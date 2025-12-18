Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Recopa 2026: Flamengo e Lanús conhecem datas e horários dos jogos

Flamengo, campeão da Libertadores, e Lanús, da Sul-Americana, disputam a taça em fevereiro no Brasil e Argentina

O Liberal

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou nesta quinta-feira, 18, as datas e horários da Recopa 2026, torneio que colocará frente a frente o Flamengo, campeão da Libertadores, e o Lanús, campeão da Copa Sul-Americana. Os duelos estão marcados para 19 e 26 de fevereiro, ambos às 21h30 (horário de Brasília), com jogos em Lanús, na Argentina, e no Rio de Janeiro, no Brasil, respectivamente.

O primeiro confronto, válido pela ida, será realizado no dia 19 de fevereiro em Lanús, na Argentina. Já a partida de volta, que definirá o campeão, ocorrerá no dia 26 do mesmo mês, no Rio de Janeiro. Ambos os jogos terão início às 21h30 (horário de Brasília).

Flamengo conquista a Libertadores pela quarta vez

O Flamengo garantiu sua vaga na Recopa ao conquistar a Libertadores, vencendo o Palmeiras por 1 a 0 na decisão. O gol da vitória foi marcado por Danilo. Com este título, o clube carioca se tornou o primeiro time brasileiro a erguer a taça da competição por quatro vezes.

Lanús garante a Sul-Americana nos pênaltis

Por sua vez, o Lanús assegurou o título da Copa Sul-Americana em uma final emocionante contra o Atlético-MG. Após um empate sem gols no tempo normal e na prorrogação, a equipe argentina superou o adversário nos pênaltis, com o placar de 5 a 4, para levantar o troféu.

História e recordistas da Recopa Sul-Americana

A Recopa Sul-Americana é disputada desde 1989, com uma interrupção entre os anos de 1999 e 2002. O recordista de títulos da competição é o Boca Juniors, que possui quatro taças em sua galeria.

Confira a programação completa da Recopa 2026

Veja abaixo os detalhes dos confrontos da Recopa 2026:

  • Jogo de ida: Lanús x Flamengo, 19 de fevereiro, às 21h30 (horário de Brasília), em Lanús (Argentina)
  • Jogo de volta: Flamengo x Lanús, 26 de fevereiro, às 21h30 (horário de Brasília), no Rio de Janeiro (Brasil)
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Flamengo

Lanús
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

MMA Sport Club

Youtuber Jake Paul promete ir à ‘guerra’ contra o bicampeão mundial de boxe Anthony Joshua

19.12.25 13h41

FUTEBOL

'Matador de Lobos'? Nome do técnico do Remo possui significado provocativo ao Paysandu

O técnico Juan Carlos Osorio foi contratado pelo Remo para comandar a equipe na temporada 2026

19.12.25 11h36

Carlos Ferreira

O que Osorio tem a ver com o Leão?

19.12.25 10h54

FUTEBOL

Árbitra paraense Gleika Pinheiro recebe a chancela da FIFA

Gleika Pinheiro integra o quadro da Federação Paraense de Futebol (FPF) e é a segunda pessoa do Estado à integrar o quadro da FIFA

19.12.25 9h28

MAIS LIDAS EM ESPORTES

ATENTADO

Jogador ex-Fluminense e esposa são executados a tiros em açougue no Equador

A mãe do jogador, que estava com o casal no momento do ataque, ficou ferida e foi socorrida

17.12.25 20h51

Carlos Ferreira

O que Osorio tem a ver com o Leão?

19.12.25 10h54

Futebol

Como será o Remo de Osório em 2026? Novo técnico é conhecido por jogar no ataque

Equipes treinadas pelo colombiano são marcadas pela posse de bola, pressão alta e escalações imprevisíveis.

18.12.25 12h22

FUTEBOL

'Matador de Lobos'? Nome do técnico do Remo possui significado provocativo ao Paysandu

O técnico Juan Carlos Osorio foi contratado pelo Remo para comandar a equipe na temporada 2026

19.12.25 11h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda