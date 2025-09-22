Remo cai para 8º após derrota; Paysandu vê distância para sair do Z-4 aumentar; veja a tabela Leão Azul perdeu em casa e caiu uma posição na classificação. Já o Papão se afundou ainda mais na zona de rebaixamento O Liberal 22.09.25 9h38 Clubes perderam na 27ª rodada da Série B (Wagner Santana / O Liberal / Jorge Luís Totti / Paysandu) O Remo perdeu em casa para o Atlético-GO no último sábado (20). Com o resultado, o clube azulino caiu uma posição na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Do outro lado, com a derrota para o Goiás-GO, o Paysandu se complicou ainda mais e aumentou a distância para deixar a zona de rebaixamento. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu De volta ao Baenão, o Leão Azul não conseguiu entregar o resultado esperado e perdeu por 1 a 0 para o Dragão. Assim, a equipe segue com 39 pontos e caiu para a oitava colocação na classificação, sendo ultrapassada pelo Cuiabá-MT, que venceu a Chapecoense-SC. Além disso, o Remo fecha a 27ª rodada mais longe da zona de acesso. O que antes eram dois pontos de diferença, agora são quatro. À frente do time, além do Dourado, estão a Chape, que deixou o G-4 e caiu para a sexta colocação, o Athletico-PR, que venceu o Vila Nova-GO e subiu para o quinto lugar, e o Novorizontino-SP, que chegou a 43 pontos após superar o Athletic-MG e retornou à quarta posição. VEJA MAIS Técnico do Paysandu comenta derrota para o Goiás e lamenta gols perdidos: 'Faltou converter' Márcio Fernandes comandou o Paysandu em duas partidas e nesta Série B e ainda não venceu Remo demite António Oliveira após derrota para o Atletico-GO, no Baenão Clube informou que decisão foi tomada após reunião e também envolve a comissão técnica do treinador português Após derrota, goleiro do Paysandu cita problemas extracampo e diz que time não 'jogou a toalha' Goleiro bicolor, que foi o principal jogador do clube na partida contra o Goiás-GO, lamentou o resultado, mas mantém fé de que o grupo vai reverter o cenário O resultado negativo da equipe azulina culminou na demissão de António Oliveira. O anúncio foi feito no domingo (21), um dia após a partida contra o Dragão. O Criciúma segue em terceiro, enquanto o Coritiba-PR, que perdeu para o América-MG, caiu para a segunda posição, e o Goiás retornou à liderança após o triunfo sobre o Papão. Confira a tabela Classificação fornecida por Sofascore Já o Atlético-GO foi a equipe que mais ganhou posição na tabela. Com a vitória sobre o Remo e os tropeços dos rivais, o clube goiano saltou do 13º para o nono lugar, com 38 pontos. Na parte de baixo da tabela, o América-MG deixou o Z-4. O Coelho venceu o Coritiba e chegou a 30 pontos, superando o Botafogo-SP, que apenas empatou com o Operário-PR e está com 29. O Amazonas-AM ganhou uma colocação após a vitória sobre o Volta Redonda-RJ. A Onça é a 18ª colocada, com 27 pontos, três a menos que a equipe mineira. Já o Voltaço caiu para vice-lanterna, com a mesma pontuação. Assim, o Paysandu segue sendo o time com a situação mais complicada do campeonato. A derrota fora de casa para o Goiás afundou o Papão ainda mais na lanterna. Com 22 pontos, o clube fechou a rodada com oito de diferença para o 16º colocado, o América. Na próxima rodada, o Bicola tentará se recuperar diante do Novorizontino. Na próxima rodada, o Bicola tentará se recuperar diante do Novorizontino. A partida ocorre nesta terça-feira (23), na Curuzu. Já o Remo visita o Volta Redonda na quarta-feira (24), no estádio Raulino de Oliveira. 