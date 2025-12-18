Recopa 2026: Flamengo e Lanús conhecem datas e horários dos jogos Flamengo, campeão da Libertadores, e Lanús, da Sul-Americana, disputam a taça em fevereiro no Brasil e Argentina O Liberal 18.12.25 21h57 A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou nesta quinta-feira, 18, as datas e horários da Recopa 2026, torneio que colocará frente a frente o Flamengo, campeão da Libertadores, e o Lanús, campeão da Copa Sul-Americana. Os duelos estão marcados para 19 e 26 de fevereiro, ambos às 21h30 (horário de Brasília), com jogos em Lanús, na Argentina, e no Rio de Janeiro, no Brasil, respectivamente. O primeiro confronto, válido pela ida, será realizado no dia 19 de fevereiro em Lanús, na Argentina. Já a partida de volta, que definirá o campeão, ocorrerá no dia 26 do mesmo mês, no Rio de Janeiro. Ambos os jogos terão início às 21h30 (horário de Brasília). Flamengo conquista a Libertadores pela quarta vez O Flamengo garantiu sua vaga na Recopa ao conquistar a Libertadores, vencendo o Palmeiras por 1 a 0 na decisão. O gol da vitória foi marcado por Danilo. Com este título, o clube carioca se tornou o primeiro time brasileiro a erguer a taça da competição por quatro vezes. Lanús garante a Sul-Americana nos pênaltis Por sua vez, o Lanús assegurou o título da Copa Sul-Americana em uma final emocionante contra o Atlético-MG. Após um empate sem gols no tempo normal e na prorrogação, a equipe argentina superou o adversário nos pênaltis, com o placar de 5 a 4, para levantar o troféu. História e recordistas da Recopa Sul-Americana A Recopa Sul-Americana é disputada desde 1989, com uma interrupção entre os anos de 1999 e 2002. O recordista de títulos da competição é o Boca Juniors, que possui quatro taças em sua galeria. Confira a programação completa da Recopa 2026 Veja abaixo os detalhes dos confrontos da Recopa 2026: Jogo de ida: Lanús x Flamengo, 19 de fevereiro, às 21h30 (horário de Brasília), em Lanús (Argentina) Jogo de volta: Flamengo x Lanús, 26 de fevereiro, às 21h30 (horário de Brasília), no Rio de Janeiro (Brasil) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Flamengo Lanús COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MMA Sport Club Youtuber Jake Paul promete ir à ‘guerra’ contra o bicampeão mundial de boxe Anthony Joshua 19.12.25 13h41 FUTEBOL 'Matador de Lobos'? Nome do técnico do Remo possui significado provocativo ao Paysandu O técnico Juan Carlos Osorio foi contratado pelo Remo para comandar a equipe na temporada 2026 19.12.25 11h36 Carlos Ferreira O que Osorio tem a ver com o Leão? 19.12.25 10h54 FUTEBOL Árbitra paraense Gleika Pinheiro recebe a chancela da FIFA Gleika Pinheiro integra o quadro da Federação Paraense de Futebol (FPF) e é a segunda pessoa do Estado à integrar o quadro da FIFA 19.12.25 9h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES ATENTADO Jogador ex-Fluminense e esposa são executados a tiros em açougue no Equador A mãe do jogador, que estava com o casal no momento do ataque, ficou ferida e foi socorrida 17.12.25 20h51 Carlos Ferreira O que Osorio tem a ver com o Leão? 19.12.25 10h54 Futebol Como será o Remo de Osório em 2026? Novo técnico é conhecido por jogar no ataque Equipes treinadas pelo colombiano são marcadas pela posse de bola, pressão alta e escalações imprevisíveis. 18.12.25 12h22 FUTEBOL 'Matador de Lobos'? Nome do técnico do Remo possui significado provocativo ao Paysandu O técnico Juan Carlos Osorio foi contratado pelo Remo para comandar a equipe na temporada 2026 19.12.25 11h36