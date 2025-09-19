Capa Jornal Amazônia
Remo anuncia novo lote de ingressos para jogo contra o Atlético-GO no Baenão

Partida ocorre no sábado (20) e marca o retorno do clube ao Baenão

O Liberal
fonte

Jogo marca o retorno do clube ao estádio azulino (Thiago Gomes / O Liberal)

Após anunciar que os ingressos para a partida contra o Atlético-GO, válida pela 27ª rodada da Série B, haviam se esgotado, o Remo divulgou que um novo lote está disponível para o duelo. O jogo será no próximo sábado (20), no Baenão.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Os ingressos custam R$ 80, tanto para a arquibancada da Almirante Barroso quanto para a da Romulo Maiorana (25). Sócios-torcedores têm desconto e pagam meia, assim como crianças de até 12 anos e estudantes.

O torcedor azulino pode adquirir os ingressos nas lojas oficiais do clube, na Região Metropolitana de Belém, ou pelo site Ingressosa.

O jogo é muito importante para o Leão Azul porque pode significar o retorno do time ao G-4. Além disso, os ingressos para o duelo estão bastante disputados, já que a partida marca o reencontro da equipe com o estádio Baenão e da torcida, que não acompanhava um jogo no local há mais de um ano.

Atualmente, o Remo ocupa a sétima colocação na tabela, com 39 pontos, dois a menos que a Chapecoense-SC, quarta colocada. Para chegar à zona de acesso, o clube azulino precisa vencer o Atlético-GO e torcer por tropeços de Chape, Novorizontino-SP e Athletico-PR na rodada.

