Volta Redonda-RJ, próximo adversário do Remo, tem o pior ataque do campeonato Equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (24), às 21h30, no Raulino de Oliveira O Liberal 23.09.25 10h25 Equipe é a penúltima colocada da tabela e tem pior ataque (Divulgação / Volta Redonda FC) O Remo visita o Volta Redonda-RJ, vice-lanterna da Série B, nesta quarta-feira (24), em duelo válido pela 28ª rodada. Pressionado após a derrota em casa, o time azulino tentará vencer para se reaproximar da briga pelo G-4. É nesse cenário que o Leão Azul vai encarar a equipe com o pior ataque do campeonato. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Vindo de uma derrota por 1 a 0 para o Amazonas-AM e rebaixado para a 19ª posição na classificação, o Voltaço faz uma campanha ruim na Segundona. Com seis vitórias, nove empates e 12 derrotas, o time tem apenas 16 gols em toda a competição. A equipe carioca tem menos gols que o lanterna Paysandu, que marcou 21 e aparece como o segundo pior ataque. O Botafogo-SP é o terceiro, com 23 bolas nas redes. VEJA MAIS Remo fecha com o Guto Ferreira para a sequência da Série B O treinador paulista de 60 anos assume o comando azulino após a demissão de António Oliveira Derrota em casa reduz chances de acesso do Remo, aponta projeção Clube azulino deixou escapar pontos preciosos e caiu na tabela Nathan Pescador fala sobre saída de António e chegada de novo técnico no Remo: 'Carregar o piano' Jogador afirmou que novo técnico irá encontrar grupo motivado e com sede pelo acesso Uma prova de que os números do Volta Redonda são ruins é que o artilheiro do campeonato, Pedro Rocha, que defende o Remo, tem apenas quatro gols a menos que toda a equipe. O atacante possui 12 até o momento. Já o Remo não tem um dos melhores ataques, mas balançou as redes 28 vezes na disputa. No outro extremo, o Remo é um dos clubes menos vazados na Série B. O time azulino sofreu 24 gols até aqui. O Coritiba-PR possui a defesa mais sólida, com apenas 17 sofridos, seguido pelo Criciúma-SC, que levou 20. O Voltaço sofreu apenas quatro gols a mais que o Remo no campeonato. Cenário Ambas as equipes vão para o confronto após derrota. O Leão Azul perdeu em casa para o Athletico-GO e caiu para a oitava posição. Já o revés para a Onça-Pintada fez o Volta Redonda reassumir a vice-lanterna da competição. Assim como o Remo quer retornar à briga pela zona de acesso, o Volta Redonda busca deixar o Z-4, e vencer o Leão Azul em casa será um passo importante para esse objetivo. 'Confiança é o mais importante para uma equipe', diz Alan Rodriguez antes de duelo contra o Volta Re Lateral azulino reconhece atuação abaixo contra o Atlético-GO e projeta reação na Série B 23.09.25 16h37 FUTEBOL Guto Ferreira pede apoio da torcida do Remo e cita resgate da confiança no elenco; vídeo Novo técnico azulino falou pela primeira vez vestindo a camisa do Remo. Guto Ferreira chega com o clube brigando pelo acesso, mas desmotivado após tropeços principalmente jogando em casa 23.09.25 16h24 Futebol Volta Redonda-RJ, próximo adversário do Remo, tem o pior ataque do campeonato Equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (24), às 21h30, no Raulino de Oliveira 23.09.25 10h25 reforço pelo acesso Remo fecha com o Guto Ferreira para a sequência da Série B O treinador paulista de 60 anos assume o comando azulino após a demissão de António Oliveira 22.09.25 22h54