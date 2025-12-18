Jean Drosny é apresentado e destaca projeto do Paysandu para 2026: 'Responsabilidade enorme'

O goleiro Jean Drosny foi apresentado como reforço do Paysandu para a temporada de 2026 e chega ao clube com a missão de ajudar na reconstrução da equipe após o rebaixamento à Série C do Campeonato Brasileiro. Em seu primeiro contato com a imprensa local, o atleta destacou o projeto esportivo, a estrutura do clube e a força da torcida como fatores decisivos para aceitar o desafio de defender a camisa bicolor.

“Sem dúvida, o projeto apresentado pela diretoria foi muito sério. As pessoas são responsáveis e contam com o respeito da torcida. Isso pesou na decisão de vir para o Paysandu: o projeto, a estrutura do clube e a força da torcida. Já vim aqui jogar algumas vezes como adversário e sei da força que o torcedor tem. Venho para ajudar o Paysandu a voltar ao lugar onde merece estar”, afirmou o goleiro.

Drosny vem de uma temporada expressiva. Foi campeão brasileiro e eleito o melhor goleiro da Série C de 2024 pelo Volta Redonda-RJ, onde atuou como titular absoluto e somou 80 jogos com a camisa da equipe fluminense, sua última casa. O novo dono da meta bicolor também traz no currículo dois títulos sergipanos, conquistados em 2018 e 2020, e o reconhecimento como melhor goleiro do Campeonato Baiano nas edições de 2021 e 2023.

Já em Belém, ele elogiou a organização do clube e falou sobre a recepção que tem recebido em Belém. “Eu não conhecia e vi que é uma instituição muito organizada, o que dá um ótimo suporte aos atletas. Estou conhecendo a cidade e fui muito bem recebido pelos torcedores que encontrei nas ruas. Tenho certeza de que teremos um grande ano em 2026 no Paysandu”, disse.

Ciente do peso da camisa bicolor, Jean destacou a responsabilidade de defender um clube tradicional do futebol brasileiro. “A responsabilidade é enorme. O Paysandu é o maior campeão da Amazônia e o único clube do Norte no ranking da Conmebol. Toda competição que o Paysandu disputa é para brigar pelo título, e é assim que todos os atletas que estão chegando pensam”, ressaltou.