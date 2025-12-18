Recopa 2026: Flamengo e Lanús conhecem datas e horários dos jogos

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou nesta quinta-feira, 18, as datas e horários da Recopa 2026, torneio que colocará frente a frente o Flamengo, campeão da Libertadores, e o Lanús, campeão da Copa Sul-Americana. Os duelos estão marcados para 19 e 26 de fevereiro, ambos às 21h30 (horário de Brasília), com jogos em Lanús, na Argentina, e no Rio de Janeiro, no Brasil, respectivamente.

O primeiro confronto, válido pela ida, será realizado no dia 19 de fevereiro em Lanús, na Argentina. Já a partida de volta, que definirá o campeão, ocorrerá no dia 26 do mesmo mês, no Rio de Janeiro. Ambos os jogos terão início às 21h30 (horário de Brasília).

Flamengo conquista a Libertadores pela quarta vez

O Flamengo garantiu sua vaga na Recopa ao conquistar a Libertadores, vencendo o Palmeiras por 1 a 0 na decisão. O gol da vitória foi marcado por Danilo. Com este título, o clube carioca se tornou o primeiro time brasileiro a erguer a taça da competição por quatro vezes.

Lanús garante a Sul-Americana nos pênaltis

Por sua vez, o Lanús assegurou o título da Copa Sul-Americana em uma final emocionante contra o Atlético-MG. Após um empate sem gols no tempo normal e na prorrogação, a equipe argentina superou o adversário nos pênaltis, com o placar de 5 a 4, para levantar o troféu.

História e recordistas da Recopa Sul-Americana

A Recopa Sul-Americana é disputada desde 1989, com uma interrupção entre os anos de 1999 e 2002. O recordista de títulos da competição é o Boca Juniors, que possui quatro taças em sua galeria.

Confira a programação completa da Recopa 2026

Veja abaixo os detalhes dos confrontos da Recopa 2026:

Jogo de ida: Lanús x Flamengo, 19 de fevereiro, às 21h30 (horário de Brasília), em Lanús (Argentina)

Lanús x Flamengo, 19 de fevereiro, às 21h30 (horário de Brasília), em Lanús (Argentina) Jogo de volta: Flamengo x Lanús, 26 de fevereiro, às 21h30 (horário de Brasília), no Rio de Janeiro (Brasil)