o Acético-GO, no Baenão, em Belém Apesar disso, o Leão Azul segue sendo o clube com a maior renda líquida do campeonato. Ainda segundo o site, o Remo tem uma média de R$ 419.803,23 e já arrecadou um total de R$ 5.457.442,01 com a venda de ingressos. Desde o início da Série B, o time azulino se destacou pela presença massiva da torcida nos jogos. Com o mando de campo no Mangueirão, que tem capacidade para cerca de 55 mil pessoas, o Remo chegou a registrar mais de 38 mil torcedores pagantes. Mas, com a oscilação do time no campeonato, a torcida também diminuiu. Na partida contra o Criciúma-SC, em que a equipe perdeu por 1 a 0, na 24ª rodada, pouco mais de 15.356 azulinos estiveram no Mangueirão, sendo 12.032 pagantes. De volta ao Baenão Na próxima rodada, quando encara o Atlético-GO, o Leão Azul volta a jogar no Baenão com torcida após mais de um ano. Segundo o clube, o estádio azulino tem capacidade para mais de 14 mil pessoas e deve estar lotado, já que todos os ingressos para a partida foram vendidos. Além da partida contra o Atlético-GO, o Remo deve receber o Athletico-PR, em duelo válido pela 31ª rodada, no Baenão, por conta de um show marcado no Mangueirão às vésperas do confronto. 