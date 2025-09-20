Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Paysandu sofre gol no final, perde para o Goiás e agoniza na lanterna da Série B

Equipe bicolor não conseguiu segurar o resultado e sai e campo com mais uma derrota. Goiás assume a liderança provisória da Série B

Fábio Will
fonte

Papão perde e se complica na luta contra o rebaixamento (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O Paysandu amargou mais uma derrota na Série B do Brasileiro. O Papão foi derrotado pelo Goiás-GO por 1 a 0, gol de Jean Carlos, na tarde deste sábado (20), no Estádio da Serrinha, na cidade de Goiânia (GO). Com a derrota o clube paraense agoniza na lanterna da Série B e se complica ainda mais na luta contra o rebaixamento.

VEJA COMO FOI O JOGO LANCE A LANCE

Jogando em casa e cheio de desfalques, o Goiás teve as melhores oportunidades de marcar na primeira etapa. A equipe esmeraldina teve a posse de bola, controlou o jogo e em um determinado momento da partida manteve o Paysandu todo em seu campo de defesa, mas esbarrava na má pontaria nas finalizações e nas importantes defesas do goleiro Matheus Nogueira, que salvou o Papão em pelo menos três oportunidades.

O Paysandu decidiu adotar a postura reativa na partida, soube sofrer no primeiro tempo e, algumas vezes foi ao ataque e levou muito perigo à meta do Goiás. A equipe comandada pelo técnico Márcio Fernandes conseguiu rodar a bola rápida e chegou com uma certa facilidade. Em uma delas, o meia Garcez pegou a defesa esmeraldina aberta, fez o drible e chutou de fora da área, a bola caprichosamente bateu na trave e saiu pela linha de fundo.

O Goiás ganhou velocidade e levou muito perigo com a entrada do venezuelano Esli Garcia, ex-Paysandu, que substituiu Jajá ainda na primeira etapa. O jogador teve duas chances de abrir o placar, mas parou nas defesas do goleiro Matheus Nogueira.

No segundo tempo, o técnico Márcio Fernandes, do Paysandu, fez uma substituição na equipe: tirou o Anderson leite e colocou na partida o volante Gustavo Nicola. O Papão teve, até os 10 minutos, controle da bola e conseguia compreender as jogadas da equipe alviverde, porém, o time bicolor cansou e viu o Goiás dominar a partida totalmente, mesmo com as substituições feitas pelo Márcio Fernandes, o Papão não reagiu.

Foi questão de tempo...

A postura bicolor em campo, deu espaço para o Goiás, que avançou e teve várias chances de abrir o placar, mas o goleiro do Papão, Matheus Nogueira, salvou o clube paraense de uma goleada, mas aos 41 minutos, Jean Carlos recebeu dentro da área pelo lado direito, avançou e chutou forte e cruzado, sem chances para o goleiro bicolor, fazendo a festa na Serrinha

Expulsão

Já nos acréscimos, o zagueiro Thalisson, do Paysandu, deu um tapa no rosto do atacante Esli Garcia, do Goiás. O árbitro da partida foi chamado pelo VAR e e expulsou o jogador pela agressão.

Panorama

Com a vitória o Goiás chegou aos 48 pontos e assumiu a liderança provisória da Série B, ultrapassando o Coritiba-PR, que joga neste domingo (21), contra o América-MG. Já o Paysandu amarga mais uma rodada na lanterna da Série B e agoniza na zona de rebaixamento.

Agenda

O próximo compromisso do Paysandu na Série B do Brasileirão será diante do Novorizontino-SP, na terça-feira (23), às 19h30, no Estádio da Curuzu, em Belém, válido pela 28ª rodada.

Palavras-chave

esportes

paysandu

paysandu

goiás x paysandu
Paysandu
.
