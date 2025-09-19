Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

'Estamos devendo essa vitória dentro de casa', diz Caio Vinícius sobre desafio do Remo no Baenão

Volante destacou importância da concentração contra o Atlético-GO, adversário que soma altos números de cartões e faltas na Série B

Iury Costa
fonte

Caio Vinícius volta de suspensão e destaca a importância do apoio da torcida no Baenão. (Wagner Santana / O Liberal)

O Clube do Remo volta ao Baenão neste sábado (20), às 20h30, diante do Atlético Goianiense, pela 27ª rodada da Série B. O Leão Azul busca encerrar a sequência de resultados ruins como mandante. O volante Caio Vinícius, que retorna de suspensão, concedeu entrevista coletiva e ressaltou a importância de fazer do mando de campo um aliado na luta pelo G-4.

“Estamos devendo essa vitória novamente dentro de casa, fazer valer o dever dentro de casa, e nós vamos com tudo para que esse próximo jogo possa voltar a vencer”, afirmou o jogador.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Vantagem no Baenão

De acordo com Caio, a rotina de treinamentos no Baenão deve ser utilizada como trunfo para superar o adversário goiano. “Nosso dia a dia é todo aqui, fazemos todos os nossos treinamentos. Claro que nós conhecemos todas as condições do campo e isso nos favorece. É usar isso para nos ajudar em busca dos três pontos”, destacou.

Apesar da campanha sólida como visitante, o Remo tem encontrado dificuldades em Belém. Para o volante, a diferença passa por concentração e detalhes. “Acho que nós temos que ter mais concentração da mesma forma que temos fora de casa. Aqui pecamos por detalhes, como contra o Botafogo, quando construímos a vitória no primeiro tempo e deixamos escapar no segundo, ou contra o Criciúma, em que fizemos uma boa partida, mas tivemos problemas com a arbitragem”, avaliou.

Pressão e resposta

Caio também admitiu que a sequência sem vitórias em casa incomoda o elenco. “Com certeza incomoda muito, porque sabemos da nossa capacidade e sempre queremos ganhar. Infelizmente, nos últimos jogos não vem acontecendo, mas estamos trabalhando para que essa vitória possa vir, se Deus quiser, amanhã”, disse.

O volante reforçou que o grupo segue fechado com o técnico António Oliveira, mesmo sob críticas. “Estamos totalmente fechados para conquistar esse objetivo. É trabalho, é trabalho. Nós precisamos melhorar essa questão de voltar a vencer dentro de casa e estamos trabalhando em cima disso”, afirmou.

O jogo

O Remo ocupa a 7ª posição da Série B, com 39 pontos, e pode voltar ao G-4 em caso de vitória. O Atlético-GO, próximo adversário, aparece em 13º lugar, com 35 pontos. A partida terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e narração na Rádio Liberal+.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)

