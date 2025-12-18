Com elenco enxuto, Paysandu aposta em poucas contratações e mais chances para a base Alberto Maia e Ícaro Sereni deram detalhes do planejamento bicolor para a próxima temporada Igor Wilson 18.12.25 17h48 O Paysandu iniciou a quinta-feira (18) com sinalizações claras sobre o planejamento para a temporada 2026. Em entrevista transmitida pelas redes sociais do clube, integrantes da comissão de futebol afirmaram que o Papão negocia saídas de jogadores, não pretende fazer muitas contratações e aposta em reforços “pontuais” para a disputa da Série C. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu As explicações foram dadas por Alberto Maia e Ícaro Sereni, em meio a um cenário de reformulação profunda após o rebaixamento na Série B de 2025, competição na qual o clube passou 35 das 38 rodadas na zona de rebaixamento, na pior campanha nacional da sua história recente. De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade

Com o elenco praticamente esvaziado e apenas quatro reforços anunciados até o momento, a diretoria explicou que antecipou a pré-temporada para avaliar atletas do sub-20, que podem ser aproveitados ao longo do ano. A ideia, segundo Alberto Maia, é reduzir o número de contratações e buscar apenas jogadores que se encaixem no perfil esportivo e financeiro do clube. "Queremos contratações pontuais. Não é contratar por contratar. Buscamos jogadores com intensidade, força, velocidade e que conheçam a Série C”, afirmou o dirigente. Confinados Além da reformulação do elenco, o clube informou que realizou melhorias estruturais na Curuzu, com intervenções no vestiário e no hotel utilizado pelos atletas, no Centro de Treinamento Raul Aguilera. Uma das novidades é o confinamento dos jogadores da base durante a pré-temporada, medida que recebeu aval do técnico Júnior Rocha e tem como objetivo acompanhar mais de perto o desenvolvimento dos jovens. “Todos os atletas da base vão ficar no hotel para que possamos acompanhar a trajetória deles nessa pré-temporada e avaliar quem pode integrar o profissional”, explicou Alberto Maia. Salários No campo administrativo, Ícaro Sereni destacou que a principal meta da gestão para 2026 é manter os salários em dia. Segundo ele, o clube já quitou os vencimentos do quadro interno, que reúne cerca de 80 funcionários, com pagamento antecipado do 13º salário. "Nossa principal meta é não atrasar salários. Já identificamos os problemas e estamos dando solução. O pessoal interno do clube está todo em dia", disse. Saídas Sobre o elenco de 2025, os dirigentes confirmaram que o clube negocia desligamentos. O atacante Marlon, por exemplo, deve ter a saída oficializada nos próximos dias, segundo Alberto Maia, que rasgou elogios ao atacante. Já em relação a atletas que acionaram a Justiça, como Rossi, a condução do caso segue outro caminho, segundo os dirigentes. "Alguns jogadores entraram na Justiça do Trabalho, aí já é um outro momento, já envolve uma outra tratativa", explicou Ícaro Sereni. 