Derrota em casa reduz chances de acesso do Remo, aponta projeção Clube azulino deixou escapar pontos preciosos e caiu na tabela Aila Beatriz Inete 22.09.25 11h57 Time azulino perdeu em casa para o Dragão, no retorno ao Baenão (Wagner Santana / O Liberal) A derrota para o Atlético-GO, no Baenão, na noite do último sábado (20), complicou a situação do Remo na briga pelo acesso. O time azulino caiu para a oitava posição e viu as chances de subir para a Série A diminuírem ainda mais. Apesar disso, a probabilidade de rebaixamento é quase nula. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Com 39 pontos, o Leão Azul fechou a 27ª rodada da Série B com quatro de desvantagem para o G-4, ficando com apenas 6,9% de chances de acesso. A projeção teve uma queda de cerca de 6,8 pontos percentuais em relação à última semana, quando a equipe tinha 13,7%. Os números azulinos já estavam em baixa, apesar do leve crescimento na 25ª rodada, quando o clube fechou com 18%. Os dados são do projeto Probabilidade no Futebol, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). VEJA MAIS Remo cai para 8º após derrota; Paysandu vê distância para sair do Z-4 aumentar; veja a tabela Leão Azul perdeu em casa e caiu uma posição na classificação. Já o Papão se afundou ainda mais na zona de rebaixamento Remo encaminha contratação de Guto Ferreira para a sequência da Série B Leão Azul busca um substituto para António Oliveira, que deixou o clube no último domingo (21) Remo demite António Oliveira após derrota para o Atletico-GO, no Baenão Clube informou que decisão foi tomada após reunião e também envolve a comissão técnica do treinador português As projeções refletem o desempenho do Remo na competição. Nas últimas partidas, a equipe tem oscilado bastante e perdido pontos importantes em casa, o que abriu espaço para outros times crescerem no campeonato. Além do Goiás-GO (82,5%), Coritiba-PR (75,6%) e Criciúma-SC (76,5%), que ocupam as três primeiras posições, o Remo viu o Athletico-PR arrancar na tabela. O time paranaense agora possui 45,6% de probabilidade de retornar à elite do futebol brasileiro. O Novorizontino-SP, que fechou a rodada na quarta posição, figura com 36,9% de possibilidade de acesso. Já a Chapecoense aparece logo atrás, com pouco mais de 28%. O Cuiabá-MT tem 23,6%, enquanto o CRB, em 10º lugar, atrás do Leão Azul, soma 7,3%. No que diz respeito ao risco de rebaixamento, o Remo está mais tranquilo. Conforme as análises, o clube azulino tem apenas 0,6% de possibilidade de queda. O número, no entanto, apresentou um pequeno aumento em relação à 26ª rodada, quando a equipe havia fechado com 0,22%. Momento Com as performances apagadas e abaixo do esperado, o Remo decidiu demitir o técnico António Oliveira. A oficialização da saída ocorreu no domingo (21). Agora, o clube busca um nome forte para substituir o português e recolocar a equipe em uma posição melhor para brigar pelo acesso. Na próxima quarta-feira (24), o Leão Azul encara o Volta Redonda-RJ, no Rio de Janeiro, e precisa vencer para seguir na parte de cima da tabela. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo série b acesso COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Ainda dá pra sonhar? 