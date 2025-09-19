Remo anuncia novo lote de ingressos para jogo contra o Atlético-GO no Baenão Partida ocorre no sábado (20) e marca o retorno do clube ao Baenão O Liberal 19.09.25 9h02 Jogo marca o retorno do clube ao estádio azulino (Thiago Gomes / O Liberal) Após anunciar que os ingressos para a partida contra o Atlético-GO, válida pela 27ª rodada da Série B, haviam se esgotado, o Remo divulgou que um novo lote está disponível para o duelo. O jogo será no próximo sábado (20), no Baenão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Os ingressos custam R$ 80, tanto para a arquibancada da Almirante Barroso quanto para a da Romulo Maiorana (25). Sócios-torcedores têm desconto e pagam meia, assim como crianças de até 12 anos e estudantes. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)O torcedor azulino pode adquirir os ingressos nas lojas oficiais do clube, na Região Metropolitana de Belém, ou pelo site Ingressosa. VEJA MAIS Marcelo Rangel projeta retorno do Remo ao Baenão: 'É uma final dentro de casa' O retrospecto recente, no entanto, mostra que, em 2024, o Remo teve desempenho superior no Mangueirão, palco da maioria das vitórias que garantiram o acesso CBF recebe órgãos de segurança para combater violência entre torcidas organizadas no Pará Ricardo Gluck Paul recebeu representantes de vários órgãos de segurança do Estado na Sede da CBF, no Rio de Janeiro Raio-X: Adversário do Remo, Atlético-GO é um dos times mais faltosos e indisciplinados da Série B Equipe goiana soma altos números de cartões e pênaltis cometidos, mas também se destaca em dribles e finalizações. O jogo é muito importante para o Leão Azul porque pode significar o retorno do time ao G-4. Além disso, os ingressos para o duelo estão bastante disputados, já que a partida marca o reencontro da equipe com o estádio Baenão e da torcida, que não acompanhava um jogo no local há mais de um ano. Atualmente, o Remo ocupa a sétima colocação na tabela, com 39 pontos, dois a menos que a Chapecoense-SC, quarta colocada. Para chegar à zona de acesso, o clube azulino precisa vencer o Atlético-GO e torcer por tropeços de Chape, Novorizontino-SP e Athletico-PR na rodada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo anuncia novo lote de ingressos para jogo contra o Atlético-GO no Baenão Partida ocorre no sábado (20) e marca o retorno do clube ao Baenão 19.09.25 9h02 Futebol Marcelo Rangel projeta retorno do Remo ao Baenão: 'É uma final dentro de casa' O retrospecto recente, no entanto, mostra que, em 2024, o Remo teve desempenho superior no Mangueirão, palco da maioria das vitórias que garantiram o acesso 18.09.25 18h17 SÉRIE B Raio-X: Adversário do Remo, Atlético-GO é um dos times mais faltosos e indisciplinados da Série B Equipe goiana soma altos números de cartões e pênaltis cometidos, mas também se destaca em dribles e finalizações. 18.09.25 15h27 Futebol Remo perde posto de maior média de público da Série B para o Coritiba-PR Apesar da queda no ranking, clube azulino tem a maior arrecadação do campeonato 18.09.25 12h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (19/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Campeonato Italiano, Campeonato Saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 19.09.25 7h00 Flamengo sofre gol no fim e deixa escapar boa vantagem diante do Estudiantes na Libertadores 18.09.25 23h42 ESPORTES Vasco anuncia venda on-line de camisas em homenagem ao Círio de Nazaré Lançamento celebra a devoção e a tradição do Círio, com distribuição nacional e frete gratuito para Belém 19.09.25 8h12 Futebol Remo perde posto de maior média de público da Série B para o Coritiba-PR Apesar da queda no ranking, clube azulino tem a maior arrecadação do campeonato 18.09.25 12h46