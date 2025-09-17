Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

UFMG: Após empate, Remo perde posições e vê projeções de acesso diminuírem

Time azulino busca se recuperar e manter vivo o sonho do acesso neste sábado (20), às 20h30, contra o Acético-GO, no Baenão, em Belém

Pedro Garcia
fonte

Leão Azul tinha 18% de chances de acesso ao final da 25ª rodada, mas, nesta rodada, as projeções caíram para 13,7%. (Cristino Martins / O Liberal)

O Remo empatou por 1 a 1 com o Vila Nova-GO, perdeu duas posições na tabela e terminou a 26ª rodada a apenas dois pontos do G-4. A equipe azulina chegou a 39 pontos, ocupando a sétima colocação. Com isso, as projeções de acesso do clube diminuíram em relação à rodada anterior.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

De acordo com dados do projeto Probabilidade no Futebol, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Leão Azul tinha 18% de chances de acesso ao final da 25ª rodada, mas, nesta rodada, as projeções caíram para 13,7%.

VEJA MAIS

image Remo perde duas posições na tabela, mas mantém distância para o G-4; confira a tabela
Clube azulino fechou a rodada da Série B atrás de Novorizontino-SP e Athletico-PR

image Torcida esgota ingressos para Remo x Atlético-GO no Baenão
Há, porém, uma cota exclusiva para check-in do sócio-torcedor. Caso a meta não seja atingida até quarta-feira (17), o clube abrirá um novo lote de ingressos na quinta (18)

Enquanto isso, as chances de rebaixamento do Leão são praticamente nulas. Após o empate, o risco de queda do time azulino caiu de 0,41% para 0,22%. Apesar da redução nas chances de acesso e da queda de duas posições na tabela, o Remo está a apenas dois pontos da Chapecoense, que ocupa a quarta colocação na competição.

Segundo o projeto da UFMG, a pontuação segura para subir à Série A seria 67 pontos, mas, com 64, a probabilidade já chega a 99,9%. Ainda restam 12 rodadas até o fim do campeonato, ou seja, 36 pontos em disputa. O Leão Azul precisaria de mais 25 pontos para conquistar o acesso, conforme as projeções.

O próximo compromisso da equipe será neste sábado (20), às 20h30, no estádio Baenão, contra o Atlético-GO. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal+.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

futebol

remo

UFMG
Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Probabilidade

UFMG: Após empate, Remo perde posições e vê projeções de acesso diminuírem

Time azulino busca se recuperar e manter vivo o sonho do acesso neste sábado (20), às 20h30, contra o Acético-GO, no Baenão, em Belém

17.09.25 11h58

Futebol

Remo perde duas posições na tabela, mas mantém distância para o G-4; confira a tabela

Clube azulino fechou a rodada da Série B atrás de Novorizontino-SP e Athletico-PR

17.09.25 8h56

LEÃO

Torcida esgota ingressos para Remo x Atlético-GO no Baenão

Há, porém, uma cota exclusiva para check-in do sócio-torcedor. Caso a meta não seja atingida até quarta-feira (17), o clube abrirá um novo lote de ingressos na quinta (18)

16.09.25 22h53

SÉRIE B

Remo volta ao Baenão após um ano; retrospecto mostra domínio no Mangueirão

Time retorna ao seu estádio neste sábado pela Série B.

16.09.25 18h45

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Ao vivo: assista ao clássico Re-Pa que vale vaga na final do Parazão Sub-20

Duelo ocorre a partir das 9h30, na Curuzu

17.09.25 9h09

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (17/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta quarta-feira

17.09.25 7h00

CÍRIO 2025

Camisa do Círio 2025 do Remo: veja fotos do novo modelo

Uniforme branco traz a berlinda em azul-marinho no centro e já está à venda

16.09.25 22h09

Futebol

Remo perde duas posições na tabela, mas mantém distância para o G-4; confira a tabela

Clube azulino fechou a rodada da Série B atrás de Novorizontino-SP e Athletico-PR

17.09.25 8h56

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda