Remo perde duas posições na tabela, mas mantém distância para o G-4; confira a tabela Clube azulino fechou a rodada da Série B atrás de Novorizontino-SP e Athletico-PR O Liberal 17.09.25 8h56 O Remo fechou a 26ª rodada com duas posições a menos em relação à anterior. A equipe azulina empatou com o Vila Nova-GO fora de casa no último sábado (13) e garantiu mais um ponto na briga pelo G-4. Em contrapartida, Novorizontino-SP e Athletico-PR venceram e superaram o Leão Azul, mas, com a derrota da Chapecoense-SC, a distância para a zona de acesso foi mantida. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O clube azulino caiu da quinta colocação para a sétima, com 39 pontos - alcançados após o empate por 1 a 1 com o Vila. Com a pontuação, o Leão Azul está a dois pontos da Chape, quarta colocada na tabela. A Chapecoense poderia ter aumentado a vantagem sobre os adversários, mas acabou perdendo de virada para o Athletico-PR por 3 a 2, na última terça-feira (16). Com esse resultado, foi o Furacão quem subiu na tabela e voltou a ficar mais perto da zona de acesso. Com a mesma pontuação do Remo, o time paranaense superou a equipe azulina por conta do número de vitórias: o clube rubro-negro tem 11, enquanto o Leão Azul tem nove. VEJA MAIS Torcida esgota ingressos para Remo x Atlético-GO no Baenão Há, porém, uma cota exclusiva para check-in do sócio-torcedor. Caso a meta não seja atingida até quarta-feira (17), o clube abrirá um novo lote de ingressos na quinta (18) Remo volta ao Baenão após um ano; retrospecto mostra domínio no Mangueirão Time retorna ao seu estádio neste sábado pela Série B. 'Fazer do Baenão um grande caldeirão', projeta Pedro Rocha em reencontro com a torcida Atacante do Remo pede paciência ao torcedor e mira vitória sobre o Atlético-GO para manter a equipe na briga pelo G-4 da Série B Já o Novorizontino voltou à quinta posição após vencer a Ferroviária-SP na segunda-feira (15), por 2 a 1. O time paulista somou 40 pontos e está na cola da Chape. Nesse cenário, em caso de vitória sobre o Athletico-GO no próximo sábado (20), no Baenão, e tropeço dos rivais, o Remo pode retornar ao G-4. O adversário do Leão Azul venceu o Avaí-SC e está na 13ª posição, sem riscos. Na liderança, o Coritiba-PR abriu dois pontos de vantagem para o Goiás-GO, vice-líder com 45. Além deles e da Chapecoense, o Criciúma-SC se estabeleceu no terceiro lugar, com 43. Confira a tabela da Série B Classificação fornecida por Sofascore Já na outra ponta da tabela, o Paysandu segue na lanterna. O empate com o América-MG e a derrota do Botafogo-SP para o Athletic-MG diminuíram a desvantagem em relação à 16ª posição, ocupada pelo Pantera. O Papão possui 22 pontos, enquanto o clube paulista tem 28. Na zona da degola, também estão América-MG (17º), Volta Redonda-RJ (18º) e Amazonas-AM (19º). Confira a tabela da Série B Classificação fornecida por Sofascore Já na outra ponta da tabela, o Paysandu segue na lanterna. O empate com o América-MG e a derrota do Botafogo-SP para o Athletic-MG diminuíram a desvantagem em relação à 16ª posição, ocupada pelo Pantera. O Papão possui 22 pontos, enquanto o clube paulista tem 28. Na zona da degola, também estão América-MG (17º), Volta Redonda-RJ (18º) e Amazonas-AM (19º). Caso a meta não seja atingida até quarta-feira (17), o clube abrirá um novo lote de ingressos na quinta (18) 16.09.25 22h53 