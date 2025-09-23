Volta Redonda-RJ, próximo adversário do Remo, tem o pior ataque do campeonato

O Remo visita o Volta Redonda-RJ, vice-lanterna da Série B, nesta quarta-feira (24), em duelo válido pela 28ª rodada. Pressionado após a derrota em casa, o time azulino tentará vencer para se reaproximar da briga pelo G-4. É nesse cenário que o Leão Azul vai encarar a equipe com o pior ataque do campeonato.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Vindo de uma derrota por 1 a 0 para o Amazonas-AM e rebaixado para a 19ª posição na classificação, o Voltaço faz uma campanha ruim na Segundona. Com seis vitórias, nove empates e 12 derrotas, o time tem apenas 16 gols em toda a competição.

A equipe carioca tem menos gols que o lanterna Paysandu, que marcou 21 e aparece como o segundo pior ataque. O Botafogo-SP é o terceiro, com 23 bolas nas redes.

VEJA MAIS

Uma prova de que os números do Volta Redonda são ruins é que o artilheiro do campeonato, Pedro Rocha, que defende o Remo, tem apenas quatro gols a menos que toda a equipe. O atacante possui 12 até o momento. Já o Remo não tem um dos melhores ataques, mas balançou as redes 28 vezes na disputa.

No outro extremo, o Remo é um dos clubes menos vazados na Série B. O time azulino sofreu 24 gols até aqui. O Coritiba-PR possui a defesa mais sólida, com apenas 17 sofridos, seguido pelo Criciúma-SC, que levou 20.

O Voltaço sofreu apenas quatro gols a mais que o Remo no campeonato.

Cenário

Ambas as equipes vão para o confronto após derrota. O Leão Azul perdeu em casa para o Athletico-GO e caiu para a oitava posição. Já o revés para a Onça-Pintada fez o Volta Redonda reassumir a vice-lanterna da competição.

Assim como o Remo quer retornar à briga pela zona de acesso, o Volta Redonda busca deixar o Z-4, e vencer o Leão Azul em casa será um passo importante para esse objetivo.