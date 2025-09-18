Técnico do Atlético-GO acredita que vitória sobre o Remo pode mudar o cenário do Dragão na Série B

O 13º colocado na tabela, o Atlético-GO visita o Remo no próximo sábado (20), em duelo válido pela 27ª rodada da Série B. A partida é importante para as duas equipes: para o Leão Azul, pode significar o retorno ao G-4, e para o Dragão, pontos e posições importantes que podem mudar o cenário do clube na tabela, como destacou o treinador Rafael Lacerda.

"Vamos jogar no Baenão. Eu já tive oportunidade de enfrentar o Remo uma vez lá com o Amazonas-AM, na Série C, e ganhei. Então, [vamos] tentar repetir esse feito com o Atlético. Uma vitória lá nos coloca em uma situação de brigar lá na parte de cima da tabela", ressaltou o técnico após a vitória sobre o Avaí-SC, na última terça-feira (16).

Apesar da projeção, o treinador quer manter os pés no chão. Segundo ele, a partida contra o Remo não deve ser fácil, mas, com a “grandeza” do Dragão, as expectativas são sempre de brigar na parte de cima de qualquer competição.

"Como comandante de um clube com a grandeza do Atlético-GO e com a exigência que aqui tem, tenho que pensar sempre para cima, pensar em subir e conquistar títulos. Quero ficar muito tempo aqui, mas preciso entregar resultado. Isso é uma coisa natural", disse o Lacerda.

"Penso lá em cima, mas hoje penso só no Remo. Penso em recuperar os atletas, montar uma estratégia para enfrentar um adversário duríssimo", completou o treinador.

Na última terça-feira (16), o Dragão superou o Avaí por 2 a 1 e chegou a 35 pontos na tabela de classificação. Apenas quatro pontos separam o time e o Remo na classificação. Já em relação à zona de acesso, a diferença é de seis.

Para o Remo, o jogo também é importante. Além de marcar o retorno do time azulino ao Baenão com a torcida presente, a partida pode significar o retorno ao G-4. Se vencer, e Novorizontino-SP, Chapecoense-SC e Athletico-PR tropeçarem, o clube salta da sétima colocação para a quarta.

Mas, para isso, o Leão Azul terá que reverter o baixo aproveitamento em casa. Até o momento, no returno da Série B, a equipe azulina amargou duas derrotas e um empate.

A partida entre Remo e Atlético-GO será no sábado (20), a partir das 20h30, no estádio Baenão. O jogo terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com, além de narração na Rádio Liberal+.