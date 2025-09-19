'Estamos devendo essa vitória dentro de casa', diz Caio Vinícius sobre desafio do Remo no Baenão

O Clube do Remo volta ao Baenão neste sábado (20), às 20h30, diante do Atlético Goianiense, pela 27ª rodada da Série B. O Leão Azul busca encerrar a sequência de resultados ruins como mandante. O volante Caio Vinícius, que retorna de suspensão, concedeu entrevista coletiva e ressaltou a importância de fazer do mando de campo um aliado na luta pelo G-4.

“Estamos devendo essa vitória novamente dentro de casa, fazer valer o dever dentro de casa, e nós vamos com tudo para que esse próximo jogo possa voltar a vencer”, afirmou o jogador.

Vantagem no Baenão

De acordo com Caio, a rotina de treinamentos no Baenão deve ser utilizada como trunfo para superar o adversário goiano. “Nosso dia a dia é todo aqui, fazemos todos os nossos treinamentos. Claro que nós conhecemos todas as condições do campo e isso nos favorece. É usar isso para nos ajudar em busca dos três pontos”, destacou.

Apesar da campanha sólida como visitante, o Remo tem encontrado dificuldades em Belém. Para o volante, a diferença passa por concentração e detalhes. “Acho que nós temos que ter mais concentração da mesma forma que temos fora de casa. Aqui pecamos por detalhes, como contra o Botafogo, quando construímos a vitória no primeiro tempo e deixamos escapar no segundo, ou contra o Criciúma, em que fizemos uma boa partida, mas tivemos problemas com a arbitragem”, avaliou.

Pressão e resposta

Caio também admitiu que a sequência sem vitórias em casa incomoda o elenco. “Com certeza incomoda muito, porque sabemos da nossa capacidade e sempre queremos ganhar. Infelizmente, nos últimos jogos não vem acontecendo, mas estamos trabalhando para que essa vitória possa vir, se Deus quiser, amanhã”, disse.

O volante reforçou que o grupo segue fechado com o técnico António Oliveira, mesmo sob críticas. “Estamos totalmente fechados para conquistar esse objetivo. É trabalho, é trabalho. Nós precisamos melhorar essa questão de voltar a vencer dentro de casa e estamos trabalhando em cima disso”, afirmou.

O jogo

O Remo ocupa a 7ª posição da Série B, com 39 pontos, e pode voltar ao G-4 em caso de vitória. O Atlético-GO, próximo adversário, aparece em 13º lugar, com 35 pontos. A partida terá transmissão Lance a Lance em OLiberal.com e narração na Rádio Liberal+.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Caio Maia, coordenador do Núcleo de Esportes)