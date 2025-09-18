Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo perde posto de maior média de público da Série B para o Coritiba-PR

Apesar da queda no ranking, clube azulino tem a maior arrecadação do campeonato

O Liberal
fonte

Equipe paraense tem a segunda maior média de pagantes (Cristino Martins / O Liberal)

O Remo perdeu a liderança do ranking de público na Série B do Campeonato Brasileiro. O atual líder da disputa, o Coritiba-PR, ultrapassou o Leão Azul nos números e agora é o clube com a maior média de torcedores pagantes no estádio.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Conforme o site estatístico Sr. Goool, em 13 jogos como mandante, o Coxa tem agora uma média de 22.025 pagantes por jogo, além de um total de 286.320 em todo o campeonato.

Já o Remo caiu para o segundo lugar, com média de 20.857. O clube paraense tem um total de 271.146 pagantes somados até o momento. O time azulino tem o mesmo número de partidas em casa que a equipe paranaense.

VEJA MAIS 

image Técnico do Atlético-GO acredita que vitória sobre o Remo pode mudar o cenário do Dragão na Série B
Equipe goiana visita o Leão Azul no próximo sábado (20), pela 27ª rodada da Segundona do Campeonato Brasileiro

image Atacante espera boa exibição do Remo no retorno ao Baenão, contra o Atlético-GO
Depois de mais de um ano sem torcida no estádio, Leão Azul reencontra o rival agora em casa, diante da torcida

image UFMG: Após empate, Remo perde posições e vê projeções de acesso diminuírem
Time azulino busca se recuperar e manter vivo o sonho do acesso neste sábado (20), às 20h30, contra o Acético-GO, no Baenão, em Belém

Apesar disso, o Leão Azul segue sendo o clube com a maior renda líquida do campeonato. Ainda segundo o site, o Remo tem uma média de R$ 419.803,23 e já arrecadou um total de R$ 5.457.442,01 com a venda de ingressos.

Desde o início da Série B, o time azulino se destacou pela presença massiva da torcida nos jogos. Com o mando de campo no Mangueirão, que tem capacidade para cerca de 55 mil pessoas, o Remo chegou a registrar mais de 38 mil torcedores pagantes.

Mas, com a oscilação do time no campeonato, a torcida também diminuiu. Na partida contra o Criciúma-SC, em que a equipe perdeu por 1 a 0, na 24ª rodada, pouco mais de 15.356 azulinos estiveram no Mangueirão, sendo 12.032 pagantes.

De volta ao Baenão

Na próxima rodada, quando encara o Atlético-GO, o Leão Azul volta a jogar no Baenão com torcida após mais de um ano. Segundo o clube, o estádio azulino tem capacidade para mais de 14 mil pessoas e deve estar lotado, já que todos os ingressos para a partida foram vendidos.

Além da partida contra o Atlético-GO, o Remo deve receber o Athletico-PR, em duelo válido pela 31ª rodada, no Baenão, por conta de um show marcado no Mangueirão às vésperas do confronto.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Futebol

Remo perde posto de maior média de público da Série B para o Coritiba-PR

Apesar da queda no ranking, clube azulino tem a maior arrecadação do campeonato

18.09.25 12h46

Futebol

Técnico do Atlético-GO acredita que vitória sobre o Remo pode mudar o cenário do Dragão na Série B

Equipe goiana visita o Leão Azul no próximo sábado (20), pela 27ª rodada da Segundona do Campeonato Brasileiro

18.09.25 10h13

Futebol

Atacante espera boa exibição do Remo no retorno ao Baenão, contra o Atlético-GO

Depois de mais de um ano sem torcida no estádio, Leão Azul reencontra o rival agora em casa, diante da torcida

17.09.25 19h54

Probabilidade

UFMG: Após empate, Remo perde posições e vê projeções de acesso diminuírem

Time azulino busca se recuperar e manter vivo o sonho do acesso neste sábado (20), às 20h30, contra o Acético-GO, no Baenão, em Belém

17.09.25 11h58

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (18/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Champions League, Série A saudita, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta quinta-feira

18.09.25 7h00

Futebol

Técnico do Atlético-GO acredita que vitória sobre o Remo pode mudar o cenário do Dragão na Série B

Equipe goiana visita o Leão Azul no próximo sábado (20), pela 27ª rodada da Segundona do Campeonato Brasileiro

18.09.25 10h13

ESPORTES

VÍDEO: Morre mãe de Bernardinho, da Seleção Brasileira de vôlei; técnico se emociona em partida

Maria Ângela Rezende faleceu no Rio de Janeiro; notícia foi confirmada por Bruninho em postagem emocionada

18.09.25 7h49

vai ser sucesso?

Paysandu contrata irmão de MC Daniel, rebaixado para a Série D com o CSA

Time anunciou no final da tarde desta quarta-feira (17) o meio-campo Gustavo Nicola, que disputou 42 jogos pelo time alagoano este ano

17.09.25 19h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda