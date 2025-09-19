'Estamos devendo essa vitória dentro de casa', diz Caio Vinícius sobre desafio do Remo no Baenão Volante destacou importância da concentração contra o Atlético-GO, adversário que soma altos números de cartões e faltas na Série B Iury Costa 19.09.25 16h05 Caio Vinícius volta de suspensão e destaca a importância do apoio da torcida no Baenão. (Wagner Santana / O Liberal) O Clube do Remo volta ao Baenão neste sábado (20), às 20h30, diante do Atlético Goianiense, pela 27ª rodada da Série B. O Leão Azul busca encerrar a sequência de resultados ruins como mandante. O volante Caio Vinícius, que retorna de suspensão, concedeu entrevista coletiva e ressaltou a importância de fazer do mando de campo um aliado na luta pelo G-4. “Estamos devendo essa vitória novamente dentro de casa, fazer valer o dever dentro de casa, e nós vamos com tudo para que esse próximo jogo possa voltar a vencer”, afirmou o jogador. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Vantagem no Baenão De acordo com Caio, a rotina de treinamentos no Baenão deve ser utilizada como trunfo para superar o adversário goiano. “Nosso dia a dia é todo aqui, fazemos todos os nossos treinamentos. Claro que nós conhecemos todas as condições do campo e isso nos favorece. É usar isso para nos ajudar em busca dos três pontos”, destacou. Apesar da campanha sólida como visitante, o Remo tem encontrado dificuldades em Belém. Para o volante, a diferença passa por concentração e detalhes. “Acho que nós temos que ter mais concentração da mesma forma que temos fora de casa. Aqui pecamos por detalhes, como contra o Botafogo, quando construímos a vitória no primeiro tempo e deixamos escapar no segundo, ou contra o Criciúma, em que fizemos uma boa partida, mas tivemos problemas com a arbitragem”, avaliou. VEJA MAIS Régis pode ser titular na partida entre Remo e Atlético-GO no Baenão, diz jornalista Leão Azul recebe o Dragão no próximo sábado (20) e António Oliveira estuda escalar o meia-atacante para começar a partida Remo anuncia novo lote de ingressos para jogo contra o Atlético-GO no Baenão Partida ocorre no sábado (20) e marca o retorno do clube ao Baenão Pressão e resposta Caio também admitiu que a sequência sem vitórias em casa incomoda o elenco. “Com certeza incomoda muito, porque sabemos da nossa capacidade e sempre queremos ganhar. Infelizmente, nos últimos jogos não vem acontecendo, mas estamos trabalhando para que essa vitória possa vir, se Deus quiser, amanhã”, disse. O volante reforçou que o grupo segue fechado com o técnico António Oliveira, mesmo sob críticas. “Estamos totalmente fechados para conquistar esse objetivo. É trabalho, é trabalho. Nós precisamos melhorar essa questão de voltar a vencer dentro de casa e estamos trabalhando em cima disso”, afirmou. O jogo O Remo ocupa a 7ª posição da Série B, com 39 pontos, e pode voltar ao G-4 em caso de vitória. O Atlético-GO, próximo adversário, aparece em 13º lugar, com 35 pontos. A partida terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e narração na Rádio Liberal+. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo série b esportes atlético-go COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! 