Atacante espera boa exibição do Remo no retorno ao Baenão, contra o Atlético-GO Depois de mais de um ano sem torcida no estádio, Leão Azul reencontra o rival agora em casa, diante da torcida Luiz Guillherme Ramos 17.09.25 19h54 João Pedro espera uma vitória no retorno ao Baenão. (Reprodução Remo TV) O Remo volta a atuar no Baenão neste sábado, às 20h30, contra o Atlético-GO, em confronto direto pela 27ª rodada da Série B. O Leão Azul ocupa a 7ª colocação, com 39 pontos, e tenta se aproximar do G4, enquanto o Dragão aparece em 13º, com 35 pontos. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo A equipe azulina chega embalada por uma vitória e um empate nas últimas rodadas e vê na partida a chance de transformar o fator casa em vantagem. Desde o início da Série B, o Remo mandou a maioria dos jogos no Mangueirão, onde somou seis vitórias, quatro empates e três derrotas em 13 partidas. No Baenão, jogou apenas uma vez na temporada, pela Copa Verde, quando foi eliminado pelo São Raimundo-AM nos pênaltis, em duelo sem presença de público. A última vez que a torcida acompanhou o time no estádio foi em junho de 2024, pela Série C, contra o Ferroviário. O retorno ao Baenão, reformado recentemente, reacende a expectativa da torcida azulina, que aguarda a chance de empurrar o time de perto. O atacante João Pedro destacou a importância de jogar diante da massa remista: "Nós sabemos que todos os jogos serão difíceis, mas faremos de tudo para ganhar. É uma competição equilibrada, ponto a ponto. Estamos preparados e com muita vontade, ainda mais em casa, diante da nossa torcida, que vai nos ajudar a conquistar a vitória. VEJA MAIS UFMG: Após empate, Remo perde posições e vê projeções de acesso diminuírem Time azulino busca se recuperar e manter vivo o sonho do acesso neste sábado (20), às 20h30, contra o Acético-GO, no Baenão, em Belém Remo perde duas posições na tabela, mas mantém distância para o G-4; confira a tabela Clube azulino fechou a rodada da Série B atrás de Novorizontino-SP e Athletico-PR Torcida esgota ingressos para Remo x Atlético-GO no Baenão Há, porém, uma cota exclusiva para check-in do sócio-torcedor. Caso a meta não seja atingida até quarta-feira (17), o clube abrirá um novo lote de ingressos na quinta (18) O jogador também falou sobre sua versatilidade em campo e a preparação para enfrentar o Atlético-GO: "Eu gosto de jogar como ponta de lança ou centroavante, mas, se o treinador precisar de mim em outra função, eu faço. A comissão técnica sempre nos passa análises dos adversários, e nós, jogadores, também buscamos informações. Hoje é fácil estudar os rivais, então a gente se prepara da melhor forma. Com o Baenão novamente disponível, o Remo aposta no apoio da torcida para vencer o Atlético-GO e manter viva a luta pelo acesso à Série A. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo série b 2025 remo x atletico-go jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Atacante espera boa exibição do Remo no retorno ao Baenão, contra o Atlético-GO Depois de mais de um ano sem torcida no estádio, Leão Azul reencontra o rival agora em casa, diante da torcida 17.09.25 19h54 Probabilidade UFMG: Após empate, Remo perde posições e vê projeções de acesso diminuírem Time azulino busca se recuperar e manter vivo o sonho do acesso neste sábado (20), às 20h30, contra o Acético-GO, no Baenão, em Belém 17.09.25 11h58 Futebol Remo perde duas posições na tabela, mas mantém distância para o G-4; confira a tabela Clube azulino fechou a rodada da Série B atrás de Novorizontino-SP e Athletico-PR 17.09.25 8h56 LEÃO Torcida esgota ingressos para Remo x Atlético-GO no Baenão Há, porém, uma cota exclusiva para check-in do sócio-torcedor. Caso a meta não seja atingida até quarta-feira (17), o clube abrirá um novo lote de ingressos na quinta (18) 16.09.25 22h53 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (17/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta quarta-feira 17.09.25 7h00 Futebol Ao vivo: assista ao clássico Re-Pa que vale vaga na final do Parazão Sub-20 Duelo ocorre a partir das 9h30, na Curuzu 17.09.25 9h09 Futebol Remo perde duas posições na tabela, mas mantém distância para o G-4; confira a tabela Clube azulino fechou a rodada da Série B atrás de Novorizontino-SP e Athletico-PR 17.09.25 8h56 CÍRIO 2025 Camisa do Círio 2025 do Remo: veja fotos do novo modelo Uniforme branco traz a berlinda em azul-marinho no centro e já está à venda 16.09.25 22h09