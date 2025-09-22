Remo encaminha contratação de Guto Ferreira para a sequência da Série B

Sem treinador após demitir o português António Oliveira, o Remo está no mercado em busca de um substituto. E, conforme informações repassadas ao Núcleo de Esportes de O Liberal por uma fonte, o nome mais forte para assumir o Leão Azul é o ex-técnico do Cuiabá-MT, Guto Ferreira, de 59 anos.

Segundo as informações, o acerto entre a equipe e o treinador está bem avançado. Caso seja confirmado, o técnico deve encontrar o time azulino no Rio de Janeiro, na próxima quarta-feira (24), quando o clube enfrenta o Volta Redonda-RJ pela 28ª rodada da Série B.

Guto Ferreira deixou o Cuiabá em agosto, após derrota para o Avaí-SC, na 21ª rodada. Com a equipe, o treinador disputou 26 jogos - cinco deles no Campeonato Mato-Grossense -, conquistou 13 vitórias, quatro empates e amargou nove derrotas, deixando o Dourado na sétima colocação da Série B.

Além do Cuiabá, Ferreira acumula passagens por clubes de grande expressão no cenário nacional. O técnico já comandou Sport-PE, Coritiba-PR, Ceará-CE, Chapecoense-SC, Bahia-BA, Internacional-RS, Criciúma-SC, além de Ponte Preta-SP e Figueirense-SC.

Se confirmado, Guto chega ao Leão Azul com a missão de melhorar o desempenho do time e recolocar o clube na briga pelo acesso. O Remo começou o campeonato bem, oscilando entre a quarta e a quinta posição, mas desde a saída de Daniel Paulista e a chegada de António Oliveira, o clube caiu de rendimento e se distanciou do G-4.

A demissão de António Oliveira ocorreu no último domingo (21), um dia depois da derrota em casa para o Atlético-GO. O resultado derrubou o Remo para a oitava posição, deixando o clube mais distante da zona de acesso. Além disso, o português já estava desgastado no cargo por conta do baixo aproveitamento como mandante e performance.

Oliveira comandou o Leão Azul em 14 partidas, venceu apenas quatro, empatou seis e perdeu quatro. O treinador obteve um aproveitamento de 42,9%.