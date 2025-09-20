Técnico do Paysandu comenta derrota para o Goiás e lamenta gols perdidos: 'Faltou converter' Márcio Fernandes comandou o Paysandu em duas partidas e nesta Série B e ainda não venceu Fábio Will 20.09.25 20h52 Márcio Fernandes lamentou chances perdidas (Jorge Luís Totti/Paysandu) A derrota do Paysandu por 1 a 0 para o América-MG, manteve o clube bicolor na lanterna da Série B e complicou ainda mais a situação da equipe. O técnico do Papão, Marcio Fernandes, analisou a partida do time bicolor e lamentou a falta de pontaria dos seus atacantes, principalmente no primeiro tempo. “Fizemos um primeiro tempo muito bom, tivemos no mínimo três chances para fazer o gol. Em um jogo assim, contra uma equipe qualificada como o Goiás é necessário fazer o gol e acabou não acontecendo. Faltou converter as chances que tivemos e é trabalhar para que nas próximas a gente converta em gol”, disse. O setor e criação do Paysandu foi elogiado por Márcio Fernandes, que disse que tudo que foi trabalhado na semana nos treinos foi colocado em prática, porém, sem gols marcados. “A gente trabalha para criar opções para que nossos jogadores convertam e isso aconteceu, só que falhamos na conclusão. Se tivéssemos convertido as coisas ficaram melhores e até conquistarmos uma vitória, dependendo de como o Goiás iria reagir, poderíamos ter mais chances ainda. Temos que levantar a cabeça, esse jogo não volta mais e vamos enfrentar o Novorizontino”, comentou. Márcio Fernandes afirmou que o time não possui confiança, principalmente pela colocação que a equipe se encontra na tabela, mas comentou que só com muito trabalho e correções o Paysandu sairá dessa situação. “Quando a equipe está nessa situação a confiança não é a ideal. Os jogadores ficam em uma posição que não é a melhor dele. Só com muita confiança, trabalho que vamos conseguir sair dessa situação. Não adianta ficar só acusando, mostrando erros é dar força para que eles encontrem o melhor deles para nos ajudar”, fina, finalizou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu paysandu série b márcio fernandes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU FUTEBOL Técnico do Paysandu comenta derrota para o Goiás e lamenta gols perdidos: 'Faltou converter' Márcio Fernandes comandou o Paysandu em duas partidas e nesta Série B e ainda não venceu 20.09.25 20h52 Futebol Após derrota, goleiro do Paysandu cita problemas extracampo e diz que time não 'jogou a toalha' Goleiro bicolor, que foi o principal jogador do clube na partida contra o Goiás-GO, lamentou o resultado, mas mantém fé de que o grupo vai reverter o cenário 20.09.25 19h00 FUTEBOL Paysandu sofre gol no final, perde para o Goiás e agoniza na lanterna da Série B Equipe bicolor não conseguiu segurar o resultado e sai e campo com mais uma derrota. Goiás assume a liderança provisória da Série B 20.09.25 18h10 FUTEBOL Com Rossi de titular, Paysandu está escalado para pegar o Goiás na Série B Papão tenta escapar da lanterna da Série B diante do vice-líder Goiás 20.09.25 15h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Após derrota, goleiro do Paysandu cita problemas extracampo e diz que time não 'jogou a toalha' Goleiro bicolor, que foi o principal jogador do clube na partida contra o Goiás-GO, lamentou o resultado, mas mantém fé de que o grupo vai reverter o cenário 20.09.25 19h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (20/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, La Liga, Premier League, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 20.09.25 7h00 VENCER É POSSÍVEL Paysandu quer se aproveitar de Goiás 'remendado' para vencer e iniciar arrancada contra a degola Lanterna da competição com 22 pontos, o Papão precisa reduzir a diferença de sete pontos para o Botafogo-SP, primeira time fora do Z-4. Do outro lado, o Goiás chega com pelo menos cinco desfalques para a partida. 20.09.25 7h00 FUTEBOL Paysandu sofre gol no final, perde para o Goiás e agoniza na lanterna da Série B Equipe bicolor não conseguiu segurar o resultado e sai e campo com mais uma derrota. Goiás assume a liderança provisória da Série B 20.09.25 18h10