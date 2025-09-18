Técnico do Atlético-GO acredita que vitória sobre o Remo pode mudar o cenário do Dragão na Série B Equipe goiana visita o Leão Azul no próximo sábado (20), pela 27ª rodada da Segundona do Campeonato Brasileiro O Liberal 18.09.25 10h13 Treinador espera grande partida contra o Remo (Bruno Corsino / Atlético-GO) O 13º colocado na tabela, o Atlético-GO visita o Remo no próximo sábado (20), em duelo válido pela 27ª rodada da Série B. A partida é importante para as duas equipes: para o Leão Azul, pode significar o retorno ao G-4, e para o Dragão, pontos e posições importantes que podem mudar o cenário do clube na tabela, como destacou o treinador Rafael Lacerda. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo "Vamos jogar no Baenão. Eu já tive oportunidade de enfrentar o Remo uma vez lá com o Amazonas-AM, na Série C, e ganhei. Então, [vamos] tentar repetir esse feito com o Atlético. Uma vitória lá nos coloca em uma situação de brigar lá na parte de cima da tabela", ressaltou o técnico após a vitória sobre o Avaí-SC, na última terça-feira (16). Apesar da projeção, o treinador quer manter os pés no chão. Segundo ele, a partida contra o Remo não deve ser fácil, mas, com a “grandeza” do Dragão, as expectativas são sempre de brigar na parte de cima de qualquer competição. VEJA MAIS Atacante espera boa exibição do Remo no retorno ao Baenão, contra o Atlético-GO Depois de mais de um ano sem torcida no estádio, Leão Azul reencontra o rival agora em casa, diante da torcida UFMG: Após empate, Remo perde posições e vê projeções de acesso diminuírem Time azulino busca se recuperar e manter vivo o sonho do acesso neste sábado (20), às 20h30, contra o Acético-GO, no Baenão, em Belém Remo perde duas posições na tabela, mas mantém distância para o G-4; confira a tabela Clube azulino fechou a rodada da Série B atrás de Novorizontino-SP e Athletico-PR "Como comandante de um clube com a grandeza do Atlético-GO e com a exigência que aqui tem, tenho que pensar sempre para cima, pensar em subir e conquistar títulos. Quero ficar muito tempo aqui, mas preciso entregar resultado. Isso é uma coisa natural", disse o Lacerda. "Penso lá em cima, mas hoje penso só no Remo. Penso em recuperar os atletas, montar uma estratégia para enfrentar um adversário duríssimo", completou o treinador. Na última terça-feira (16), o Dragão superou o Avaí por 2 a 1 e chegou a 35 pontos na tabela de classificação. Apenas quatro pontos separam o time e o Remo na classificação. Já em relação à zona de acesso, a diferença é de seis. Para o Remo, o jogo também é importante. Além de marcar o retorno do time azulino ao Baenão com a torcida presente, a partida pode significar o retorno ao G-4. Se vencer, e Novorizontino-SP, Chapecoense-SC e Athletico-PR tropeçarem, o clube salta da sétima colocação para a quarta. Mas, para isso, o Leão Azul terá que reverter o baixo aproveitamento em casa. Até o momento, no returno da Série B, a equipe azulina amargou duas derrotas e um empate. A partida entre Remo e Atlético-GO será no sábado (20), a partir das 20h30, no estádio Baenão. O jogo terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol remo atlético-go COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Técnico do Atlético-GO acredita que vitória sobre o Remo pode mudar o cenário do Dragão na Série B Equipe goiana visita o Leão Azul no próximo sábado (20), pela 27ª rodada da Segundona do Campeonato Brasileiro 18.09.25 10h13 Futebol Atacante espera boa exibição do Remo no retorno ao Baenão, contra o Atlético-GO Depois de mais de um ano sem torcida no estádio, Leão Azul reencontra o rival agora em casa, diante da torcida 17.09.25 19h54 Probabilidade UFMG: Após empate, Remo perde posições e vê projeções de acesso diminuírem Time azulino busca se recuperar e manter vivo o sonho do acesso neste sábado (20), às 20h30, contra o Acético-GO, no Baenão, em Belém 17.09.25 11h58 Futebol Remo perde duas posições na tabela, mas mantém distância para o G-4; confira a tabela Clube azulino fechou a rodada da Série B atrás de Novorizontino-SP e Athletico-PR 17.09.25 8h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (18/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Champions League, Série A saudita, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta quinta-feira 18.09.25 7h00 Futebol Técnico do Atlético-GO acredita que vitória sobre o Remo pode mudar o cenário do Dragão na Série B Equipe goiana visita o Leão Azul no próximo sábado (20), pela 27ª rodada da Segundona do Campeonato Brasileiro 18.09.25 10h13 vai ser sucesso? Paysandu contrata irmão de MC Daniel, rebaixado para a Série D com o CSA Time anunciou no final da tarde desta quarta-feira (17) o meio-campo Gustavo Nicola, que disputou 42 jogos pelo time alagoano este ano 17.09.25 19h23 ESPORTES VÍDEO: Morre mãe de Bernardinho, da Seleção Brasileira de vôlei; técnico se emociona em partida Maria Ângela Rezende faleceu no Rio de Janeiro; notícia foi confirmada por Bruninho em postagem emocionada 18.09.25 7h49