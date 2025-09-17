Capa Jornal Amazônia
Atacante espera boa exibição do Remo no retorno ao Baenão, contra o Atlético-GO

Depois de mais de um ano sem torcida no estádio, Leão Azul reencontra o rival agora em casa, diante da torcida

Luiz Guillherme Ramos
João Pedro espera uma vitória no retorno ao Baenão. (Reprodução Remo TV)

O Remo volta a atuar no Baenão neste sábado, às 20h30, contra o Atlético-GO, em confronto direto pela 27ª rodada da Série B. O Leão Azul ocupa a 7ª colocação, com 39 pontos, e tenta se aproximar do G4, enquanto o Dragão aparece em 13º, com 35 pontos.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A equipe azulina chega embalada por uma vitória e um empate nas últimas rodadas e vê na partida a chance de transformar o fator casa em vantagem. Desde o início da Série B, o Remo mandou a maioria dos jogos no Mangueirão, onde somou seis vitórias, quatro empates e três derrotas em 13 partidas. No Baenão, jogou apenas uma vez na temporada, pela Copa Verde, quando foi eliminado pelo São Raimundo-AM nos pênaltis, em duelo sem presença de público. A última vez que a torcida acompanhou o time no estádio foi em junho de 2024, pela Série C, contra o Ferroviário.

O retorno ao Baenão, reformado recentemente, reacende a expectativa da torcida azulina, que aguarda a chance de empurrar o time de perto. O atacante João Pedro destacou a importância de jogar diante da massa remista:

"Nós sabemos que todos os jogos serão difíceis, mas faremos de tudo para ganhar. É uma competição equilibrada, ponto a ponto. Estamos preparados e com muita vontade, ainda mais em casa, diante da nossa torcida, que vai nos ajudar a conquistar a vitória.

O jogador também falou sobre sua versatilidade em campo e a preparação para enfrentar o Atlético-GO:

"Eu gosto de jogar como ponta de lança ou centroavante, mas, se o treinador precisar de mim em outra função, eu faço. A comissão técnica sempre nos passa análises dos adversários, e nós, jogadores, também buscamos informações. Hoje é fácil estudar os rivais, então a gente se prepara da melhor forma.

Com o Baenão novamente disponível, o Remo aposta no apoio da torcida para vencer o Atlético-GO e manter viva a luta pelo acesso à Série A.

futebol

remo

série b 2025

remo x atletico-go

Remo
