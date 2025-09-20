Capa Jornal Amazônia
Técnico do Paysandu comenta derrota para o Goiás e lamenta gols perdidos: 'Faltou converter'

Márcio Fernandes comandou o Paysandu em duas partidas e nesta Série B e ainda não venceu

Fábio Will
fonte

Márcio Fernandes lamentou chances perdidas (Jorge Luís Totti/Paysandu)

A derrota do Paysandu por 1 a 0 para o América-MG, manteve o clube bicolor na lanterna da Série B e complicou ainda mais a situação da equipe. O técnico do Papão, Marcio Fernandes, analisou a partida do time bicolor e lamentou a falta de pontaria dos seus atacantes, principalmente no primeiro tempo.

“Fizemos um primeiro tempo muito bom, tivemos no mínimo três chances para fazer o gol. Em um jogo assim, contra uma equipe qualificada como o Goiás é necessário fazer o gol e acabou não acontecendo. Faltou converter as chances que tivemos e é trabalhar para que nas próximas a gente converta em gol”, disse.

O setor e criação do Paysandu foi elogiado por Márcio Fernandes, que disse que tudo que foi trabalhado na semana nos treinos foi colocado em prática, porém, sem gols marcados.

“A gente trabalha para criar opções para que nossos jogadores convertam e isso aconteceu, só que falhamos na conclusão. Se tivéssemos convertido as coisas ficaram melhores e até conquistarmos uma vitória, dependendo de como o Goiás iria reagir, poderíamos ter mais chances ainda. Temos que levantar a cabeça, esse jogo não volta mais e vamos enfrentar o Novorizontino”, comentou.

Márcio Fernandes afirmou que o time não possui confiança, principalmente pela colocação que a equipe se encontra na tabela, mas comentou que só com muito trabalho e correções o Paysandu sairá dessa situação.

“Quando a equipe está nessa situação a confiança não é a ideal. Os jogadores ficam em uma posição que não é a melhor dele. Só com muita confiança, trabalho que vamos conseguir sair dessa situação. Não adianta ficar só acusando, mostrando erros é dar força para que eles encontrem o melhor deles para nos ajudar”, fina, finalizou.

Palavras-chave

esportes

paysandu

paysandu

série b

márcio fernandes
Paysandu
