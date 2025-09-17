UFMG: Após empate, Remo perde posições e vê projeções de acesso diminuírem

O Remo empatou por 1 a 1 com o Vila Nova-GO, perdeu duas posições na tabela e terminou a 26ª rodada a apenas dois pontos do G-4. A equipe azulina chegou a 39 pontos, ocupando a sétima colocação. Com isso, as projeções de acesso do clube diminuíram em relação à rodada anterior.

De acordo com dados do projeto Probabilidade no Futebol, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Leão Azul tinha 18% de chances de acesso ao final da 25ª rodada, mas, nesta rodada, as projeções caíram para 13,7%.

Enquanto isso, as chances de rebaixamento do Leão são praticamente nulas. Após o empate, o risco de queda do time azulino caiu de 0,41% para 0,22%. Apesar da redução nas chances de acesso e da queda de duas posições na tabela, o Remo está a apenas dois pontos da Chapecoense, que ocupa a quarta colocação na competição.

Segundo o projeto da UFMG, a pontuação segura para subir à Série A seria 67 pontos, mas, com 64, a probabilidade já chega a 99,9%. Ainda restam 12 rodadas até o fim do campeonato, ou seja, 36 pontos em disputa. O Leão Azul precisaria de mais 25 pontos para conquistar o acesso, conforme as projeções.

O próximo compromisso da equipe será neste sábado (20), às 20h30, no estádio Baenão, contra o Atlético-GO. A partida terá transmissão lance a lance pelo portal O Liberal e narração pela Rádio Liberal+.