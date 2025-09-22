Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Derrota em casa reduz chances de acesso do Remo, aponta projeção

Clube azulino deixou escapar pontos preciosos e caiu na tabela

Aila Beatriz Inete
fonte

Time azulino perdeu em casa para o Dragão, no retorno ao Baenão (Wagner Santana / O Liberal)

A derrota para o Atlético-GO, no Baenão, na noite do último sábado (20), complicou a situação do Remo na briga pelo acesso. O time azulino caiu para a oitava posição e viu as chances de subir para a Série A diminuírem ainda mais. Apesar disso, a probabilidade de rebaixamento é quase nula.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Com 39 pontos, o Leão Azul fechou a 27ª rodada da Série B com quatro de desvantagem para o G-4, ficando com apenas 6,9% de chances de acesso. A projeção teve uma queda de cerca de 6,8 pontos percentuais em relação à última semana, quando a equipe tinha 13,7%.

Os números azulinos já estavam em baixa, apesar do leve crescimento na 25ª rodada, quando o clube fechou com 18%. Os dados são do projeto Probabilidade no Futebol, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

VEJA MAIS 

image Remo cai para 8º após derrota; Paysandu vê distância para sair do Z-4 aumentar; veja a tabela
Leão Azul perdeu em casa e caiu uma posição na classificação. Já o Papão se afundou ainda mais na zona de rebaixamento

image Remo encaminha contratação de Guto Ferreira para a sequência da Série B
Leão Azul busca um substituto para António Oliveira, que deixou o clube no último domingo (21)

image Remo demite António Oliveira após derrota para o Atletico-GO, no Baenão
Clube informou que decisão foi tomada após reunião e também envolve a comissão técnica do treinador português

As projeções refletem o desempenho do Remo na competição. Nas últimas partidas, a equipe tem oscilado bastante e perdido pontos importantes em casa, o que abriu espaço para outros times crescerem no campeonato.

Além do Goiás-GO (82,5%), Coritiba-PR (75,6%) e Criciúma-SC (76,5%), que ocupam as três primeiras posições, o Remo viu o Athletico-PR arrancar na tabela. O time paranaense agora possui 45,6% de probabilidade de retornar à elite do futebol brasileiro.

O Novorizontino-SP, que fechou a rodada na quarta posição, figura com 36,9% de possibilidade de acesso. Já a Chapecoense aparece logo atrás, com pouco mais de 28%. O Cuiabá-MT tem 23,6%, enquanto o CRB, em 10º lugar, atrás do Leão Azul, soma 7,3%.

No que diz respeito ao risco de rebaixamento, o Remo está mais tranquilo. Conforme as análises, o clube azulino tem apenas 0,6% de possibilidade de queda. O número, no entanto, apresentou um pequeno aumento em relação à 26ª rodada, quando a equipe havia fechado com 0,22%.

Momento

Com as performances apagadas e abaixo do esperado, o Remo decidiu demitir o técnico António Oliveira. A oficialização da saída ocorreu no domingo (21). Agora, o clube busca um nome forte para substituir o português e recolocar a equipe em uma posição melhor para brigar pelo acesso.

Na próxima quarta-feira (24), o Leão Azul encara o Volta Redonda-RJ, no Rio de Janeiro, e precisa vencer para seguir na parte de cima da tabela.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

esportes

remo

série b

acesso

Remo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM REMO

Ainda dá pra sonhar?

Derrota em casa reduz chances de acesso do Remo, aponta projeção

Clube azulino deixou escapar pontos preciosos e caiu na tabela

22.09.25 11h57

Mercado

Remo encaminha contratação de Guto Ferreira para a sequência da Série B

Leão Azul busca um substituto para António Oliveira, que deixou o clube no último domingo (21)

22.09.25 10h33

Futebol

Remo cai para 8º após derrota; Paysandu vê distância para sair do Z-4 aumentar; veja a tabela

Leão Azul perdeu em casa e caiu uma posição na classificação. Já o Papão se afundou ainda mais na zona de rebaixamento

22.09.25 9h38

Fim da linha

Remo demite António Oliveira após derrota para o Atletico-GO, no Baenão

Clube informou que decisão foi tomada após reunião e também envolve a comissão técnica do treinador português

21.09.25 14h48

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Mercado

Remo encaminha contratação de Guto Ferreira para a sequência da Série B

Leão Azul busca um substituto para António Oliveira, que deixou o clube no último domingo (21)

22.09.25 10h33

Futebol

Remo cai para 8º após derrota; Paysandu vê distância para sair do Z-4 aumentar; veja a tabela

Leão Azul perdeu em casa e caiu uma posição na classificação. Já o Papão se afundou ainda mais na zona de rebaixamento

22.09.25 9h38

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (22/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Argentino, Campeonato Italiano e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira

22.09.25 7h00

Mais esportes

Corridinha do Círio 2025 tem data e novo percurso definidos; confira

Prova é voltada para crianças e adolescentes e será realizada no dia 25 de outubro

19.09.25 12h31

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda