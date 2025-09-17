Remo perde duas posições na tabela, mas mantém distância para o G-4; confira a tabela

O Remo fechou a 26ª rodada com duas posições a menos em relação à anterior. A equipe azulina empatou com o Vila Nova-GO fora de casa no último sábado (13) e garantiu mais um ponto na briga pelo G-4. Em contrapartida, Novorizontino-SP e Athletico-PR venceram e superaram o Leão Azul, mas, com a derrota da Chapecoense-SC, a distância para a zona de acesso foi mantida.

O clube azulino caiu da quinta colocação para a sétima, com 39 pontos - alcançados após o empate por 1 a 1 com o Vila. Com a pontuação, o Leão Azul está a dois pontos da Chape, quarta colocada na tabela.

A Chapecoense poderia ter aumentado a vantagem sobre os adversários, mas acabou perdendo de virada para o Athletico-PR por 3 a 2, na última terça-feira (16). Com esse resultado, foi o Furacão quem subiu na tabela e voltou a ficar mais perto da zona de acesso. Com a mesma pontuação do Remo, o time paranaense superou a equipe azulina por conta do número de vitórias: o clube rubro-negro tem 11, enquanto o Leão Azul tem nove.

Já o Novorizontino voltou à quinta posição após vencer a Ferroviária-SP na segunda-feira (15), por 2 a 1. O time paulista somou 40 pontos e está na cola da Chape.

Nesse cenário, em caso de vitória sobre o Athletico-GO no próximo sábado (20), no Baenão, e tropeço dos rivais, o Remo pode retornar ao G-4. O adversário do Leão Azul venceu o Avaí-SC e está na 13ª posição, sem riscos.

Na liderança, o Coritiba-PR abriu dois pontos de vantagem para o Goiás-GO, vice-líder com 45. Além deles e da Chapecoense, o Criciúma-SC se estabeleceu no terceiro lugar, com 43.

Já na outra ponta da tabela, o Paysandu segue na lanterna. O empate com o América-MG e a derrota do Botafogo-SP para o Athletic-MG diminuíram a desvantagem em relação à 16ª posição, ocupada pelo Pantera. O Papão possui 22 pontos, enquanto o clube paulista tem 28.

Na zona da degola, também estão América-MG (17º), Volta Redonda-RJ (18º) e Amazonas-AM (19º).