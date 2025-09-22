Derrota em casa reduz chances de acesso do Remo, aponta projeção

A derrota para o Atlético-GO, no Baenão, na noite do último sábado (20), complicou a situação do Remo na briga pelo acesso. O time azulino caiu para a oitava posição e viu as chances de subir para a Série A diminuírem ainda mais. Apesar disso, a probabilidade de rebaixamento é quase nula.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Com 39 pontos, o Leão Azul fechou a 27ª rodada da Série B com quatro de desvantagem para o G-4, ficando com apenas 6,9% de chances de acesso. A projeção teve uma queda de cerca de 6,8 pontos percentuais em relação à última semana, quando a equipe tinha 13,7%.

Os números azulinos já estavam em baixa, apesar do leve crescimento na 25ª rodada, quando o clube fechou com 18%. Os dados são do projeto Probabilidade no Futebol, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

VEJA MAIS

As projeções refletem o desempenho do Remo na competição. Nas últimas partidas, a equipe tem oscilado bastante e perdido pontos importantes em casa, o que abriu espaço para outros times crescerem no campeonato.

Além do Goiás-GO (82,5%), Coritiba-PR (75,6%) e Criciúma-SC (76,5%), que ocupam as três primeiras posições, o Remo viu o Athletico-PR arrancar na tabela. O time paranaense agora possui 45,6% de probabilidade de retornar à elite do futebol brasileiro.

O Novorizontino-SP, que fechou a rodada na quarta posição, figura com 36,9% de possibilidade de acesso. Já a Chapecoense aparece logo atrás, com pouco mais de 28%. O Cuiabá-MT tem 23,6%, enquanto o CRB, em 10º lugar, atrás do Leão Azul, soma 7,3%.

No que diz respeito ao risco de rebaixamento, o Remo está mais tranquilo. Conforme as análises, o clube azulino tem apenas 0,6% de possibilidade de queda. O número, no entanto, apresentou um pequeno aumento em relação à 26ª rodada, quando a equipe havia fechado com 0,22%.

Momento

Com as performances apagadas e abaixo do esperado, o Remo decidiu demitir o técnico António Oliveira. A oficialização da saída ocorreu no domingo (21). Agora, o clube busca um nome forte para substituir o português e recolocar a equipe em uma posição melhor para brigar pelo acesso.

Na próxima quarta-feira (24), o Leão Azul encara o Volta Redonda-RJ, no Rio de Janeiro, e precisa vencer para seguir na parte de cima da tabela.