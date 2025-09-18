Remo perde posto de maior média de público da Série B para o Coritiba-PR

O Remo perdeu a liderança do ranking de público na Série B do Campeonato Brasileiro. O atual líder da disputa, o Coritiba-PR, ultrapassou o Leão Azul nos números e agora é o clube com a maior média de torcedores pagantes no estádio.

Conforme o site estatístico Sr. Goool, em 13 jogos como mandante, o Coxa tem agora uma média de 22.025 pagantes por jogo, além de um total de 286.320 em todo o campeonato.

Já o Remo caiu para o segundo lugar, com média de 20.857. O clube paraense tem um total de 271.146 pagantes somados até o momento. O time azulino tem o mesmo número de partidas em casa que a equipe paranaense.

Apesar disso, o Leão Azul segue sendo o clube com a maior renda líquida do campeonato. Ainda segundo o site, o Remo tem uma média de R$ 419.803,23 e já arrecadou um total de R$ 5.457.442,01 com a venda de ingressos.

Desde o início da Série B, o time azulino se destacou pela presença massiva da torcida nos jogos. Com o mando de campo no Mangueirão, que tem capacidade para cerca de 55 mil pessoas, o Remo chegou a registrar mais de 38 mil torcedores pagantes.

Mas, com a oscilação do time no campeonato, a torcida também diminuiu. Na partida contra o Criciúma-SC, em que a equipe perdeu por 1 a 0, na 24ª rodada, pouco mais de 15.356 azulinos estiveram no Mangueirão, sendo 12.032 pagantes.

De volta ao Baenão

Na próxima rodada, quando encara o Atlético-GO, o Leão Azul volta a jogar no Baenão com torcida após mais de um ano. Segundo o clube, o estádio azulino tem capacidade para mais de 14 mil pessoas e deve estar lotado, já que todos os ingressos para a partida foram vendidos.

Além da partida contra o Atlético-GO, o Remo deve receber o Athletico-PR, em duelo válido pela 31ª rodada, no Baenão, por conta de um show marcado no Mangueirão às vésperas do confronto.